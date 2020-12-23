Об объектах культурного наследия расскажут информационные стенды

Выглядит строго: на фоне цвета металлик – герб, тонкая рамочка и текст: «Объект культурного наследия федерального значения «Ансамбль госпитального городка» XVIII-XIX вв.». Ниже список из девяти домов, «охраняется государством», регистрационный номер.

Это – «первая ласточка». В конце января 2021 года работа по установке информационных стендов продолжится. Как сообщили в комитете по культуре и туризму Гатчинского района, первые в списке - объекты культурного наследия федерального значения. Их 61, один стенд уже стоит, осталось установить 60. Затем наступит черед объектов регионального значения – таковых в списке 45.

- Только кажется, что все просто: нарисовали и сделали. На самом деле, работа проделана большая, - рассказывает автор проекта, специалист комитета по культуре и туризму Гатчинского района Ольга Александровна Приходько. - Сначала был разработан большой проект. На протяжении нескольких месяцев мы каждую букву и цифру выверяли и утверждали в департаменте государственной охраны памятников и сохранения объектов культурного наследия. Он же утверждал геолокацию и фотофиксацию. Теперь наш проект и эта табличка есть на сайте департамента. Затем департамент определит нам первоочередные адреса, и мы продолжим работу в следующем году.

Как пояснила Ольга Приходько, на стенде объекта «Ансамбль госпитального городка» несколько адресов, потому что ансамбль состоит из нескольких зданий. Работа шла как продолжение проекта «Доступная среда», поэтому вторая надпись сделана шрифтом Брайля, чтобы информация была доступна для слабовидящих людей.

Если объект культурного наследия состоит из нескольких зданий, как «Ансамбль госпитального городка», табличка будет расположена так, чтобы ее локация была удобна среди этих адресов. Если объект культурного наследия имеет один дом и один адрес, как, например, дом Ольдерогге на ул. Красной, д.6, табличка будет размещаться на доме.

По мнению разработчиков, теперь и горожане, и гости будут видеть, что именно является объектом культурного наследия, а что нет. И, соответственно, в каком состоянии находится то, что охраняется.

Председатель комитета по культуре и туризму Гатчинского района Сергей Никитин подчеркнул, что эта работа важна и для развития туризма, и для просвещения жителей.

- Для нас очень важны событийный и семейный туризм, - сказал Сергей Никитин. - Нам хочется, прежде всего, чтобы, подходя к стендам, жители узнавали о своей истории, а те, кто приезжает в наш город, знали локацию: как и куда следовать, чтобы окунуться в историю города. Это та работа, которую мы будем вести, независимо от эпидемической ситуации. И это нужно делать чем быстрее, тем лучше.

- В этом году мы отмечали 75-летие Великой Победы. Совместно с комитетом по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике объехали всю Гатчину и район. Что касается памятников военной истории, у нас есть полное понимание: и каталоги, и фотографии. Сейчас мы начинаем такую же работу с объектами культурного наследия. В следующем году будет создана рабочая группа по объектам культурного наследия, в которую войдут представители комитетов администрации и подведомственных учреждений, - добавила Ольга Приходько.



