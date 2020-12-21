За победу в конкурсе – в лицей без экзаменов

Минувшей осенью
Санкт-Петербургский художественный академический лицей им. Б.В. Иогансона при
Российской академии художеств проводил традиционный всероссийский осенний
конкурс изобразительного искусства «АртЛицей Петербург». Участникам нужно было
подготовить композиции на тему «Память и слава России» – в ознаменование
75-летия Победы.
Конкурс проходил среди
школьников и студентов в трех возрастных группах в разных номинациях. Ученица художественного
отделения Гатчинской ДМШ 12-летняя Софья Гедуева заняла первое место в своей
возрастной категории 9-12 лет в номинации «Живопись/графика».
Софья прошла первый –
заочный – тур и приняла участие в очном, непосредственно в художественном лицее
им. Иогансона. Ее работы оценивала экспертная комиссия и жюри в составе
работников образовательных организаций и деятелей искусств.
За победу в конкурсе
гатчинской ученице предоставляется возможность поступить на бюджетное отделение
лицея им. Б.В. Иогансона без вступительных экзаменов – при наличии вакантных
мест. Преподаватель Софьи – Надежда Николаева – получила благодарность.