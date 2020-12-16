Алефтина и Леонид Полонские: трудиться нужно и на работе, и в семье

Алефтина Ивановна Полонская родилась 18 мая 1950 года, окончила Таицкую школу, с отличием – Ленинградское медицинское училище по специальности фельдшер, Государственный педагогический университет им. А.И. Герцена по специальности педагог-психолог.

В трудовой книжке Алефтины Ивановны всего несколько записей, которые можно условно разделить на два периода ее жизни – отделение функциональной диагностики больницы в память 25 Октября в Санкт-Петербурге, куда она попала по распределению после окончания медицинского училища, и система образования Гатчинского района.

Алефтина Ивановна работала в двух детских садах в поселке Тайцы, которые затем объединили. Более 30 лет она проработала заведующей детским садом № 17 в поселке Тайцы.

- Почему вы выбрали медицину и педагогику?

- Для меня они – единое целое. Работать в системе образования, не зная медицинских основ, трудно. Начинала работать воспитателем, затем была старшей медсестрой. Дети были маленькие, и работа в детском саду позволяла и им быть под присмотром, и мне трудоустроиться. Мне предложили стать заведующей дошкольным учреждением, когда у меня еще не было педагогического образования, получила его уже в процессе.

Никогда не думала о зарплате, мне нравилось общаться с детьми. Понимала, что мы – воспитатели помогаем мамочкам оставлять детей под присмотром и спокойно уходить на работу.

- Был ли у вас наставник в начале трудового пути?

- С первого рабочего дня руководство поверило в мою ответственность и самостоятельность, но при этом мне всегда нравилось учиться у старших товарищей. Благодарю первую заведующую детским садом Ирину Васильевну Мыльникову, нянечек – это были женщины постарше нас, многому нас научили. В детском саду у нас была налажена хорошая связь поколений. Алла Николаевна Павлова передала мне эстафетную палочку в новом детском саду, который построил совхоз «Тайцы», и меня определили на должность заведующей новым дошкольным учреждением. Детский сад был всегда на хорошем счету в Гатчинском районе. Благодарю руководителя Гатчинского района Александра Петровича Худилайнена, который всегда оказывал нужную и своевременную помощь.

- Как вы думаете, почему сегодня молодые люди зачастую не готовы работать всю жизнь на одном месте?

- Часто они не готовы в принципе работать, делают неправильный выбор профессии. Кроме того, важно, чтобы в коллективе была связь поколений, хорошее отношение старших к молодым сотрудникам. Мне с трудовыми коллективами всегда везло.

- Что вы можете пожелать молодому поколению, которое сейчас находится в начале своего трудового пути?

- В жизни нужно иметь цели и добиваться их. Профессиональные задачи неразрывны с семейными: человек должен трудиться и в семье, и дома, и на работе, потому что всегда нужно быть в развитии.

- Ваш девиз по жизни…

- Не причиняй людям зла.

В активе Алефтины Ивановны – обучение в Высшей партийной школе, которую она окончила политинструктором. Это дало ей возможность принимать участие в общественной жизни Таицкого поселения и Гатчинского района. Алефтина Ивановна была депутатом пяти созывов, обладает званием «Женщина года» Таицкого поселения и Гатчинского района 2001 года, была председателем Женского совета Таицкого поселения, в настоящее время уже более 20 лет является членом Совета ветеранов Таицкого поселения. Алефтина Ивановна – ветеран труда, обладает большим количеством наград и грамот местного и областного значения.

Леонид Давыдович Полонский родился 25 апреля 1949 года, окончил Таицкую школу. В возрасте 16 лет устроился учеником слесаря на Ленинградский Адмиралтейский завод. Через полгода получил 1-й разряд, через три месяца стал лучшим по профессии в цехе. Еще через три года Леонид Давыдович отправился служить в Монголию авиационным механиком. Службу проходил со всей ответственностью, получал многочисленные награды, является Отличником Военно-воздушных сил, дослужился до старшины эскадрильи.

Демобилизовавшись из армии, вернулся обратно на Ленинградский адмиралтейский завод, женился, вступил в комсомол, был председателем комсомольского прожектора. После рождения двоих детей устроился на мясокомбинат, поступил в вечернюю школу. После ее окончания, как «выходец из народа», был назначен главным механиком завода, не имея специального образования. Через год перешел в Ленинградский институт ядерной физики на должность слесаря 6-ого разряда, где отработал 31 год. Трудоустроившись в июле, уже в январе был признан лучшим по профессии.

Леонид Давыдович обладает званиями ветеран труда, ветеран ПИЯФ, ветеран труда Ленинградской области, награжден грамотой Российской Академии наук.

- Как вы выбирали свой трудовой путь?

- Особо не выбирал, потому что моей маме было тяжело одной растить нас с сестрами. Мой дядя работал на Ленинградском адмиралтейском заводе. Меня взяли на работу под его ответственность, а дальше уже сам начал нарабатывать опыт.

- Поделитесь воспоминаниями о своем первом рабочем дне.

- Это – как первая любовь. Коллектив тогда состоял из людей, прошедших войну. Так, начальник участка Евгений Дмитриевич Калинин во время войны командовал гарнизоном острова. Здесь крикнет, а слышно – на проходной. Он был ровесник моего отца, любил меня, как сына, помогал, премии выписывал, зная, что я был практически кормильцем семьи.

- Кто для вас был наставником?

- Сама жизнь.

- Было ли желание уйти с предприятия в трудные 1990-е годы?

- Было. Зарплата была маленькая, двое детей, жене зарплату выдавали раз в три месяца, а нам регулярно платили, поэтому все взвесив, остался в институте.

- Как вы думаете, почему сегодня молодые люди часто меняют сферу деятельности?

- Молодежь не привыкла работать, проще опустить руки и ничего не делать. Кроме того, в наше время сама идеология государства говорила, просто «кричала» о честном и ответственном труде, а в современной жизни идеология отсутствует, кругом только деньги.

- Расскажите о ваших отношениях с Алефтиной Ивановной.

- История наших отношений, начинается со школы, с первого класса и по сей день мы неразлучны. Годы были и сложные, и простые, неприятные и даже опасные, но все это мы пережили, благодаря своей крепкой и надежной семье. Семейные отношения – это, прежде всего, уважение и любовь друг к другу, терпение и понимание, а еще ежедневный и бесконечный труд. Любовь – это тоже труд, без праздников и выходных, больничных и отпусков. Поэтому все эти годы мы трудились не только на предприятиях, но и в своей семье, работали над своими отношениями. Зачастую нас спасало и до сих пор сопутствует нашей жизни чувство юмора и позитивное отношение к окружающей действительности.

Напомним, что проект «Герои в лицах» реализуется при финансовой поддержке администрации Гатчинского муниципального района в результате победы в конкурсном отборе социальных проектов некоммерческих организаций в рамках подпрограммы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Гатчинском муниципальном районе» муниципальной программы «Устойчивое общественное развитие в Гатчинском муниципальном районе».

Подготовила к публикации Ирина ХРУСТАЛЁВА

Фото Ирины Кузьминой