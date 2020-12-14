Где пополнили статистику новых covid-пациентов

Роспотребнадзор по Ленинградской области сообщает, что коронавирусная инфекция за минувшие сутки подтвердилась у 28 жителей Гатчинского района:

- г. Гатчина (+11)

- п. Тайцы (+1)

- п. Сиверский (+1)

- п. Вырица (+2)

- г. Коммунар (+3)

- д. Малое Верево (+1)

- д. Малые Колпаны (+1)

- д. Лампово (+2)

- п. Новый Свет (+1)

- д. Романовка (+1)

- д. Вайялово (+1)

- п. Лукаши (+1)

- д. Горки (+1)

- п. Торфопредприятие (+1)

В итоге в Гатчинском районе с начала наблюдения коронавирусная инфекция была подтверждена у 3426 человек, 2893 из их числа – 84,4 % - выздоровели.

В Ленинградской области по данным Роспотребнадзора на 14 декабря коронавирусная инфекция диагностирована у 19 956 человек (в том числе за минувшие сутки выявлен 221 новый случай), 16 579 человек поправились, 177 скончались. Таким образом, поправились из числа заболевших ленинградцев 83,1 %.

По данным Роспотребнадзора по Ленинградской области за весь период наблюдения подтвержденные случаи заболевания коронавирусом выявлены у жителей следующих населенных пунктов Гатчинского района:

- г. Гатчина – 1386 человек (выздоровели 1116),

- г. Коммунар – 233 человека (выздоровели 203),

- п. Сиверский – 200 человек (выздоровели 175),

- п. Вырица – 169 человек (выздоровели 156),

- «Больница № 1 им. Кащенко», с. Никольское – 104 человека (выздоровели 102)

- п. Тайцы – 103 человека (выздоровели 95),

- п. Новый Свет – 100 человек (выздоровели 88),

- с. Никольское – 63 человека (выздоровели 47),

- п. Пудость – 61 человек (выздоровели 59),

- д. Большие Колпаны – 61 человек (выздоровели 46),

- д. Малое Верево – 62 человек (выздоровели 47),

- п. Дружная Горка – 57 человек (выздоровели 50),

- п. Войсковицы – 36 человек (выздоровел 34),

- д. Лампово – 36 человек (выздоровел 31),

- д. Малые Колпаны – 34 человека (выздоровели 30),

- п. Терволово – 33 человека (выздоровели 29),

- д. Сяськелево – 29 человек (выздоровели 26),

- д. Новый Учхоз – 29 человек (выздоровели 25),

- п. Елизаветино – 23 человека (выздоровел 22),

- п. Семрино – 23 человека (выздоровели 20),

- п. Мыза-Ивановка – 21 человек (выздоровели 18),

- д. Пудомяги – 21 человек (выздоровели 19),

- д. Большое Рейзино – 20 человек (выздоровели 18),

- д. Батово – 20 человек (выздоровели 14),

- с. Рождествено – 19 человек (все выздоровели),

- д. Белогорка – 18 человек (выздоровели 14),

- п. Кобралово – 16 человек (выздоровели 14),

- п. Лукаши – 16 человек (выздоровели 14),

- п. Высокоключевой – 16 человек (выздоровели 13),

- п. Суйда – 14 человек (все выздоровели),

- п. Сусанино – 13 человек (выздоровели 12),

- д. Покровская – 12 человек (выздоровели 10),

- д. Старосиверская – 12 человек (выздоровели 11),

- д. Мины – 12 человек (выздоровели 11),

- д. Монделево – 10 человек (выздоровели 8),

- д. Шпаньково – 10 человек (выздоровели 9),

- п. Дружноселье – 10 человек (выздоровели 8),

- п. Торфяное – 10 человек (выздоровели 8),

- д. Пустошка – 9 человек (все выздоровели),

- д. Жабино – 9 человек (все выздоровели),

- д. Меньково – 8 человек (все выздоровели),

- д. Большое Верево – 8 человек (выздоровели 6),

- д. Сокколово – 8 человек (выздоровели 4),

- д. Вайя – 8 человек (выздоровели 4),

- д. Выра, д. Корпиково, д. Парицы, д. Даймище, Большие Борницы – по 7 человек,

- д. Ивановка (Веревское СП), д. Ивановка (Пудостьское), д. Старицы, д. Вяхтелево, д. Ляды, д. Черново, д. Куровицы, д. Романовка, д. Александровка – по 6 человек,

- д. Тихковицы, д. Луйсковицы, д. Новосиверская, п. Борницкий Лес, д. Нижняя, д. Тойворово, д. Покровка, п. Пригородный, д. Вайялово – по 5 человек,

- д. Большево, д. Тяглино, с. Орлино, д. Горки, п. Торфопредприятие, д. Межно – по 4 человека,

- п. Строганово, д. Чаща, д. Остров, д. Холоповицы, п. Карташевская, д. Никольское, д. Антелево, п. Новинка, п. Дивенский, д. Руссолово, д. Петрово, д. Химози – по 3 человека,

- д. Изора, Малые Борницы, Большое Сергелево, д. Реболово, д. Алексеевка, д. Крокшево, с. Слудицы, д. Виркино, д. Котельниково, д. Вопша, массив Красницы, д. Ковшово, д. Зайцево, п. Кобринское, д. Мыза, д. Большие Тайцы, д. Новые Черницы – по 2 человека,

- д. Саванкюля, д. Карстолово, д. Старые Низковицы, д. Новые Низковицы, д. Березнево, п. Кезево, д. Бугры, д. Руново, д. Пегелево, п. Санаторий им.Свердлова, д. Борисово, д. Кургино, д. Пижма, д. Замостье, д. Алапурская, д. Вярлево, д. Смольково, д. Покизен-Пурская, СНТ ВНИИСТРОММАШ, д. Питкелево, д. Ронилово, д. Ротково, д. Лядино, м. Новинка СНТ «Корвет – Витязь», коттеджный поселок «Голубые озера», д. Коргузи, д. Истинка, д. Тихвинка, массив Вопша, СНТ «Лесное», д. Хиндикалово, д. Большое Ондрово, д. Репполово, д. Корпикюля - по 1 человеку.