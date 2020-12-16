Бесплатные лекарства для ковид-пациентов

Бесплатные лекарства выделяют по программе, финансируемой из областного бюджета и резервных фондов федерального бюджета. Из фондов на нужды нашего региона выделено больше 70 млн рублей.

Препараты начали поступать в Гатчинский район с 17 ноября партиями, так как в стране отмечается дефицит противовирусных препаратов и антибиотиков. В список препаратов входят как серьезные наименования, например, фавипиравир, так и известные всем арбидол, гриппферон и другие. Кроме того, в перечень бесплатных лекарств входят гормональные препараты – Преднизолон, Дексаметазон. Они необходимы для лечения коронавируса у пациентов, страдающих хроническими обструктивными болезнями легких.

- Прием серьезных антибиотиков проходит только под наблюдением врача по определенной схеме. Самостоятельно их принимать нельзя, - уточнил Константин Харитоненко.

Главврач Гатчинской КМБ подчеркнул, что выдачу препаратов осуществляет врач пациентам с подтвержденной коронавирусной инфекцией при посещении их на дому. При этом, ограничений для получения лекарств нет: их могут получить как льготники, так и обычные граждане.

- Если врач определил, что пациенту необходима схема лечения, утвержденная Минздравом РФ, то он выдает препараты, которые у него с собой в наличии, - сказал он.

На вопрос, чем была обусловлена массовая закупка лекарств, особенно известных и доступных всем, Константин Харитоненко сказал, что как раз-таки их доступность стала причиной.

- Мы наблюдали определенный ажиотаж в начале осени, когда в аптеках исчезли Гриппферон и Арбидол. Поэтому потребовалось вмешательство государства, чтобы сделать централизованные закупки и выдавать лекарства тем, кто действительно в них нуждается. Задержка с закупками обусловлена тем, что все лекарственные препараты сегодня проходят обязательную маркировку. Тем не менее, они уже поступают в больницы, - пояснил Константин Харитоненко.

На седьмое декабря бесплатные лекарства в Гатчинском районе получают около 300 пациентов в активной фазе заболевания.

Что касается жалоб жителей на долгое ожидание врача после вызова специалиста на дом, то Константин Харитоненко подтвердил нехватку врачей. Тем не менее, сегодня для посещения пациентов на дому привлекают сотрудников различных подразделений Гатчинской КМБ, в том числе стационара.

- Помимо распространения коронавирусной инфекции большое количество жителей Гатчинского района болеют традиционными ОРВИ и ОРЗ. В любом случае, мы рекомендуем всем заболевшим оставаться дома и в случае необходимости вызывать врача на дом, чтобы не подвергать других риску заражения, а себя – осложнениям того или иного заболевания, - сказал главный врач.

Константин Харитоненко также рассказал, что с 14 декабря в Сиверской больнице, переоборудованной под коронавирусной госпиталь, расширяется количество коек для госпитализации до 200. Для работы с пациентами дополнительно сформировали новую группу врачей и медсестер, которые заступят на карантинную вахту.

Что касается масштабной кампании по вакцинации от COVID-19, то прививки начнут поступать в Ленинградскую область в конце декабря. Первые партии будут предназначены для людей из группы риска – врачей и учителей от 18 до 60 лет. По мере наращивания объемов производства вакцины она станет доступна и другим группам населения.

Ирина ХРУСТАЛЁВА