За победу в конкурсе – в лицей без экзаменов

За победу в конкурсе – в лицей без экзаменов

Ученица художественного отделения Гатчинской музыкальной школы им. Ипполитова-Иванова Софья Гедуева стала победительницей конкурса художественного лицея им. Иогансона в номинации «Живопись/графика». Как лауреат диплома I степени она получает возможность бесплатного обучения в лицее.

Рубрики : Культура     21 Dec 2020

Минувшей осенью Санкт-Петербургский художественный академический лицей им. Б.В. Иогансона при Российской академии художеств проводил традиционный всероссийский осенний конкурс изобразительного искусства «АртЛицей Петербург». Участникам нужно было подготовить композиции на тему «Память и слава России» – в ознаменование 75-летия Победы.

Конкурс проходил среди школьников и студентов в трех возрастных группах в разных номинациях. Ученица художественного отделения Гатчинской ДМШ 12-летняя Софья Гедуева заняла первое место в своей возрастной категории 9-12 лет в номинации «Живопись/графика».

Софья прошла первый – заочный – тур и приняла участие в очном, непосредственно в художественном лицее им. Иогансона. Ее работы оценивала экспертная комиссия и жюри в составе работников образовательных организаций и деятелей искусств.

За победу в конкурсе гатчинской ученице предоставляется возможность поступить на бюджетное отделение лицея им. Б.В. Иогансона без вступительных экзаменов – при наличии вакантных мест. Преподаватель Софьи – Надежда Николаева – получила благодарность.


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