За сутки – 22 новых covid-пациента в Гатчинском районе

Роспотребнадзор по Ленинградской области сообщает, что коронавирусная инфекция за минувшие сутки подтвердилась у 21 жителя Гатчинского района:

- г. Гатчина (+9)

- п. Тайцы (+1)

- д. Сокколово (+1)

- п. Вырица (+1)

- д. Большие Колпаны (+1)

- д. Малое Верево (+1)

- г. Коммунар (+1)

- д. Батово (+1)

- п. Новый Свет (+2)

- д. Романовка (+1)

- д. Вяхтелево (+1)

- д. Вайялово (+1)

- д. Нижняя (+1)

В итоге в Гатчинском районе с начала наблюдения коронавирусная инфекция была подтверждена у 3558 человек, 31593 из их числа – 88,8 % - выздоровели. Скончались 44 человека.

В Ленинградской области по данным Роспотребнадзора на 20 декабря коронавирусная инфекция диагностирована у 21 319 человек, 18 590 человек поправились, 200 скончались. Таким образом, поправились из числа заболевших ленинградцев 87,2 %.

По данным Роспотребнадзора по Ленинградской области за весь период наблюдения подтвержденные случаи заболевания коронавирусом выявлены у жителей следующих населенных пунктов Гатчинского района:

- г. Гатчина – 1440 человек (выздоровели 1260),

- г. Коммунар – 237 человек (выздоровели 224),

- п. Сиверский – 204 человека (выздоровели 191),

- п. Вырица – 178 человек (выздоровели 168),

- «Больница № 1 им. Кащенко», с. Никольское – 104 человека (выздоровели 103)

- п. Тайцы – 107 человек (выздоровели 99),

- п. Новый Свет – 104 человека (выздоровели 94),

- д. Большие Колпаны – 66 человек (выздоровели 50),

- д. Малое Верево – 64 человека (выздоровели 51),

- с. Никольское – 63 человека (выздоровели 53),

- п. Пудость – 61 человек (выздоровели 59),

- п. Дружная Горка – 60 человек (выздоровели 53),

- п. Войсковицы – 38 человек (выздоровели 34),

- д. Лампово – 36 человек (выздоровели 32),

- д. Малые Колпаны – 34 человека (выздоровели 31),

- п. Терволово – 33 человека (выздоровели 31),

- д. Новый Учхоз – 32 человека (выздоровели 28),

- д. Сяськелево – 30 человек (выздоровели 28),

- п. Елизаветино – 26 человек (выздоровели 22),

- п. Семрино – 24 человека (выздоровели 20),

- д. Батово – 22 человек (выздоровели 17),

- п. Мыза-Ивановка – 21 человек (выздоровели 19),

- д. Пудомяги – 21 человек (выздоровели 20),

- д. Большое Рейзино – 21 человек (выздоровели 18),

- с. Рождествено – 19 человек (все выздоровели),

- п. Кобралово – 19 человек (выздоровели 15),

- д. Белогорка – 18 человек (выздоровели 17),

- п. Лукаши – 16 человек (выздоровели 15),

- п. Высокоключевой – 16 человек (выздоровели 14),

- п. Суйда – 15 человек (выздоровели 14),

- п. Сусанино – 14 человек (выздоровели 12),

- д. Покровская – 12 человек (выздоровели 11),

- д. Старосиверская – 12 человек (выздоровели 11),

- д. Мины – 12 человек (выздоровели 11),

- п. Торфяное – 11 человек (выздоровели 9),

- п. Дружноселье – 11 человек (выздоровели 9),

- д. Монделево – 10 человек (выздоровели 8),

- д. Шпаньково – 10 человек (выздоровели 9),

- д. Пустошка – 9 человек (все выздоровели),

- д. Жабино – 9 человек (все выздоровели),

- д. Меньково – 8 человек (все выздоровели),

- д. Большое Верево – 8 человек (выздоровели 7),

- д. Сокколово – 9 человек (выздоровели 7),

- д. Вайя – 8 человек (выздоровели 6),

- д. Парицы – 8 человек (выздоровели5),

- д. Выра, д. Корпиково, д. Даймище, д. Ивановка (Веревское СП), Большие Борницы, д. Александровка, д. Романовка, д. Вяхтелево, д. Вайялово, д. Куровицы – по 7 человек,

- д. Ивановка (Пудостьское), д. Старицы, д. Ляды, д. Черново, д. Нижняя, д. Тойворово – по 6 человек,

- д. Тихковицы, д. Луйсковицы, д. Новосиверская, п. Борницкий Лес, д. Покровка, п. Пригородный, д. Большево, д. Горки (Веревское СП) – по 5 человек,

- д. Тяглино, с. Орлино, п. Торфопредприятие, д. Межно, д. Антелево – по 4 человека,

- п. Строганово, д. Чаща, д. Остров, д. Холоповицы, п. Карташевская, д. Никольское, п. Новинка, п. Дивенский, д. Руссолово, д. Петрово, д. Химози – по 3 человека,

- д. Изора, Малые Борницы, Большое Сергелево, д. Реболово, д. Алексеевка, д. Крокшево, с. Слудицы, д. Виркино, д. Котельниково, д. Вопша, массив Красницы, д. Ковшово, д. Зайцево, п. Кобринское, д. Мыза, д. Большие Тайцы, д. Новые Черницы – по 2 человека,

- д. Саванкюля, д. Карстолово, д. Старые Низковицы, д. Новые Низковицы, д. Березнево, п. Кезево, д. Бугры, д. Руново, д. Пегелево, п. Санаторий им.Свердлова, д. Борисово, д. Кургино, д. Пижма, д. Замостье, д. Алапурская, д. Вярлево, д. Смольково, д. Покизен-Пурская, СНТ ВНИИСТРОММАШ, д. Питкелево, д. Ронилово, д. Ротково, д. Лядино, м. Новинка СНТ «Корвет – Витязь», коттеджный поселок «Голубые озера», д. Коргузи, д. Истинка, д. Тихвинка, массив Вопша, СНТ «Лесное», д. Хиндикалово, д. Большое Ондрово, д. Репполово, д. Раболово, д. Корпикюля, д. Антропшино, д. Большая Ивановка, массив «Ухта», д. Сабры - по 1 человеку.