Президент поддержал предложение единороссов объявить 31 декабря выходным

По словам Неверова, решение сделать 31 декабря выходным принято уже во многих регионах. «Единая Россия» предлагает 31 декабря сделать выходным по всей стране. Все-таки это семейный праздник и последний день года», — объяснил он в ходе расширенного заседания Госсовета.

«Конечно, следует это поддержать. В соответствии с действующим законом мы не можем в эти сроки ввести это с федерального уровня, поэтому я обращаю внимание на предложение Сергея Ивановича Неверова и рекомендую в тех субъектах, в которых это решение еще не принято, сделать это», - сказал Владимир Путин. Он добавил, что «в течение следующего года можно будет необходимые решение принять для того, чтобы организовать этот праздничный день на будущее с федерального уровня».

Напомним, ранее распоряжением губернатора Ленинградской области руководителям госорганов региона, бюджетных организаций, органов МСУ и коммерческих организаций рекомендовано перенести выходной день с субботы 26 декабря на четверг 31 декабря. Этим же распоряжением для работников администрации Ленинградской области выходной день официально перенесен с субботы 26 декабря на четверг 31 декабря.