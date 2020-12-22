Плановые отключения в Гатчинском районе

23.12.20 с 10.00 до 18.00 (на 1 час)

Пудомягское СП:

д. Порицы, ч/сектор

24.12.20 с 10.00 до 18.00 (на 2 часа)

Сусанинское СП:

п. Кобралово, ул. Пионерская, Зеленая

25.12.20 с 11:00 до 13:00

Сяськелевское СП:

д. Жабино.