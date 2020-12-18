Награды - "открытым сердцам"

В этом году не было традиционного молодежного бала, а церемония проходила с соблюдением противоэпидемических рекомендаций. Награжденные получали красивые памятные знаки, благодарности и подарки, а также сувениры с гатчинской символикой для членов своего коллектива единомышленников.

- Этот год выдался непростым. Однако, несмотря на множество сложностей, мы с вами по-прежнему проводили мероприятия, учились, творили, помогали и не падали духом, - сказала куратор молодежной политики, главный специалист комитета по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политики Гатчинского района Мария Фоничева.

Она поблагодарила всех за активное участие в общественно-значимых мероприятиях города, неравнодушие, отзывчивость, добросовестность, энтузиазм и стремление к новым победам, а также выразила уверенность, что славные дела на благо своего города будут свершаться.

Гатчинцы, которых чествовали по итогам года, работают в разных областях, но всех их объединяет одно - желание правильно воспитать молодое поколение. В зале Гатчинского дворца молодежи, где проходила церемония, юноши и девушки ежедневно творят, создают новое, учатся. И каждую минуту их сопровождают люди, которым не безразлична судьба каждого, кто перешагнет порог Гатчинского Дворца молодежи (ГДМ). Неслучайно, церемония награждения началась именно с тех, кто непосредственно работает с молодежью - это коллектив ГДМ во главе с Викторией Черновой.

В год 75-летия Великой Победы особой благодарности были удостоены гатчинцы, которые ежедневно ведут работу, направленную на воспитание патриотических чувств у подрастающего поколения; воспитание личности гражданина, способного встать на защиту Родины.

Наград удостоены - заместитель председателя Гатчинского морского собрания Юрий Назаров; бессменный руководитель военно-патриотического объединения «Отчий край» Владимир Жилин и член объединения Михаил Прокофьев; заместитель директора Гатчинской школы №7 по воспитательной работе Светлана Максимова; организатор зарничного движения на территории города и района Елена Чупрова.

Каждый год комитет проводит заведующего отделом социально-воспитательной работы Государственного института экономики, финансов, права и технологий Елены Коротковой.

Комитет плодотворно сотрудничает с огромным количеством самых разнообразных некоммерческих общественных организаций, волонтерами, молодежными лидерами. По традиции в конце года самым активным были вручены награды за помощь в организации и проведении городских мероприятий, творческий подход, неравнодушие и активную жизненную позицию. В числе награжденных - к

На примере непростого 2020 года особенно видна потребность в милосердии и бескорыстной поддержке. Можно только порадоваться, что в нашем городе огромное количество открытых сердец, готовых прийти на помощь в разных жизненных ситуациях. Наград удостоены руководитель центра добровольческого развития Дарья Овсяник и руководитель волонтерского объединения «Ангелы Добра» Алексей Тульнев.

В развитии молодежной политики важную роль играет и грамотное информационное обеспечение. Благодарность комитета по физической культуре, спорта, туризма и молодежной политики была объявлена коллективу редакции газеты «Гатчинская правда» и пресс-секретарю районной администрации Марии Герман.

Татьяна Можаева