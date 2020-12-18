В Гатчине хулиганы «раздели» новогоднюю ель

В Гатчине хулиганы «раздели» новогоднюю ель

С 12-метровой ели, которая установлена на Театральной площади в Гатчине, хулиганы сорвали 28 елочных шаров. Часть игрушек была разбита и раскидана по площади, часть украдена.

Рубрики : Общество     18 Dec 2020

Новогодние украшения в Гатчине страдают каждый год. Так, неоднократно приходилось чинить светодиодную карету с лошадьми у Ингербургских ворот. В 2018 году с елки, стоявшей в районе улиц Коли Подрядчикова и Константинова, сняли более 80% всех украшений. Не добрались только до макушки дерева.  

Администрация просит свидетелей подобных действий хулиганов оперативно сообщать об этом в полицию, чтобы нарушителей можно было поймать «по горячим следам». Напомним, что вандал, которой оторвал голову металлической фигуре дамы на Театральной площади, был найден и привлечен к ответственности.

По информации пресс-службы администрации Гатчинского района

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