На улице Рощинской в Гатчине отключат холодную воду

На улице Рощинской в Гатчине отключат холодную воду

МУП «Водоканал» г. Гатчины уведомляет, что в связи с устранением утечки по адресу: г. Гатчина, ул. Рощинская у д. 32, 22 декабря будет отключено холодное водоснабжение.

Рубрики : ЖКХ     21 Dec 2020

22 декабря с 09.30 и до окончания работ будет отключено холодное водоснабжение по адресам:

г. Гатчина, ул. ул. Рощинская д. 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40  

ул. Русинова д. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 18, 20

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