В Ленинградской области состоялась конференция «Социальное предпринимательство: итоги 2020»

В конференции приняли участие представители комитетов по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области, социальной защите населения Ленинградской области, физической культуре и спорту Ленинградской области, общего и профессионального образования Ленинградской области, а также Фонда региональных социальных программ «Наше будущее» и Фонда поддержки социальных проектов.

Спикеры мероприятия ответили на главные вопросы участников: что делают органы государственной власти и инфраструктуры поддержки для популяризации социального бизнеса, как сейчас выстроена система поддержки социальных предпринимателей на региональном и федеральном уровнях и зачем малому и среднему бизнесу выбирать отрасли социальной сферы?

Светлана Нерушай, председатель комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области, отметила положительную тенденцию роста числа социально-ориентированных предприятий в области образования, здорового образа жизни и спорта, комплексного развития территорий, поддержки слабо защищенных категорий населения, социализации инвалидов. «1,5 млрд рублей из областного бюджета было выделено в 2020 году для предпринимателей, более 200 млн рублей из них – поддержка социального бизнеса. Начиная с 2021 года, эта сумма будет увеличена до 500 млн рублей», - сообщила Светлана Ивановна.

По мнению исполнительного директора Фонда региональных социальных программ «Наше будущее» Юлии Жигулиной «Ленинградская область – хороший устойчивый регион в области социального предпринимательства». Она подчеркнула, что в области действуют уникальные меры поддержки, уделяется внимание креативным индустриям, народным художественным промыслам, а также осуществляется качественное взаимодействие между инфраструктурами поддержки в сфере социального бизнеса. В качестве эффективных мер поддержки Фонд «Наше будущее» предлагает начинающим и действующим социальным предпринимателям образовательные программы с элементом наставничества, обучение в «Лаборатории социального предпринимательства», ежегодные премии и беспроцентные целевые займы на проекты, направленные на решение проблем общества.

Комитетом по социальной защите населения также возмещаются затраты негосударственным поставщикам социальных услуг на территории Ленинградской области. Всего реестр насчитывает 83 учреждения, из них 38 государственных и 45 негосударственных. Более 800 млн рублей бюджет области выделяет на компенсацию за предоставление социальных услуг.

Результативными являются и меры поддержки со стороны комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области. В целях преодоления дефицита объектов спортивной инфраструктуры строятся бассейны в Гатчине и Сертолово, подписано соглашение на строительство катков в Тосненском и Всеволожском районах.

Согласно запланированной программе, прошли круглые столы «Государственный, муниципальный заказ как «точка роста» для малого и среднего бизнеса в социальной сфере» и «Экономическая эффективность и инвестиционная привлекательность социальных проектов», где обсудили возможности и практики развития социального бизнеса в Ленинградской области.

Торжественным событием мероприятия стало награждение победителей регионального этапа конкурса «Лучший социальный проект – 2020. Победители представят область на Всероссийском этапе конкурса.

Трансляцию конференции можно посмотреть по ссылке https://youtu.be/czr2Xkbn_HY.