В Александровке эвакуировали жителей многоквартирного дома

В результате хлопка пострадала одна квартира, возгорания не последовало, сообщает пресс-служба администрации Гатчинского района. Особо отмечается, что квартира не была подключена к газоснабжению.

Никто из жильцов не пострадал. Жители были эвакуированы, желающим было предоставлено временное место пребывания, горячее питание.

В настоящий момент на месте работает районное звено РСЧС, дознаватели устанавливают причины произошедшего, конструкции дома обследуются на предмет повреждения.

По окончании обследования будет решаться вопрос о возвращении жителей в дом.

Вопрос находится на контроле администрации Гатчинского района.

Фото пресс-службы администрации Гатчинского района