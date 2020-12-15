21 конкурсант – в финале «Губернаторского кадрового резерва»

«Инициируя этот конкурс,
губернатор Ленинградской области Александр Юрьевич Дрозденко неоднократно
подчеркивал, что нам нужны профессионалы, креативные люди, которые хотят
изменить жизнь вокруг себя и сделать жизнь жителей Ленинградской области лучше.
Сегодня вы можете показать новые идеи, продемонстрировать профессионализм и
свои лучшие человеческие качества», — обратился к участникам первый заместитель
руководителя Администрации Губернатора и Правительства Ленинградской области
Алексей Григорьев.
В рамках учебной
форсайт-сессии участники разделены по четырем актуальным направлениям:
«Современное образование», «Социальная реформа», «Комфортная городская среда,
благоустройство», «Экология, обращение с отходами». Здесь они показывают навыки
командной работы и свои лидерские качества. За проявленное упорство в
достижении целей и активное участие в подарок каждому конкурсанту достанутся
книги о Ленинградской области с 3D очками и термосы.
По итогам деловой игры в
финал пройдет 21 человек.
Напомним, что конкурс
«Губернаторский кадровый резерв» стартовал в сентябре этого года. На участие в нем подали заявки 208 человек.
По итогам муниципального этапа были отобраны 83 человека. По результатам
тестирования в полуфинале оказались 40
человек. Всего же в конкурсе будет 7 победителей, которые получат возможность с
1 февраля 2021 года трудоустроиться на различные должности в администрацию
региона.