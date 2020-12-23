Продал чужую бытовку

По адресу в Тайцах на
Песочной улице, названному продавцом, приехал водитель на манипуляторе.
Покупателю пришло сообщение, что бытовка погружена на манипулятор, и он перевел
за нее 27 тысяч рублей – по номеру телефона. После совершения платежа к
водителю манипулятора подошел жилец соседнего дома и спросил, что, собственно, происходит.
Водитель объяснил, что бытовку купили. Сосед заметил, что не мешало бы
связаться с ее хозяином.
Выяснилось, что владелец
бытовки вовсе не продавец из интернета, с которым договаривался покупатель, а
другой человек. Услышав о существовании настоящего хозяина, «продавец» сел в
свой микроавтобус и уехал. Водитель манипулятора оставил бытовку на месте.
Покупатель понес ущерб в сумме 27 тысяч рублей. В течение двух недель
«продавец» бытовки еще морочил ему голову обещаниями вернуть деньги, но потом перестал
выходить на связь.
По фактам мошенничества и
краж с банковских счетов возбуждены уголовные дела.