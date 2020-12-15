Найти работу в один клик

Уже подтвердили своё участие в мероприятии такие работодатели как Волховский филиал АО «Апатит», ОАО «Русджам Стеклотара Холдинг», ООО «МВ Кингисепп», АО «Тихвинский вагоностроительный завод», ООО «Китайская национальная химическая инженерная и строительная корпорация Севен».

Зрители ток-шоу получат возможность:

• Из первых рук узнать истории успеха работников предприятий-участников

• Узнать о вакансиях, открытых у крупнейших работодателей региона

• Задать им вопросы, позвонив на «горячую линию» в прямом эфире или прислав вопрос заранее

• Открыть для себя новые возможности трудоустройства

Трансляция состоится на страницах комитета по труду и занятости населения Ленинградской области на платформах YouTube и ВКонтакте. Начало в 12:00.