Найти работу в один клик

Найти работу в один клик

18 декабря представители крупнейших работодателей региона выступят на ток-шоу «Достигая цели». Ток-шоу организуется комитетом по труду и занятости населения Ленинградской области в рамках декабрьского «Марафона вакансий».

Рубрики : Общество     15 Dec 2020

Уже подтвердили своё участие в мероприятии такие работодатели как Волховский филиал АО «Апатит», ОАО «Русджам Стеклотара Холдинг», ООО «МВ Кингисепп», АО «Тихвинский вагоностроительный завод», ООО «Китайская национальная химическая инженерная и строительная корпорация Севен».

Зрители ток-шоу получат возможность:

        Из первых рук узнать истории успеха работников предприятий-участников

        Узнать о вакансиях, открытых у крупнейших работодателей региона

        Задать им вопросы, позвонив на «горячую линию» в прямом эфире или прислав вопрос заранее

        Открыть для себя новые возможности трудоустройства

Трансляция состоится на страницах комитета по труду и занятости населения Ленинградской области на платформах YouTube и ВКонтакте. Начало в 12:00.

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