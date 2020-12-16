Первый раз в первый класс – в апреле

Запись пройдет в два этапа: с 1 апреля по 30 июня зачислят детей, у которых сестры и братья уже учатся в указанной школе, льготные категории, и детей, которые проживают на прикрепленной к школе территории; с 6 июля по 5 сентября – детей, не проживающих на закрепленной территории.

Подать заявление можно несколькими способами: в МФЦ, на портале gu.lenobl.ru, obr.lenreg.ru и в образовательной организации. Из документов нужны только паспорт родителя и свидетельство о рождении ребенка.

Напомним, в МФЦ региона услуга предоставляется по экстерриториальному принципу, т.е. независимо от места регистрации в Ленинградской области. В прошлом году 7 тысяч первоклассников записали в школу через МФЦ.