Финал «Клуба интеллектуальных игр Ленинградской области «ВЕРСУМ»

Финал «Клуба интеллектуальных игр Ленинградской области «ВЕРСУМ»

17 декабря состоится финальная игра 2020 года проекта «Клуб интеллектуальных игр Ленинградской области «ВЕРСУМ», участниками которой станут и две команды из Гатчины.

Рубрики : Молодежь     16 Dec 2020

В рамках реализации проекта «Клуб интеллектуальных игр Ленинградской области «ВЕРСУМ» Ленинградская областная организация РСМ проводит финальную игру сезона 2020 года. Несмотря на все сложности этого года, молодёжь Ленинградской области активно участвовала в интеллектуальных играх различного формата - как онлайн, так и офлайн.

Финальная игра состоится 17 декабря на базе Городского студенческого центра в г. Санкт-Петербург, куда приедут команды представлять свои районы Ленинградской области. Честь Гатчины будут защищать команды ГИЭПФТ и Гатчинского педагогического колледжа им. К.Д, Ушинского.

Уже совсем скоро мы узнаем, кто станет победителем в этом году.

Проект «Клуб интеллектуальных игр Ленинградской области «ВЕРСУМ» реализуется при поддержке Комитета по молодёжной политике Ленинградской области в рамках выделенной субсидии для социально ориентированных НКО региона.

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