«НСПшники» и «ВМФ» – победители Спартакиады

В 2020 году участие в Спартакиаде приняли 355 человек, которые составили 20 команд в двух возрастных категориях из 14 поселений Гатчинского района.

Самыми активными участниками Спартакиады стали команды из Пудостьского, Большеколпанского, Войсковицкого, Елизаветинского, Новосветского, Пудомягского, Вырицкого поселений и города Коммунара.

В рамках Спартакиады участникам предстояло пройти пять этапов: флорбол (соревнования проходили в поселке Войсковицы), дартс (Гатчина), туристическая полоса препятствий, квест «Вечная память», водный мяч (Вырица).

В общем зачете среди команд 14-18 лет победителем стали ребята из команды «НСПшники» (Новосветское поселение), второе место заняла команда «Новое поколение» (Войсковицкое поселение), на третьем месте – команда «Динамит» (Пудостьское поселение).

Среди участников 19-35 лет первое место заняла команда «ВМФ» (Войсковицкое поселение), на втором месте – команда «Поколение П» (Пудостьское поселение), бронзу присудили команде «Бобры» (город Коммунар).