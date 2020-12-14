Шахматные победы

Шахматные победы

Завершились Первенства Северо-Западного федерального округа по классике, быстрым шахматам и блицу среди юношей и девушек до 19, до 17, до 15, до 13, до 11 и до 9 лет.

Рубрики : Спорт     14 Dec 2020

Гатчинский шахматист, воспитанник шахматной школы Центра имени А.А. Алехина Артем Горлов стал победителем Первенства СЗФО по блицу среди юношей до 19 лет, а перед этим завоевал серебряную медаль в первенстве по быстрым шахматам.

Антон Паращенко стал чемпионом Северо-Западного федерального округа по блицу среди мальчиков до 9 лет, а также завоевал бронзу по классике.

Савва Антонов стал вторым в возрастной группе до 9 лет по классике.

 Леонид Бороздин занял третье место (мальчики до 11 лет) по блицу.

Автор :

Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.

Лента новостей

Самые читаемые

Фоторепортаж

Видеорепортаж

© 1931-2020 Гатчинская правда.ру
  • Яндекс.Метрика
  • 16+