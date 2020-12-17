Страшная авария под Гатчиной

Страшная авария под Гатчиной

Жертвами аварии на 57-м километре Южного полукольца в Гатчинском районе стали два человека, пятеро, в числе которых двое детей, пострадали.

Рубрики : Происшествия     17 Dec 2020

Сегодня около 15.30 у деревни Войсковицы в Гатчинском районе произошло лобовое столкновение автомобилей Daewoo Nexia и Chevrolet Lanos.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, в результате столкновения погиб водитель Daewoo Nexia и пассажир Chevrolet.

Трое пассажиров Daewoo Nexia, среди которых двое несовершеннолетних детей, получили травмы разной степени тяжести и были госпитализированы. Водителя и еще одного пассажира Chevrolet также доставили в больницу. 

ГИБДД проводит проверку по факту ДТП, выясняются причины и обстоятельства аварии.

Фотографии с места происшествия опубликовали в ВКонтакте в группе «Дорожный инспектор».

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