«Новогодние наказы» Сергея Никитина

В юном возрасте Сергей Никитин примерял на себя самые разные «роли». Возглавлял отряд «Зарница» и увлекался историей. Обучался в Гатчинской детской музыкальной школе. Играл в баскетбол (где стал лучшим игроком города), футбол, волейбол, даже в гандбол и серьезно занимался легкой атлетикой. При этом находил время для занятий в Гатчинском народном цирке, который позже получил название «Гротеск». Это время он вспоминает с большой теплотой, потому что оно было замечательным и очень интересным.

Сергей Юрьевич может часами с увлечением рассказывать о своей новой работе, а он всего два месяца в должности.

- Сергей Юрьевич, что значит для вас Гатчина?

- Для меня Гатчина – родное место. И вообще мне очень нравится, что у нас происходит. Сейчас постоянно рождаются какие-то идеи, но Гатчина - город особый: здесь в хороших идеях дефицита нет. Ко мне, как к новому руководителю отрасли, постоянно приходят люди. Много идей, эмоций, творчества. Я вижу: что-то из предложенного реально воплотить, что-то нет или возможно, но только в далекой перспективе. Человеку не всегда можно это объяснить, но выслушать, понять проблему - обязательно надо! Нам теперь все их решать, вместе творить, вместе реализовывать…

Планов очень много, прежде всего - нужно создать команду, которая будет их осуществлять. При этом, очень важно, что для их осуществления есть поддержка! Поддержка главы администрации Гатчинского района Л.Н. Нещадим. Она, действительно, генератор идей и очень мудрый руководитель, который видит и знает, как должны развиваться город и район… Причем, развиваться, не раскачиваясь, не буксуя, а ежедневно, поступательно двигаться вперед!

Мне говорят о нехватке рекламных площадей, а у нас в Комитете уже есть решение. В Гатчине стоят заброшенные театральные тумбы. Сейчас решим, кто за ними будет ухаживать, как эту информацию доносить до горожан, как анонсировать наши мероприятия.

Говорят, что работников культуры редко поощряют. А мы уже разработали положение о новой награде – нагрудном знаке «За вклад в развитие культуры Гатчинского района». Такого нет нигде, а у нас будет.

Сложный вопрос для Гатчины – охрана памятников и охранные зоны: запланировали встречу с членами местного отделения ВООПИК. Будем обсуждать, вырабатывать решения, искать компромиссы. В обязательном плане - создание своей топонимической комиссии при администрации.

- Какие планы в отношении нашего местного Арбата – улицы Соборной?

- Хотим придать значимость этому колоритному месту. Оно очень красивое, но абсолютно не используется как пешеходная зона. Банки, аптеки, конторы… Хочется, чтоб оно было наполнено искусством и культурой, чтобы жители, гости города приходили на Соборную для того, чтобы запечатлеть себя на фоне артефактов, малых архитектурных форм, исторических персонажей. Для этого уже сейчас мы разрабатываем «точки активации». В сезон, каждое воскресение с 12 до 14 часов, мы планируем здесь какое-либо действо: мастер-класс или представление уличного театра, выступление оркестра или вернисаж. Понимаем, что будут рождаться новые идеи и появляться новые коммуникации. Это здорово – мы на это рассчитываем!

27 декабря состоится импровизированное шествие Дедов Морозов со всех поселений района, рядом с Соборной. Называется оно «Новогодние наказы». Мы уже обсудили этот формат с главами администраций. Они отнеслись к этому серьезно. Деды Морозы огласят наказы, которые предложат жители: в одном поселении – благоустройство торговой площади, в другом – приобретение трактора, где-то строительство детской площадки, а где-то строительство музыкальной школы. Телевидение готовится транслировать эти сюжеты. Посыл такой: раз в Новый год решили – давайте делать! А самое главное – волшебные посохи, которые мы делаем для каждого поселения, будут затем торжественно стоять в кинотеатре «Победа». И как только Дед Мороз исполнит наказ, посох уедет в поселение и будет ждать, что ему накажут в следующий год. Без волшебства никак!

- Чего сейчас, на ваш взгляд, не хватает в работе учреждений культуры Гатчинского района?

- На совете директоров культурно-досуговых учреждений района было сделано заключение: чтобы двигаться вперед, не хватает определенной базы знаний и юридической поддержки. Мы уже провели мастер-классы, прямые эфиры с областным комитетом по культуре. Теперь раз в месяц планируем обучающие семинары, которые будут помогать руководителям, специалистам в их работе.

Чтобы объединить все наши усилия, выйти на новый качественный уровень и придать значимость нашей совместной работе, на следующий год запланировано два новых районных фестиваля.

Один – театральный, в котором смогут принять участие театральные коллективы всех поселений Гатчинского района. До этого мы предложим всем коллективам показать свое творчество на различных площадках, планируем проведение мастер-классов. Надеемся, что это станет новой вехой в нашей деятельности.

Второй фестиваль, который мы запланировали на следующий год, – для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Мы поставили цель – проводить работу в течение года на разных площадках, а также проведем обучение специалистов для работы с этой категорией людей. Сейчас, если посмотреть, сколько инвалидов занимается спортом и сколько в учреждениях культуры – цифры не сопоставимые. Поставили цель: привлечь эту категорию и к творческим занятиям, и в целом к культурной жизни Гатчинского района. Может быть, кто-то из молодых людей найдет здесь свою профессию. Хорошо бы бюджетным учреждениям культуры задуматься о создании специальных рабочих мест для инвалидов, тем более что, как стало известно, на это могут выделяться субсидии. Интересных направлений много, и мы их планируем развивать.

