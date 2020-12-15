21 конкурсант – в финале «Губернаторского кадрового резерва»

21 конкурсант – в финале «Губернаторского кадрового резерва»

Сегодня на территории курорта «Игора» проходит полуфинал конкурса «Губернаторский кадровый резерв». 40 человек из 15 районов и городского округа Ленинградской области, успешно прошедшие тестирование, борются за место в финале.

Рубрики : Общество     15 Dec 2020

«Инициируя этот конкурс, губернатор Ленинградской области Александр Юрьевич Дрозденко неоднократно подчеркивал, что нам нужны профессионалы, креативные люди, которые хотят изменить жизнь вокруг себя и сделать жизнь жителей Ленинградской области лучше. Сегодня вы можете показать новые идеи, продемонстрировать профессионализм и свои лучшие человеческие качества», — обратился к участникам первый заместитель руководителя Администрации Губернатора и Правительства Ленинградской области Алексей Григорьев.

В рамках учебной форсайт-сессии участники разделены по четырем актуальным направлениям: «Современное образование», «Социальная реформа», «Комфортная городская среда, благоустройство», «Экология, обращение с отходами». Здесь они показывают навыки командной работы и свои лидерские качества. За проявленное упорство в достижении целей и активное участие в подарок каждому конкурсанту достанутся книги о Ленинградской области с 3D очками и термосы.

По итогам деловой игры в финал пройдет 21 человек.

Напомним, что конкурс «Губернаторский кадровый резерв» стартовал в сентябре этого года.  На участие в нем подали заявки 208 человек. По итогам муниципального этапа были отобраны 83 человека. По результатам тестирования  в полуфинале оказались 40 человек. Всего же в конкурсе будет 7 победителей, которые получат возможность с 1 февраля 2021 года трудоустроиться на различные должности в администрацию региона.

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