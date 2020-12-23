О социальной доплате к пенсии

Федеральная социальная доплата к пенсии назначается и выплачивается пенсионеру Пенсионным фондом Российской Федерации в случае, если общая сумма его материального обеспечения не достигает величины прожиточного минимума пенсионера, установленной в Ленинградской области.

Региональная социальная доплата к пенсии назначается и выплачивается пенсионеру ЛОГКУ «Центр социальной защиты населения» в случае, если величина прожиточного минимума пенсионера, установленная в Ленинградской области, превышает величину прожиточного минимума пенсионера в целом по Российской Федерации.

При определении размера социальной доплаты к пенсии учитываются суммы следующих денежных выплат:

1) пенсий,

2) срочной пенсионной выплаты;

3) дополнительного материального (социального) обеспечения;

4) ежемесячной денежной выплаты (включая стоимость набора социальных услуг);

5) мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг и ежемесячных денежных выплат.

Величина прожиточного минимума в целях установления социальной доплаты к пенсии на 2021 год в Российской Федерации составляет 10 022 руб., в Ленинградской области – 10 359 руб.

Следовательно, по 31 декабря 2020 года включительно социальная доплата к пенсии в Ленинградской области будет осуществляться в виде федеральной социальной доплаты к пенсии через Пенсионный фонд Российской Федерации, а с 1 января 2021 года – в виде региональной социальной доплаты к пенсии через ЛОГКУ «Центр социальной защиты населения».

Пенсионерам, являющимся получателями федеральной социальной доплаты к пенсии по состоянию на декабрь 2020 года, региональную социальную доплату к пенсии будет выплачивать ЛОГКУ «Центр социальной защиты населения» с января 2021 года в беззаявительном порядке.

Неработающим пенсионерам, пенсия которым будет назначена после 31 декабря 2020 года и в размере ниже величины прожиточного минимума пенсионера, установленной в Ленинградской области, назначение и выплата региональной социальной доплаты к пенсии будет осуществляться в заявительном порядке. Детям-инвалидам и детям, не достигшим возраста 18 лет, которым установлена пенсия по случаю потери кормильца, региональная социальная доплата к пенсии будет назначаться в беззаявительном порядке.

Прием документов, необходимых для назначения и выплаты региональной социальной доплаты к пенсии неработающим пенсионерам, имеющим право на её установление с 1 января 2021 года, будет осуществляться в филиалах, отделах и удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ».

Подробную информацию о предоставлении региональной социальной доплаты к пенсии можно получить по единому бесплатному номеру информационно-справочной службы ЛОГКУ «Центр социальной защиты населения»: 8 (800) 350-06-05 и в филиалах ЛОГКУ «Центр социальной защиты населения» https://cszn.info/about/structure.