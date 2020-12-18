Гатчинские предприниматели развивают регион

Ежегодный конкурс среди предпринимателей проводится по номинациям «Импортозамещение», «Разработка и/или внедрение инноваций», «Социальная ответственность бизнеса», «Цифровая трансформация бизнеса», «Успешный стартап» и другим. Идея конкурса – поощрить и продвинуть наиболее успешных представителей бизнеса региона на региональный и федеральный уровни.

- Уже 17 лет подряд мы награждаем предприятия Ленинградской области, которые развивают наш регион, поднимают уровень жизни населения, разрабатывают и применяют все более инновационные технологии и бизнес-модели, выполняют новые задачи. За все время в конкурсе приняли участие более 300 организаций, - сказала вице-президент Ленинградской областной ТПП Елена Дюкарева в ходе подведения итогов конкурса в рамках Зимней ассамблеи Ленинградской областной торгово-промышленной палаты, которая прошла в онлайн-формате.

- Этот год оказался одним из самых тяжелых и для бизнеса, и для жителей. Но, несмотря на сложности, мы доказали эффективность модели сотрудничества бизнеса и власти, которую на протяжении нескольких лет реализовывали в Ленинградской области. Практика первых месяцев показала, как предпринимателям важна полная, понятная и актуальная информация об ограничениях и мерах поддержки. Ленинградская областная торгово-промышленная палата стала тем центром притяжения предпринимателей, где они смогли получить эффективную и своевременную поддержку, ориентированную на решение актуальных проблем бизнеса, - отметил в своем выступлении глава региона Александр Дрозденко.

Он также сказал, что Ленинградская областная ТПП стала своего рода «рупором» делового сообщества и поблагодарил ее руководство за своевременный мониторинг ситуации и оценку принимаемых мер поддержки.

В 2020 году в конкурсе приняла участие 21 компания, участвующая в развитии Ленинградской области. Гатчинцы отличились в трех номинациях.

В номинации «Динамичное развитие» отметили компанию «Артекс», которая занимается производством виниловых и бумажных обоев в поселке Верево. В 2017 году фабрика выпустила первую продукцию на одной производственной машине. В 2020 году в работу было запущенно уже шесть машин, что позволило фабрике выйти на полную мощность 24 млн еврорулона в год. На протяжении трех лет компания демонстрирует высокие показатели развития бизнеса. В 2020 году на саммите Российской ассоциации производителей обоев «Рособои» компанию признали «Самой динамично развивающейся фабрикой России».

В номинации «Экология и бережливое отношение к природе» наградили компанию «Элтете Санкт-Петербург», чье производство упаковочного материала из вторичного сырья размещено в деревне Малое Верево. Компания производит полностью перерабатываемую транспортную упаковку, отвечающую всем нормативам. Цель компании – посредством обеспечения собственной продукции, укреплять имидж своих клиентов, которые непосредственно вносят свой вклад в заботу об окружающей среде.

В номинации «Инвестиционная деятельность» награду вручили акционерному обществу «Завод «Кризо», которое является одним из старейших предприятий, основанных в конце XIX века. Изделия, выпускаемые заводом, установлены на всех надводных и подводных кораблях ВМФ России и практически на всех судах вспомогательного флота. Компания проинвестировала создание новой системы пожарной сигнализации, конкурентоспособной на рынке отечественного гражданского судостроения.



