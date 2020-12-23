О социальной доплате к пенсии

Федеральная
социальная доплата к пенсии назначается и выплачивается пенсионеру Пенсионным
фондом Российской Федерации в случае, если общая сумма его материального
обеспечения не достигает величины прожиточного минимума пенсионера,
установленной в Ленинградской области.
Региональная
социальная доплата к пенсии назначается и выплачивается пенсионеру ЛОГКУ «Центр
социальной защиты населения» в случае, если величина прожиточного минимума
пенсионера, установленная в Ленинградской области, превышает величину прожиточного
минимума пенсионера в целом по Российской Федерации.
При
определении размера социальной доплаты к пенсии учитываются суммы следующих
денежных выплат:
1)
пенсий,
2)
срочной пенсионной выплаты;
3)
дополнительного материального (социального) обеспечения;
4)
ежемесячной денежной выплаты (включая стоимость набора социальных услуг);
5)
мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг и ежемесячных
денежных выплат.
Величина
прожиточного минимума в целях установления социальной доплаты к пенсии на 2021
год в Российской Федерации составляет 10 022 руб., в Ленинградской области – 10
359 руб.
Следовательно,
по 31 декабря 2020 года включительно социальная доплата к пенсии в
Ленинградской области будет осуществляться в виде федеральной социальной доплаты
к пенсии через Пенсионный фонд Российской Федерации, а с 1 января 2021 года
– в виде региональной социальной доплаты
к пенсии через ЛОГКУ «Центр социальной защиты населения».
Пенсионерам,
являющимся получателями федеральной социальной доплаты к пенсии по состоянию на
декабрь 2020 года, региональную социальную доплату к пенсии будет выплачивать
ЛОГКУ «Центр социальной защиты населения» с января 2021 года в беззаявительном
порядке.
Неработающим
пенсионерам, пенсия которым будет назначена после 31 декабря 2020 года и в
размере ниже величины прожиточного минимума пенсионера, установленной в
Ленинградской области, назначение и выплата региональной социальной доплаты к
пенсии будет осуществляться в заявительном порядке. Детям-инвалидам и детям, не
достигшим возраста 18 лет, которым установлена пенсия по случаю потери
кормильца, региональная социальная доплата к пенсии будет назначаться в
беззаявительном порядке.
Прием
документов, необходимых для назначения и выплаты региональной социальной
доплаты к пенсии неработающим пенсионерам, имеющим право на её установление с 1
января 2021 года, будет осуществляться в филиалах, отделах и удаленных рабочих
местах ГБУ ЛО «МФЦ».
Подробную
информацию о предоставлении региональной социальной доплаты к пенсии можно
получить по единому бесплатному номеру информационно-справочной службы ЛОГКУ
«Центр социальной защиты населения»: 8 (800) 350-06-05 и в филиалах ЛОГКУ
«Центр социальной защиты населения» https://cszn.info/about/structure.