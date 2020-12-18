Гатчинские предприниматели развивают регион

Ежегодный
конкурс среди предпринимателей проводится по номинациям «Импортозамещение», «Разработка
и/или внедрение инноваций», «Социальная ответственность бизнеса», «Цифровая
трансформация бизнеса», «Успешный стартап» и другим. Идея конкурса – поощрить и
продвинуть наиболее успешных представителей бизнеса региона на региональный и
федеральный уровни.
-
Уже 17 лет подряд мы награждаем предприятия Ленинградской области, которые
развивают наш регион, поднимают уровень жизни населения, разрабатывают и
применяют все более инновационные технологии и бизнес-модели, выполняют новые
задачи. За все время в конкурсе приняли участие более 300 организаций, - сказала
вице-президент Ленинградской областной ТПП Елена Дюкарева в ходе подведения
итогов конкурса в рамках Зимней ассамблеи Ленинградской областной
торгово-промышленной палаты, которая прошла в онлайн-формате.
-
Этот год оказался одним из самых тяжелых и для бизнеса, и для жителей. Но,
несмотря на сложности, мы доказали эффективность модели сотрудничества бизнеса
и власти, которую на протяжении нескольких лет реализовывали в Ленинградской
области. Практика первых месяцев показала, как предпринимателям важна полная,
понятная и актуальная информация об ограничениях и мерах поддержки.
Ленинградская областная торгово-промышленная палата стала тем центром
притяжения предпринимателей, где они смогли получить эффективную и
своевременную поддержку, ориентированную на решение актуальных проблем бизнеса,
- отметил в своем выступлении глава региона Александр Дрозденко.
Он
также сказал, что Ленинградская областная ТПП стала своего рода «рупором»
делового сообщества и поблагодарил ее руководство за своевременный мониторинг
ситуации и оценку принимаемых мер поддержки.
В
2020 году в конкурсе приняла участие 21 компания, участвующая в развитии
Ленинградской области. Гатчинцы отличились в трех номинациях.
В
номинации «Динамичное развитие» отметили компанию
«Артекс»,
которая занимается производством
виниловых и бумажных обоев в поселке Верево. В 2017 году фабрика выпустила
первую продукцию на одной производственной машине. В 2020 году в работу было запущенно
уже шесть машин, что позволило фабрике выйти на полную мощность 24 млн
еврорулона в год. На протяжении трех лет компания демонстрирует высокие
показатели развития бизнеса. В 2020 году на саммите Российской ассоциации
производителей обоев «Рособои» компанию признали «Самой динамично развивающейся
фабрикой России».
В номинации «Экология и бережливое отношение к природе»
наградили компанию «Элтете Санкт-Петербург», чье производство упаковочного материала из вторичного сырья размещено в деревне Малое Верево. Компания
производит полностью перерабатываемую транспортную упаковку, отвечающую всем
нормативам. Цель компании – посредством обеспечения собственной продукции,
укреплять имидж своих клиентов, которые непосредственно вносят свой вклад в
заботу об окружающей среде.
В номинации «Инвестиционная деятельность» награду вручили акционерному обществу «Завод «Кризо»,
которое является одним из старейших предприятий, основанных в конце XIX века. Изделия, выпускаемые
заводом, установлены на всех надводных и подводных кораблях ВМФ России и
практически на всех судах вспомогательного флота. Компания проинвестировала
создание новой системы пожарной сигнализации, конкурентоспособной на рынке
отечественного гражданского судостроения.