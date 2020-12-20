В Гатчине отключат холодную воду 22 декабря

22 декабря с 09.00 и до
окончания работ по адресам холодное водоснабжение отключат по следующим адресам в Гатчине:
- ул. Гагарина, д.
12, 14
- ул. Киргетова, д. 20, 21, 22 (д/сад),
23, 24, 24А, 28 (школа №9)
МУП «Водоканал» г. Гатчины уведомляет, что в связи с заменой задвижки на ул. Гагарина, д. 14, 22 декабря будет частично отключено холодное водоснабжение в Гатчине.
22 декабря с 09.00 и до
окончания работ по адресам холодное водоснабжение отключат по следующим адресам в Гатчине:
- ул. Гагарина, д.
12, 14
- ул. Киргетова, д. 20, 21, 22 (д/сад),
23, 24, 24А, 28 (школа №9)
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