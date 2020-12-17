Страшная авария под Гатчиной

Сегодня около 15.30
у деревни
Войсковицы в Гатчинском районе произошло лобовое столкновение автомобилей Daewoo Nexia и
Chevrolet Lanos.
Как сообщает пресс-служба
ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, в результате столкновения погиб водитель Daewoo
Nexia и пассажир Chevrolet.
Трое пассажиров
Daewoo Nexia, среди которых двое несовершеннолетних детей, получили травмы
разной степени тяжести и были госпитализированы. Водителя и еще одного
пассажира Chevrolet также доставили в больницу.
ГИБДД проводит
проверку по факту ДТП, выясняются причины и обстоятельства аварии.
Фотографии с места
происшествия опубликовали в ВКонтакте в группе «Дорожный инспектор».