- Что вас удивило, когда вы объезжали учреждения культуры и знакомились с коллективами?

- Я был поражен оснащением наших музыкальных школ и школ искусств. Такого наличия инструментов я давно не видел. Обязательно хотел бы отметить замечательных педагогов, которые занимаются с детьми. Для меня было откровением, что в музыкальных школах открыто столько разных направлений, которые помогают раскрыть талант и потенциал обучающихся.

А вот чего не хватает, так это площадей. Нет помещений для выставочной деятельности. Даже в Гатчине не хватает культурно-досуговых учреждений. Есть определенные провалы в направлениях. Утрачена школа, а новые кадры не подготовлены. Будем стараться возрождать определенные направления в деятельности, стараться привлекать кадры из соседних районов, если поймем, что наших недостаточно. Сейчас в Гатчине и районе не хватает молодежных коллективов, мужских квартетов, дуэтов, ведущих. Необходимо возрождение режиссерской группы, прежде всего массовых мероприятий. Я не говорю, что их нет вообще. Но те цели, которые мы перед собой ставим, требуют серьезного подхода к этой категории творческих работников.

- Кого бы вы выделили?

- Не хотел бы никого обидеть, потому что многие коллективы востребованы своей аудиторией. В каждом поселении существуют, так называемые, свои творческие бренды. Например, в Коммунаре – коллектив «Ералаш». В Сусанино генератор творческих идей – молодой, энергичный, талантливый руководитель Иван Балашов. Удивительный коллектив в Сяськелево. Многие-многие другие, кто выполняет главную миссию, заполняя собой нишу торжеств и событий.

Очень сильный педагогический коллектив в музыкальных школах. Сейчас мы работаем над тем, чтобы эти творческие силы привлекать к проведению городских и районных мероприятий.

Безусловно, Гатчину уже давно невозможно представить без хореографических коллективов «Жемчужина», «Олимпия», «Эльдорадо». В городе есть своя филармония, свой театр юного зрителя, а также известный далеко за пределами нашего региона театр костюма «Катюша». Много замечательных творческих сил. Но, кажется, что есть огромные перспективы роста. Даже для признанных корифеев, как, например, цирк «Гротеск». Мне лично немного грустно, что возрастной ценз в коллективе от шести и до 18. Вспоминаю свои годы работы в этом удивительном коллективе: у нас всегда были и взрослые артисты, на которых мы равнялись в своей работе и брали уроки исполнительского искусства. Можно отметить, что в плане творчества Дом культуры и ЦТЮ начали большую и серьезную перестройку. Очень надеемся, что уже в скором будущем эта работа даст положительные результаты.

- Как планируете привлекать туристов в Гатчинский район?

- В следующем году на территории района планируется три проекта по развитию въездного туризма. Это будет интересно и для увеличения туристического потока, и для местных жителей.

В Суйде с участием местных краеведов создается эко-тропа «Лукоморье». В 2021 году планируется разработка проекта этого маршрута, а в дальнейшем его реализация.

Продолжается проект «Виртуальный экскурсовод», появится еще девять точек. Причем, параллельно мы будем ставить информационные стенды для лиц с ограниченными возможностями, это даст им возможность путешествовать по этому же маршруту.

Очень красива Театральная площадь в Гатчине, но она пока никак не используется. Мы разрабатываем новый туристический маршрут, который свяжет ее с центром города. Это все вполне осуществимо, потому что уже существует, нужно только насытить жизнью и соединить. В следующем году на Театральной площади появится новая галерея «Жизнь знаменитых людей» в оживших фотографиях. Мы запустили опрос в социальных сетях, кого бы жители Гатчины хотели видеть на этих стендах. О каждом герое будет снят видеоролик, для которого разработается QR-код. Наведя смартфон на код, можно будет увидеть ожившую фотографию и услышать рассказ об этом человеке. В Дню города мы откроем десять стендов. Потом, возможно, продолжим галерею. Со временем на площади появится небольшая театральная сцена. По выходным зрителей будут радовать лучшие коллективы Гатчины и приезжие артисты. Все это витало в воздухе, но по разным причинам пока не было реализовано. Теперь пришло время.

Запланировано совещание по созданию экспозиции «Квартира Куприна». Это то, вокруг чего можно строить дальнейшую деятельность по купринской теме. Уверен, что сразу вырастет поток людей, которые захотят к этому прикоснуться.

Очень хотелось, чтобы в следующем году мы смогли осуществить желание сотен горожан и установить памятник композитору Ипполитову-Иванову. Это был бы большой подарок к юбилею города. В Гатчине появится еще одно место, куда захочется прийти.

Идея бульвара «47 регион» очень хороша (хотя можно поспорить о некоторых исторических фактах), но его тоже нужно оживить. И тут есть над чем поработать. И мы этим уже вплотную занялись.

Нужно развивать музеи русского быта, которых у нас много в поселениях, как и музей города Гатчины – это должно быть не 3-4 комнатки. Музею Красногвардейского укрепрайона очевидно не хватает интерактива, нужно выходить на новые формы. Музей «Дачная столица» уже этим озаботился: будет отныне встречать гостей в костюмах того времени, о котором пойдет рассказ экскурсовода. Это тоже привлечет туристов.

Я – за местный туризм. Мы хорошо пообщались с директором ГМЗ «Гатчина» Василием Панкратовым. У него очень четкое представление, что мы должны работать вместе, в том числе над программой «Выходные в Гатчине». В летний сезон мы планируем запустить экскурсионные паровозики: от дворца по исторической Гатчине. Представьте: едешь и общаешься с историческим персонажем – Куприным или Павлом I.

Беседовала Татьяна Можаева