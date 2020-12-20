В Александровке эвакуировали жителей многоквартирного дома

В
результате хлопка пострадала одна квартира, возгорания не последовало, сообщает
пресс-служба администрации Гатчинского района. Особо отмечается, что квартира
не была подключена к газоснабжению.
Никто
из жильцов не пострадал. Жители были эвакуированы, желающим было предоставлено
временное место пребывания, горячее питание.
В
настоящий момент на месте работает районное звено РСЧС, дознаватели
устанавливают причины произошедшего, конструкции дома обследуются на предмет
повреждения.
По
окончании обследования будет решаться вопрос о возвращении жителей в дом.
Вопрос
находится на контроле администрации Гатчинского района.
Фото пресс-службы администрации Гатчинского района