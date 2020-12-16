Финал «Клуба интеллектуальных игр Ленинградской области «ВЕРСУМ»

В рамках реализации проекта «Клуб интеллектуальных игр Ленинградской области «ВЕРСУМ» Ленинградская областная организация РСМ проводит финальную игру сезона 2020 года. Несмотря на все сложности этого года, молодёжь Ленинградской области активно участвовала в интеллектуальных играх различного формата - как онлайн, так и офлайн.

Финальная игра состоится 17 декабря на базе Городского студенческого центра в г. Санкт-Петербург, куда приедут команды представлять свои районы Ленинградской области. Честь Гатчины будут защищать команды ГИЭПФТ и Гатчинского педагогического колледжа им. К.Д, Ушинского.

Уже совсем скоро мы узнаем, кто станет победителем в этом году.

Проект «Клуб интеллектуальных игр Ленинградской области «ВЕРСУМ» реализуется при поддержке Комитета по молодёжной политике Ленинградской области в рамках выделенной субсидии для социально ориентированных НКО региона.