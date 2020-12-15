Найти работу в один клик

Уже подтвердили своё
участие в мероприятии такие работодатели как Волховский филиал АО «Апатит», ОАО
«Русджам Стеклотара Холдинг», ООО «МВ Кингисепп», АО «Тихвинский
вагоностроительный завод», ООО «Китайская национальная химическая инженерная и
строительная корпорация Севен».
Зрители ток-шоу получат
возможность:
• Из первых рук узнать истории успеха работников
предприятий-участников
• Узнать о вакансиях, открытых у крупнейших работодателей
региона
• Задать им вопросы, позвонив на «горячую линию» в прямом эфире
или прислав вопрос заранее
• Открыть для себя новые возможности трудоустройства
Трансляция состоится на страницах комитета по труду и занятости населения Ленинградской области на платформах YouTube и ВКонтакте. Начало в 12:00.