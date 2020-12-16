«НСПшники» и «ВМФ» – победители Спартакиады

В 2020 году участие в
Спартакиаде приняли 355 человек, которые составили 20 команд в двух возрастных
категориях из 14 поселений Гатчинского района.
Самыми активными участниками
Спартакиады стали команды из Пудостьского, Большеколпанского, Войсковицкого,
Елизаветинского, Новосветского, Пудомягского, Вырицкого поселений и города
Коммунара.
В рамках Спартакиады
участникам предстояло пройти пять этапов: флорбол (соревнования проходили в
поселке Войсковицы), дартс (Гатчина), туристическая полоса препятствий, квест
«Вечная память», водный мяч (Вырица).
В общем зачете среди
команд 14-18 лет победителем стали ребята из команды «НСПшники» (Новосветское
поселение), второе место заняла команда «Новое поколение» (Войсковицкое
поселение), на третьем месте – команда «Динамит» (Пудостьское поселение).
Среди участников 19-35
лет первое место заняла команда «ВМФ» (Войсковицкое поселение), на втором месте
– команда «Поколение П» (Пудостьское поселение), бронзу присудили команде
«Бобры» (город Коммунар).