В Гатчинском районе создан женсовет

Участниц встречи приветствовали члены правления регионального отделения общероссийской организации «Союз женщин России»: председатель областного «Союза женщин России» Татьяна Толстова, депутат Законодательного собрания Ленинградской области Людмила Тептина и глава районной администрации Людмила Нещадим.

Татьяна Толстова рассказала, что еще до создания новой общественной организации Людмила Тептина возглавляла самое активное в регионе женское движение. После того, как депутат областного парламента реализовала в Гатчинском районе проект «День детства», от «Союза женщин России» поступило предложение организовать в Ленинградской области свое региональное отделение. Сначала было создано региональное отделение, а теперь в районах области появляются первичные организации. Гатчинский район стал третьим в регионе, где открылось отделение «Союза женщин России», но именно здесь будет зарегистрирована штаб-квартира региональной женской общественной организации.

- «Союз женщин России» - это первая общественно-государственная организация в стране, учрежденная в 2018 году президентом России Владимиром Путиным. Этот статус позволяет совместными усилиями решать многие социальные проблемы, - сказала Татьяна Толстова.

Глава районной администрации Людмила Нещадим отметила, что женское движение в России насчитывает многовековую историю. На разных этапах женщинам всегда приходилось самоутверждаться и отстаивать свои интересы и желания. Сегодня

53 % населения Гатчинского района составляют представительницы прекрасного пола, среди глав администраций поселений – 44 % женщин, среди глав муниципальных образований –

35 % женщин, среди пяти депутатов, представляющих Гатчинский район в областном парламенте, трое – женщины. Наибольшее количество женщин Гатчинского района работают в системе образования, здравоохранения и предпринимательстве. Так, в Гатчинском районе бизнесом занимаются более 20 тысяч женщин.

- У нас большой потенциал, и мы готовы к сотрудничеству по самым разным направлениям. Мы начинаем писать новую интересную страницу в развитии женского движения Гатчинского района и Ленинградской области, - добавила Людмила Нещадим.

Людмила Тептина поблагодарила представительниц поселений Гатчинского района за вступление в «Союз женщин России».

Татьяна Толстова познакомила участников встречи со структурой новой общественной организации, членами правления, возможностями проектной деятельности и задачами, которые стоят перед региональным отделением «Союза женщин России». Среди них защита прав и интересов женщин, содействие в осуществлении государственной семейной политики, укрепление института семьи, активное вовлечение женщин в управление делами общества и государства, продвижение женщин на уровень принятия решений и многое другое.

Председателем женсовета Гатчинского района была выбрана директор межпоселенческой центральной районной библиотеки имени А.С. Пушкина Елена Бабий.