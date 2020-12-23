Продал чужую бытовку

По адресу в Тайцах на Песочной улице, названному продавцом, приехал водитель на манипуляторе. Покупателю пришло сообщение, что бытовка погружена на манипулятор, и он перевел за нее 27 тысяч рублей – по номеру телефона. После совершения платежа к водителю манипулятора подошел жилец соседнего дома и спросил, что, собственно, происходит. Водитель объяснил, что бытовку купили. Сосед заметил, что не мешало бы связаться с ее хозяином.

Выяснилось, что владелец бытовки вовсе не продавец из интернета, с которым договаривался покупатель, а другой человек. Услышав о существовании настоящего хозяина, «продавец» сел в свой микроавтобус и уехал. Водитель манипулятора оставил бытовку на месте. Покупатель понес ущерб в сумме 27 тысяч рублей. В течение двух недель «продавец» бытовки еще морочил ему голову обещаниями вернуть деньги, но потом перестал выходить на связь.

По фактам мошенничества и краж с банковских счетов возбуждены уголовные дела.