Новогодние чудеса «Города мастеров»: сделано в Гатчине и для гатчинцев!

Напомним, проект «Город мастеров» стал возможен при поддержке администрации Гатчинского района и Фонда поддержки малого бизнеса гатчинского района. Общественная территория для ценителей ручной работы «Город мастеров» расположилась в одном из павильонов городского рынка. Спустя три месяца после открытия творческого центра, жизнь здесь буквально кипит.

Наше богатство — и в народных промыслах

- Мы так давно мечтали о творческой площадке для них, и вот она начинает потихоньку формироваться, - говорит руководитель творческой студии «Город мастеров» Татьяна Ворошилова. - Гатчинский район оказался очень богат на мастеров, возрождающих народные промыслы. В нашем центре их работы хранятся, выставляются и могут продаваться. То, что сделано своими руками, с душой и из экологически чистых материалов, всегда востребовано людьми.

В «Городе мастеров» представлены разные направления народных ремёсел и рукоделия - вышивка, макраме, валяние, керамика и многое другое. Расписанные вручную сувениры из глины - свистульки, колокольчики, подвесы и магниты — представляет семейная мастерская «Огневская керамика» (Гатчина). Изделия из дерева привозят сюда мастерская «Добрый столяр», Центр деревянных изделий из Войсковиц, мастерская «ПеньЁлы» из Прибытково. Также здесь можно приобрести интерьерные зеркала авторского исполнения мастерской «Наследие».

Отдельное помещение занимают изделия ручной работы мастериц Гатчинской Школы третьего возраста. В отдельной экспозиции представлены уникальные, очень изящные работы недавно ушедшей из жизни гатчинской рукодельницы Дины Бибкиной. Дина Владимировна была курсисткой Школы третьего возраста со дня ее основания. В её картинах, вышитых лентами на принтах, запечатлены гатчинские пейзажи, цветы, произведения искусства.

В Городе мастеров работает музей-мастерская детской игрушки гатчинской мастерицы Людмилы Еремеевой. Здесь представлены игрушки ручной работы, красавицы в народных костюмах, интересные куклы из коллекции Людмилы Александровны. Для всех желающих мастерица проводит экскурсы в историю игрушек, рассказывает маленьким посетителям «Города мастеров», в какие игрушки играли их бабушки. Дети могут не только познакомиться с игрушками, но и попробовать сделать их самостоятельно под руководством Людмилы Еремеевой.

Отдельное помещение в «Городе мастеров» заняла «Лавка Куприна». Ассортимент для неё представил сувенирный павильон Сергея Кульчицкого, расположенный в сквере «Юность». Здесь собраны сувениры, винтажные предметы и книги, связанные с именем Куприна и его эпохой. Кстати, посетителей «Города мастеров» на входе встречает портрет Александра Куприна работы гатчинского художника Вячеслава Данилова.

Мастер-классы для желающих

Несколько раз в неделю мастера Гатчины и волонтеры Школы третьего возраста проводят в «Городе мастеров» мастер-классы по различным техникам. Дети и взрослые учатся здесь искусству макраме и кинусайги, сами делают куклы-обереги и «мотанки», открытки и сувениры из грецких орехов и солёного теста, магниты на холодильник и подставки под горячее блюдо, рождественские венки.

- Я прихожу сюда по понедельникам, четвергам и субботам, - говорит одна из участниц творческих мастер-классов, десятилетняя Соня Шелепова. - Здесь очень интересно, много чего можно сделать своими руками. Мы делали бычков к Новому году, учились делать вязаные снежинки. Сейчас делаем Снегурочку, которая будет стоять на входе в центр и радовать прохожих.

По средам в «Городе мастеров» занимаются женщины постарше, образуя своего рода творческий филиал Гатчинской школы третьего возраста. В субботу на мастер-классы приходят порой целыми семьями.

Кстати, на мастер-классах в «Городе мастеров» можно не только освоить что-то новое, но и поучаствовать в социально полезных проектах. Так, в субботу, 12 декабря, в творческом пространстве прошел мастер-класс по созданию фонариков из подручных средств, который организовало экологическое движение «Раздельный сбор в Гатчине».

Как рассказала ведущий мастер-класса, художник и волонтёр движения «Раздельный сбор в Гатчине» Дарья Огнева, он проходит в рамках флешмоба-конкурса «Свет в будущее», организованного при поддержке русско-немецкого общества «Гатчина - Эттлинген».

- Мы делаем фонарики из вторсырья, из устаревших, ненужных вещей «на выброс», которым даём вторую жизнь, - говорит Дарья. - Из готовых фонариков мы соберём большую гирлянду и повесим её в одном из центральных скверов Гатчины.

На мастер-класс по изготовлению фонариков собралась очень тёплая компания, ядром которой стала многодетная семья Андреевых.

У Светланы Андреевой — шестеро детей, но на мастер-класс сегодня пришли четверо.

- Нам очень нравится сюда ходить, - говорит Светлана. - Преподаватели здесь очень хорошие, очень дружный коллектив. Стараемся бывать на всех мастер-классах. С утра малыши уже теребят меня: «Мама, когда пойдём?!» Ещё один сын, постарше, приходит сюда делать поделки из дерева.

- Я первый раз на таком мастер-классе, - говорит курсистка Школы третьего возраста Валентина Константиновна. - Мне очень нравится это всё. Я рада быть в кругу творческих людей, учиться чему-то новому. И внуков приведу сюда, как только подрастут...

Увидеть собственными глазами, что происходит в «Городе мастеров», можно ежедневно с 10.00 до 17.00 часов по адресу: Гатчина, ул. Володарского, 22б (вещевой рынок, павильон №1). Мастер-классы для детей проходят в центре каждую субботу с 11 до 14 часов.

Внимание! В ближайшие выходные, 19 и 20 декабря, с 12 до 15 часов в «Городе мастеров» будет проходить предновогодняя выставка-ярмарка, на которой можно приобрести эксклюзивные изделия ручной работы гатчинских мастеров. Приходите: как обещают гостеприимные хозяева, будет весело и интересно!



