Плановые отключения в Гатчинском районе

23.12.20 с 10.00 до 18.00 (на
1 час)
Пудомягское СП:
д. Порицы, ч/сектор
24.12.20 с 10.00 до 18.00 (на
2 часа)
Сусанинское СП:
п. Кобралово, ул. Пионерская,
Зеленая
25.12.20 с 11:00 до 13:00
д. Жабино.
Филиал ПАО «Ленэнерго» уведомляет жителей, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах будет прекращена подача электроэнергии в Гатчинском районе.
23.12.20 с 10.00 до 18.00 (на
1 час)
Пудомягское СП:
д. Порицы, ч/сектор
24.12.20 с 10.00 до 18.00 (на
2 часа)
Сусанинское СП:
п. Кобралово, ул. Пионерская,
Зеленая
25.12.20 с 11:00 до 13:00
д. Жабино.
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