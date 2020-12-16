Финал «Клуба интеллектуальных игр Ленинградской области «ВЕРСУМ»

В
рамках реализации проекта «Клуб интеллектуальных игр Ленинградской области
«ВЕРСУМ» Ленинградская областная организация РСМ проводит финальную игру сезона
2020 года. Несмотря на все сложности этого года, молодёжь Ленинградской области
активно участвовала в интеллектуальных играх различного формата - как онлайн,
так и офлайн.
Финальная
игра состоится 17 декабря на базе Городского студенческого центра в г.
Санкт-Петербург, куда приедут команды представлять свои районы Ленинградской
области. Честь Гатчины будут защищать команды ГИЭПФТ и Гатчинского педагогического
колледжа им. К.Д, Ушинского.
Уже
совсем скоро мы узнаем, кто станет победителем в этом году.
Проект
«Клуб интеллектуальных игр Ленинградской области «ВЕРСУМ» реализуется при
поддержке Комитета по молодёжной политике Ленинградской области в рамках
выделенной субсидии для социально ориентированных НКО региона.