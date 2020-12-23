Коронавирус в Гатчинском районе: где заболели?

Роспотребнадзор по Ленинградской области сообщает, что коронавирусная инфекция за минувшие сутки подтвердилась у 22 жителей Гатчинского района:

- г. Гатчина (+11)

- п. Тайцы (+1)

- п. Сиверский (+1)

- п. Вырица (+3)

- д. Малое Верево (+3)

- г. Коммунар (+1)

- д. Батово (+1)

- п. Новый Учхоз (+1)

В итоге в Гатчинском районе с начала наблюдения коронавирусная инфекция была подтверждена у 3615 человек, 3224 из их числа – 89,2 % - выздоровели. Скончались 44 человека.

В Ленинградской области по данным Роспотребнадзора на 23 декабря коронавирусная инфекция диагностирована у 21 997 человек, 19 165 человек поправились, 207 скончались. Таким образом, поправились из числа заболевших ленинградцев 87,1 %.

По данным Роспотребнадзора по Ленинградской области за весь период наблюдения подтвержденные случаи заболевания коронавирусом выявлены у жителей следующих населенных пунктов Гатчинского района:

- г. Гатчина – 1467 человек (выздоровели 1289),

- г. Коммунар – 239 человек (выздоровели 227),

- п. Сиверский – 208 человек (выздоровели 197),

- п. Вырица – 183 человек (выздоровели 171),

- «Больница № 1 им. Кащенко», с. Никольское – 104 человека (выздоровели 103)

- п. Тайцы – 110 человек (выздоровели 101),

- п. Новый Свет – 104 человека (выздоровели 96 ),

- д. Малое Верево – 67 человек (выздоровели 54),

- д. Большие Колпаны – 68 человек (выздоровели 52),

- с. Никольское – 63 человека (выздоровели 56),

- п. Пудость – 61 человек (выздоровели 59),

- п. Дружная Горка – 60 человек (выздоровели 53),

- п. Войсковицы – 39 человек (выздоровели 36),

- д. Лампово – 36 человек (выздоровели 32),

- д. Малые Колпаны – 34 человека (выздоровели 32),

- п. Терволово – 33 человека (выздоровели 31),

- д. Новый Учхоз – 33 человека (выздоровели 29),

- д. Сяськелево – 30 человек (выздоровели 28),

- п. Елизаветино – 26 человек (выздоровели 23),

- п. Семрино – 24 человека (выздоровели 20),

- д. Батово – 23 человека (выздоровели 17),

- п. Мыза-Ивановка – 21 человек (выздоровели 19),

- д. Пудомяги – 21 человек (выздоровели 20),

- д. Большое Рейзино – 21 человек (выздоровели 18),

- с. Рождествено – 19 человек (все выздоровели),

- п. Кобралово – 19 человек (выздоровели 15),

- д. Белогорка – 18 человек (выздоровели 17),

- п. Лукаши – 16 человек (выздоровели 15),

- п. Высокоключевой – 16 человек (выздоровели 14),

- п. Суйда – 15 человек (выздоровели 14),

- п. Сусанино – 14 человек (выздоровели 12),

- д. Покровская – 13 человек (выздоровели 11),

- д. Старосиверская – 12 человек (выздоровели 11),

- д. Мины – 12 человек (выздоровели 11),

- п. Торфяное – 11 человек (выздоровели 9),

- п. Дружноселье – 11 человек (выздоровели 9),

- д. Монделево – 10 человек (выздоровели 9),

- д. Шпаньково – 10 человек (выздоровели 9),

- д. Жабино – 10 человек (выздоровели 9),

- д. Пустошка – 9 человек (все выздоровели),

- д. Сокколово – 9 человек (выздоровели 7),

- д. Меньково – 8 человек (все выздоровели),

- д. Большое Верево – 8 человек (выздоровели 7),

- д. Вайя – 8 человек (выздоровели 6),

- д. Парицы – 8 человек (выздоровели 6),

- д. Куровицы - 8 человек (выздоровели 6),

- д. Выра, д. Корпиково, д. Даймище, д. Ивановка (Веревское СП), Большие Борницы, д. Александровка, д. Романовка, д. Вяхтелево, д. Вайялово – по 7 человек,

- д. Ивановка (Пудостьское), д. Старицы, д. Ляды, д. Черново, д. Нижняя, д. Тойворово, д. Покровка – по 6 человек,

- д. Тихковицы, д. Луйсковицы, д. Новосиверская, п. Борницкий Лес, п. Пригородный, д. Большево, д. Горки (Веревское СП), с. Орлино – по 5 человек,

- д. Тяглино, п. Торфопредприятие, д. Межно, д. Антелево, д. Руссолово – по 4 человека,

- п. Строганово, д. Чаща, д. Остров, д. Холоповицы, п. Карташевская, д. Никольское, п. Новинка, п. Дивенский, д. Петрово, д. Химози – по 3 человека,

- д. Изора, Малые Борницы, Большое Сергелево, д. Реболово, д. Алексеевка, д. Крокшево, с. Слудицы, д. Виркино, д. Котельниково, д. Вопша, массив Красницы, д. Ковшово, д. Зайцево, п. Кобринское, д. Мыза, д. Большие Тайцы, д. Новые Черницы, д. Истинка – по 2 человека,

- д. Саванкюля, д. Карстолово, д. Старые Низковицы, д. Новые Низковицы, д. Березнево, п. Кезево, д. Бугры, д. Руново, д. Пегелево, п. Санаторий им.Свердлова, д. Борисово, д. Кургино, д. Пижма, д. Замостье, д. Алапурская, д. Вярлево, д. Смольково, д. Покизен-Пурская, СНТ ВНИИСТРОММАШ, д. Питкелево, д. Ронилово, д. Ротково, д. Лядино, м. Новинка СНТ «Корвет – Витязь», коттеджный поселок «Голубые озера», д. Коргузи, д. Тихвинка, массив Вопша, СНТ «Лесное», д. Хиндикалово, д. Большое Ондрово, д. Репполово, д. Раболово, д. Корпикюля, д. Антропшино, д. Большая Ивановка, массив «Ухта», д. Сабры, д. Воцко, д. Кобрино - по 1 человеку.