За сутки – 14 новых covid-пациентов в Гатчине

Роспотребнадзор по Ленинградской области сообщает, что коронавирусная инфекция за минувшие сутки подтвердилась у 21 жителя Гатчинского района:

- г. Гатчина (+14)

- п. Кобралово (+1)

- п. Вырица (+1)

- д. Большие Колпаны (+2)

- п. Торфяное (+1)

- д. Парицы (+1)

- д. Рябизи (+1)

В итоге в Гатчинском районе с начала наблюдения коронавирусная инфекция была подтверждена у 3488 человек, 3033 из их числа – 87,0 % - выздоровели. Скончался 41 человек.

В Ленинградской области по данным Роспотребнадзора на 17 декабря коронавирусная инфекция диагностирована у 20 626 человек, 17 675 человек поправились, 189 скончались. Таким образом, поправились из числа заболевших ленинградцев 85,7 %.

По данным Роспотребнадзора по Ленинградской области за весь период наблюдения подтвержденные случаи заболевания коронавирусом выявлены у жителей следующих населенных пунктов Гатчинского района:

- г. Гатчина – 1415 человек (выздоровели 1190),

- г. Коммунар – 234 человека (выздоровели 216),

- п. Сиверский – 204 человека (выздоровели 184),

- п. Вырица – 174 человек (выздоровели 162),

- «Больница № 1 им. Кащенко», с. Никольское – 104 человека (выздоровели 102)

- п. Тайцы – 104 человека (выздоровели 97),

- п. Новый Свет – 100 человек (выздоровели 92),

- с. Никольское – 63 человека (выздоровели 50),

- п. Пудость – 61 человек (выздоровели 59),

- д. Большие Колпаны – 63 человека (выздоровели 48),

- д. Малое Верево – 62 человек (выздоровели 50),

- п. Дружная Горка – 59 человек (выздоровели 52),

- п. Войсковицы – 36 человек (выздоровел 34),

- д. Лампово – 36 человек (выздоровел 31),

- д. Малые Колпаны – 34 человека (выздоровели 31),

- п. Терволово – 33 человека (выздоровели 29),

- д. Новый Учхоз – 31 человек (выздоровели 26),

- д. Сяськелево – 30 человек (выздоровели 27),

- п. Елизаветино – 25 человек (выздоровели 22),

- п. Семрино – 23 человека (выздоровели 20),

- п. Мыза-Ивановка – 21 человек (выздоровели 19),

- д. Пудомяги – 21 человек (выздоровели 20),

- д. Большое Рейзино – 20 человек (выздоровели 18),

- д. Батово – 20 человек (выздоровели 15),

- с. Рождествено – 19 человек (все выздоровели),

- д. Белогорка – 18 человек (выздоровели 15),

- п. Кобралово – 18 человек (выздоровели 14),

- п. Лукаши – 16 человек (выздоровели 15),

- п. Высокоключевой – 16 человек (выздоровели 13),

- п. Суйда – 15 человек (выздоровели 14),

- п. Сусанино – 14 человек (выздоровели 12),

- д. Покровская – 12 человек (выздоровели 11),

- д. Старосиверская – 12 человек (выздоровели 11),

- д. Мины – 12 человек (выздоровели 11),

- п. Торфяное – 11 человек (выздоровели 9),

- д. Монделево – 10 человек (выздоровели 8),

- д. Шпаньково – 10 человек (выздоровели 9),

- п. Дружноселье – 10 человек (выздоровели 9),

- д. Пустошка – 9 человек (все выздоровели),

- д. Жабино – 9 человек (все выздоровели),

- д. Меньково – 8 человек (все выздоровели),

- д. Большое Верево – 8 человек (выздоровели 7),

- д. Сокколово – 8 человек (выздоровели 6),

- д. Вайя – 8 человек (выздоровели 4),

- д. Парицы – 8 человек (выздоровели5),

- д. Выра, д. Корпиково, д. Даймище, д. Ивановка (Веревское СП), Большие Борницы, д. Александровка – по 7 человек,

- д. Ивановка (Пудостьское), д. Старицы, д. Вяхтелево, д. Ляды, д. Черново, д. Куровицы, д. Романовка – по 6 человек,

- д. Тихковицы, д. Луйсковицы, д. Новосиверская, п. Борницкий Лес, д. Нижняя, д. Тойворово, д. Покровка, п. Пригородный, д. Вайялово, д. Большево – по 5 человек,

- д. Тяглино, с. Орлино, д. Горки, п. Торфопредприятие, д. Межно – по 4 человека,

- п. Строганово, д. Чаща, д. Остров, д. Холоповицы, п. Карташевская, д. Никольское, д. Антелево, п. Новинка, п. Дивенский, д. Руссолово, д. Петрово, д. Химози – по 3 человека,

- д. Изора, Малые Борницы, Большое Сергелево, д. Реболово, д. Алексеевка, д. Крокшево, с. Слудицы, д. Виркино, д. Котельниково, д. Вопша, массив Красницы, д. Ковшово, д. Зайцево, п. Кобринское, д. Мыза, д. Большие Тайцы, д. Новые Черницы – по 2 человека,

- д. Саванкюля, д. Карстолово, д. Старые Низковицы, д. Новые Низковицы, д. Березнево, п. Кезево, д. Бугры, д. Руново, д. Пегелево, п. Санаторий им.Свердлова, д. Борисово, д. Кургино, д. Пижма, д. Замостье, д. Алапурская, д. Вярлево, д. Смольково, д. Покизен-Пурская, СНТ ВНИИСТРОММАШ, д. Питкелево, д. Ронилово, д. Ротково, д. Лядино, м. Новинка СНТ «Корвет – Витязь», коттеджный поселок «Голубые озера», д. Коргузи, д. Истинка, д. Тихвинка, массив Вопша, СНТ «Лесное», д. Хиндикалово, д. Большое Ондрово, д. Репполово, д. Корпикюля, д. Антропшино, д. Большая Ивановка - по 1 человеку.