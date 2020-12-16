Алефтина и Леонид Полонские: трудиться нужно и на работе, и в семье

Алефтина Ивановна Полонская родилась 18 мая 1950
года, окончила Таицкую школу, с отличием – Ленинградское медицинское училище по
специальности фельдшер, Государственный педагогический университет им. А.И.
Герцена по специальности педагог-психолог.
В
трудовой книжке Алефтины Ивановны всего несколько записей, которые можно
условно разделить на два периода ее жизни – отделение функциональной диагностики больницы в память 25 Октября
в Санкт-Петербурге, куда она попала по
распределению после окончания медицинского училища, и система
образования Гатчинского района.
Алефтина
Ивановна работала в двух детских садах в поселке Тайцы, которые затем
объединили. Более 30 лет она проработала заведующей детским садом № 17 в
поселке Тайцы.
- Почему вы выбрали медицину и педагогику?
-
Для меня они – единое целое. Работать в
системе образования, не зная медицинских основ, трудно. Начинала работать
воспитателем, затем была старшей медсестрой. Дети были маленькие, и работа в
детском саду позволяла и им быть под присмотром, и мне трудоустроиться. Мне
предложили стать заведующей дошкольным учреждением, когда у меня еще не было
педагогического образования, получила его уже в процессе.
Никогда не думала о зарплате, мне нравилось общаться
с детьми. Понимала, что мы – воспитатели помогаем мамочкам оставлять детей под
присмотром и спокойно уходить на работу.
-
Был ли у вас наставник в начале трудового пути?
- С первого рабочего дня руководство поверило в мою
ответственность и самостоятельность, но при этом мне всегда нравилось учиться у
старших товарищей. Благодарю первую заведующую детским садом Ирину Васильевну
Мыльникову, нянечек – это были женщины постарше нас, многому нас научили. В
детском саду у нас была налажена хорошая связь поколений. Алла Николаевна
Павлова передала мне эстафетную палочку в новом детском саду, который построил
совхоз «Тайцы», и меня определили на должность заведующей новым дошкольным
учреждением. Детский сад был всегда на хорошем счету в Гатчинском районе. Благодарю
руководителя Гатчинского района Александра Петровича Худилайнена, который
всегда оказывал нужную и своевременную помощь.
- Как вы думаете, почему сегодня молодые
люди зачастую не готовы работать всю жизнь на одном месте?
-
Часто они не готовы в принципе работать, делают неправильный выбор профессии.
Кроме того, важно, чтобы в коллективе была связь поколений, хорошее отношение
старших к молодым сотрудникам. Мне с трудовыми коллективами всегда везло.
- Что вы можете пожелать молодому
поколению, которое сейчас находится в начале своего трудового пути?
- В
жизни нужно иметь цели и добиваться их. Профессиональные задачи неразрывны с
семейными: человек должен трудиться и в семье, и дома, и на работе, потому что всегда
нужно быть в развитии.
- Ваш девиз по жизни…
- Не
причиняй людям зла.
В
активе Алефтины Ивановны – обучение в Высшей партийной школе, которую она
окончила политинструктором. Это дало ей возможность принимать участие в
общественной жизни Таицкого поселения и Гатчинского района. Алефтина Ивановна
была депутатом пяти созывов, обладает званием «Женщина года» Таицкого поселения
и Гатчинского района 2001 года, была председателем Женского совета Таицкого
поселения, в настоящее время уже более 20 лет является членом Совета ветеранов
Таицкого поселения. Алефтина Ивановна – ветеран труда, обладает большим
количеством наград и грамот местного и областного значения.
Леонид Давыдович Полонский родился 25 апреля 1949
года, окончил Таицкую школу. В возрасте 16 лет устроился учеником слесаря на
Ленинградский Адмиралтейский завод.
Через полгода получил 1-й разряд, через три месяца стал лучшим по профессии в
цехе. Еще через три года Леонид Давыдович отправился служить в Монголию авиационным
механиком. Службу проходил со всей ответственностью, получал многочисленные
награды, является Отличником Военно-воздушных сил, дослужился до старшины
эскадрильи.
Демобилизовавшись
из армии, вернулся обратно на Ленинградский адмиралтейский завод, женился, вступил
в комсомол, был председателем комсомольского прожектора. После рождения двоих
детей устроился на мясокомбинат, поступил в вечернюю школу. После ее окончания,
как «выходец из народа», был назначен главным механиком завода, не имея специального
образования. Через год перешел в Ленинградский институт ядерной физики на
должность слесаря 6-ого разряда, где отработал 31 год. Трудоустроившись в июле,
уже в январе был признан лучшим по профессии.
Леонид
Давыдович обладает званиями ветеран труда, ветеран ПИЯФ, ветеран труда Ленинградской
области, награжден грамотой Российской Академии наук.
- Как вы выбирали свой трудовой путь?
-
Особо не выбирал, потому что моей маме было тяжело одной растить нас с
сестрами. Мой дядя работал на Ленинградском адмиралтейском заводе. Меня взяли на
работу под его ответственность, а дальше уже сам начал нарабатывать опыт.
- Поделитесь воспоминаниями о своем первом
рабочем дне.
-
Это – как первая любовь. Коллектив тогда состоял из людей, прошедших войну. Так,
начальник участка Евгений Дмитриевич Калинин во время войны командовал
гарнизоном острова. Здесь крикнет, а слышно – на проходной. Он был ровесник
моего отца, любил меня, как сына, помогал, премии выписывал, зная, что я был
практически кормильцем семьи.
- Кто для вас был наставником?
- Сама
жизнь.
- Было ли желание уйти с предприятия в
трудные 1990-е годы?
- Было.
Зарплата была маленькая, двое детей, жене зарплату выдавали раз в три месяца, а
нам регулярно платили, поэтому все взвесив, остался в институте.
- Как вы думаете, почему сегодня молодые
люди часто меняют сферу деятельности?
-
Молодежь не привыкла работать, проще опустить руки и ничего не делать. Кроме
того, в наше время сама идеология государства говорила, просто «кричала» о
честном и ответственном труде, а в современной жизни идеология отсутствует,
кругом только деньги.
- Расскажите о ваших отношениях с
Алефтиной Ивановной.
- История
наших отношений, начинается со школы, с первого класса и по сей день мы
неразлучны. Годы были и сложные, и простые, неприятные и даже опасные, но все
это мы пережили, благодаря своей крепкой и надежной семье. Семейные отношения –
это, прежде всего, уважение и любовь друг к другу, терпение и понимание, а еще
ежедневный и бесконечный труд. Любовь – это тоже труд, без праздников и
выходных, больничных и отпусков. Поэтому все эти годы мы трудились не только на
предприятиях, но и в своей семье, работали над своими отношениями. Зачастую нас
спасало и до сих пор сопутствует нашей жизни чувство юмора и позитивное
отношение к окружающей действительности.
Напомним, что проект «Герои в лицах»
реализуется при финансовой поддержке администрации Гатчинского муниципального
района в результате победы в конкурсном отборе социальных проектов
некоммерческих организаций в рамках подпрограммы «Поддержка социально
ориентированных некоммерческих организаций в Гатчинском муниципальном районе»
муниципальной программы «Устойчивое общественное развитие в Гатчинском
муниципальном районе».
Подготовила к публикации
Ирина ХРУСТАЛЁВА
Фото Ирины Кузьминой