Безопасность в новогодние праздники

Администрацией
выпущено соответствующее постановление, определены ответственные лица,
утвержден план взаимодействия сил и средств, проведены тренировки и учения,
организовано дежурство руководителей Гатчинского района и поселений. Система
оповещения находится в готовности, система видеонаблюдения аппаратно-программного
комплекса «Безопасный город» обеспечена более 150 камерами.
Издано
постановление с определением мест запуска салютов и фейерверков на территории
Гатчинского района. В Гатчине - это площадка между улицами Диагональной и
Слепнева, а также угол улиц Крупской и 7-й Армии.
Массовые
мероприятия в период новогодних праздников в связи пандемией по COVID-19
отменены.