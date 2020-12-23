Президент поддержал предложение единороссов объявить 31 декабря выходным

Президент поддержал предложение единороссов объявить 31 декабря выходным

Лидер фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов предложил президенту России Владимиру Путину сделать 31 декабря всероссийским выходным днем. Глава государства поддержал предложение

Рубрики : Общество     23 Dec 2020

По словам Неверова, решение сделать 31 декабря выходным принято уже во многих регионах. «Единая Россия» предлагает 31 декабря сделать выходным по всей стране. Все-таки это семейный праздник и последний день года», — объяснил он в ходе расширенного заседания Госсовета.

«Конечно, следует это поддержать. В соответствии с действующим законом мы не можем в эти сроки ввести это с федерального уровня, поэтому я обращаю внимание на предложение Сергея Ивановича Неверова и рекомендую в тех субъектах, в которых это решение еще не принято, сделать это», - сказал Владимир Путин. Он добавил, что «в течение следующего года можно будет необходимые решение принять для того, чтобы организовать этот праздничный день на будущее с федерального уровня».

Напомним, ранее распоряжением губернатора Ленинградской области руководителям госорганов региона, бюджетных организаций, органов МСУ и коммерческих организаций рекомендовано перенести выходной день с субботы 26 декабря на четверг 31 декабря. Этим же распоряжением для работников администрации Ленинградской области выходной день официально перенесен с субботы 26 декабря на четверг 31 декабря.

Автор :

Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.

Лента новостей

Самые читаемые

Фоторепортаж

Видеорепортаж

© 1931-2020 Гатчинская правда.ру
  • Яндекс.Метрика
  • 16+