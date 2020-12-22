Безопасность в новогодние праздники

Администрацией выпущено соответствующее постановление, определены ответственные лица, утвержден план взаимодействия сил и средств, проведены тренировки и учения, организовано дежурство руководителей Гатчинского района и поселений. Система оповещения находится в готовности, система видеонаблюдения аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» обеспечена более 150 камерами.

Издано постановление с определением мест запуска салютов и фейерверков на территории Гатчинского района. В Гатчине - это площадка между улицами Диагональной и Слепнева, а также угол улиц Крупской и 7-й Армии.

Массовые мероприятия в период новогодних праздников в связи пандемией по COVID-19 отменены.