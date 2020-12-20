В Александровке эвакуировали жителей многоквартирного дома

В Александровке эвакуировали жителей многоквартирного дома

Сегодня утром в деревне Александровка Гатчинского района в двухэтажном многоквартирном доме в одной из квартир произошёл хлопок неустановленной причины.

Рубрики : Происшествия     20 Dec 2020

В результате хлопка пострадала одна квартира, возгорания не последовало, сообщает пресс-служба администрации Гатчинского района. Особо отмечается, что квартира не была подключена к газоснабжению. 

Никто из жильцов не пострадал. Жители были эвакуированы, желающим было предоставлено временное место пребывания, горячее питание.

В настоящий момент на месте работает районное звено РСЧС, дознаватели устанавливают причины произошедшего, конструкции дома обследуются на предмет повреждения.

По окончании обследования будет решаться вопрос о возвращении жителей в дом.

Вопрос находится на контроле администрации Гатчинского района.

Фото пресс-службы администрации Гатчинского района

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