Страшная авария под Гатчиной

Сегодня около 15.30 у деревни Войсковицы в Гатчинском районе произошло лобовое столкновение автомобилей Daewoo Nexia и Chevrolet Lanos.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, в результате столкновения погиб водитель Daewoo Nexia и пассажир Chevrolet.

Трое пассажиров Daewoo Nexia, среди которых двое несовершеннолетних детей, получили травмы разной степени тяжести и были госпитализированы. Водителя и еще одного пассажира Chevrolet также доставили в больницу.

ГИБДД проводит проверку по факту ДТП, выясняются причины и обстоятельства аварии.

Фотографии с места происшествия опубликовали в ВКонтакте в группе «Дорожный инспектор».