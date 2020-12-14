Шахматные победы

Гатчинский шахматист, воспитанник шахматной школы Центра имени А.А. Алехина Артем Горлов стал победителем Первенства СЗФО по блицу среди юношей до 19 лет, а перед этим завоевал серебряную медаль в первенстве по быстрым шахматам.

Антон Паращенко стал чемпионом Северо-Западного федерального округа по блицу среди мальчиков до 9 лет, а также завоевал бронзу по классике.

Савва Антонов стал вторым в возрастной группе до 9 лет по классике.

Леонид Бороздин занял третье место (мальчики до 11 лет) по блицу.