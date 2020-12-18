В Гатчине хулиганы «раздели» новогоднюю ель

Новогодние украшения в Гатчине страдают каждый год. Так, неоднократно приходилось чинить светодиодную карету с лошадьми у Ингербургских ворот. В 2018 году с елки, стоявшей в районе улиц Коли Подрядчикова и Константинова, сняли более 80% всех украшений. Не добрались только до макушки дерева.

Администрация просит свидетелей подобных действий хулиганов оперативно сообщать об этом в полицию, чтобы нарушителей можно было поймать «по горячим следам». Напомним, что вандал, которой оторвал голову металлической фигуре дамы на Театральной площади, был найден и привлечен к ответственности.

По информации пресс-службы администрации Гатчинского района