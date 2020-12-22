Безопасность в новогодние праздники

Безопасность в новогодние праздники

О мероприятиях по обеспечению безопасности в период новогодних праздников сегодня говорили в рамках аппаратного совещания в администрации Гатчинского района. О готовности районного звена РСЧС доложил заместитель главы администрации Тимофей Материков.

Рубрики : Общество     22 Dec 2020

Администрацией выпущено соответствующее постановление, определены ответственные лица, утвержден план взаимодействия сил и средств, проведены тренировки и учения, организовано дежурство руководителей Гатчинского района и поселений. Система оповещения находится в готовности, система видеонаблюдения аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» обеспечена более 150 камерами.

Издано постановление с определением мест запуска салютов и фейерверков на территории Гатчинского района. В Гатчине - это площадка между улицами Диагональной и Слепнева, а также угол улиц Крупской и 7-й Армии.

Массовые мероприятия в период новогодних праздников в связи пандемией по COVID-19 отменены.  

Автор :

Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.

Лента новостей

Самые читаемые

Фоторепортаж

Видеорепортаж

© 1931-2020 Гатчинская правда.ру
  • Яндекс.Метрика
  • 16+