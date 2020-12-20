В Гатчине отключат холодную воду 22 декабря

22 декабря с 09.00 и до окончания работ по адресам холодное водоснабжение отключат по следующим адресам в Гатчине:

- ул. Гагарина, д. 12, 14

- ул. Киргетова, д. 20, 21, 22 (д/сад), 23, 24, 24А, 28 (школа №9)