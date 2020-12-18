Награды - "открытым сердцам"

В
этом году не было традиционного молодежного бала, а церемония проходила с
соблюдением противоэпидемических рекомендаций. Награжденные получали красивые
памятные знаки, благодарности и подарки, а также сувениры с гатчинской
символикой для членов своего коллектива единомышленников.
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Этот год выдался непростым. Однако, несмотря на множество сложностей, мы с вами
по-прежнему проводили мероприятия, учились, творили, помогали и не падали духом,
- сказала куратор молодежной политики, главный специалист комитета по
физической культуре, спорту, туризму и молодежной политики Гатчинского района
Мария Фоничева.
Она
поблагодарила всех за активное участие в общественно-значимых мероприятиях
города, неравнодушие, отзывчивость, добросовестность, энтузиазм и стремление к
новым победам, а также выразила уверенность, что славные дела на благо своего
города будут свершаться.
Гатчинцы,
которых чествовали по итогам года, работают в разных областях, но всех их объединяет одно
- желание правильно воспитать молодое поколение. В зале Гатчинского
дворца молодежи, где проходила церемония, юноши и девушки ежедневно творят, создают
новое, учатся. И каждую минуту их сопровождают люди, которым не безразлична
судьба каждого, кто перешагнет порог Гатчинского Дворца молодежи (ГДМ). Неслучайно,
церемония награждения началась именно с тех, кто непосредственно работает
с молодежью - это коллектив ГДМ во главе с Викторией Черновой.
В
год 75-летия Великой Победы особой благодарности были удостоены гатчинцы, которые
ежедневно ведут
работу, направленную на воспитание патриотических чувств у подрастающего
поколения; воспитание личности гражданина, способного встать на защиту Родины.
Наград удостоены - заместитель председателя Гатчинского морского собрания Юрий
Назаров; бессменный руководитель военно-патриотического объединения
«Отчий край» Владимир Жилин и член объединения Михаил Прокофьев; заместитель
директора Гатчинской школы №7 по воспитательной работе Светлана Максимова; организатор
зарничного движения на территории города и района Елена Чупрова.
Каждый год комитет
проводит огромное количество мероприятий, а благодаря поддержке со стороны
образования, делает это на высоком уровне. На церемонии была отмечена работа
главного специалиста комитета образования Гатчинского района Ирины Пулиной и заведующего отделом
социально-воспитательной работы Государственного института экономики, финансов,
права и технологий Елены Коротковой.
Комитет
плодотворно сотрудничает с огромным количеством самых разнообразных
некоммерческих общественных организаций, волонтерами, молодежными лидерами. По
традиции в конце года самым активным были вручены награды за помощь в организации
и проведении городских мероприятий, творческий подход, неравнодушие и активную
жизненную позицию. В числе награжденных - коллектив театра-студии «За углом» в лице Натальи Воробьевой, Надежда
Зуева, Елена Емельянова, Сергей Власов и его супруга Татьяна Гончаренко и
многие другие.
На примере непростого 2020
года особенно видна потребность в милосердии и бескорыстной поддержке. Можно
только порадоваться, что в нашем городе огромное количество открытых сердец, готовых
прийти на помощь в разных жизненных ситуациях. Наград удостоены руководитель центра
добровольческого развития Дарья Овсяник и руководитель волонтерского объединения
«Ангелы Добра» Алексей Тульнев.
В
развитии молодежной политики важную роль играет и грамотное информационное
обеспечение. Благодарность комитета по физической культуре, спорта, туризма и
молодежной политики была объявлена коллективу редакции газеты «Гатчинская
правда» и пресс-секретарю районной администрации Марии Герман.
Татьяна Можаева