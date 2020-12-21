На улице Рощинской в Гатчине отключат холодную воду

22 декабря с 09.30 и до
окончания работ будет отключено холодное водоснабжение по адресам:
г. Гатчина, ул. ул.
Рощинская д. 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40
ул. Русинова д. 2, 4, 6,
8, 10, 12, 14, 16. 18, 20
МУП «Водоканал» г. Гатчины уведомляет, что в связи с устранением утечки по адресу: г. Гатчина, ул. Рощинская у д. 32, 22 декабря будет отключено холодное водоснабжение.
22 декабря с 09.30 и до
окончания работ будет отключено холодное водоснабжение по адресам:
г. Гатчина, ул. ул.
Рощинская д. 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40
ул. Русинова д. 2, 4, 6,
8, 10, 12, 14, 16. 18, 20
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