В Гатчинском районе создан женсовет

Участниц встречи
приветствовали члены правления регионального отделения общероссийской
организации «Союз женщин России»: председатель областного «Союза женщин России»
Татьяна Толстова, депутат Законодательного собрания Ленинградской области
Людмила Тептина и глава районной администрации Людмила Нещадим.
Татьяна Толстова
рассказала, что еще до создания новой общественной организации Людмила Тептина
возглавляла самое активное в регионе женское движение. После того, как депутат
областного парламента реализовала в Гатчинском районе проект «День детства», от
«Союза женщин России» поступило предложение организовать в Ленинградской
области свое региональное отделение. Сначала было создано региональное
отделение, а теперь в районах области появляются первичные организации.
Гатчинский район стал третьим в регионе, где открылось отделение «Союза женщин
России», но именно здесь будет зарегистрирована штаб-квартира региональной
женской общественной организации.
- «Союз женщин России» -
это первая общественно-государственная организация в стране, учрежденная в 2018
году президентом России Владимиром Путиным. Этот статус позволяет совместными
усилиями решать многие социальные проблемы, - сказала Татьяна Толстова.
Глава районной
администрации Людмила Нещадим отметила, что женское движение в России
насчитывает многовековую историю. На разных этапах женщинам всегда приходилось
самоутверждаться и отстаивать свои интересы и желания. Сегодня
53 % населения
Гатчинского района составляют представительницы прекрасного пола, среди глав
администраций поселений – 44 % женщин, среди глав муниципальных образований –
35 % женщин, среди пяти
депутатов, представляющих Гатчинский район в областном парламенте, трое –
женщины. Наибольшее количество женщин Гатчинского района работают в системе
образования, здравоохранения и предпринимательстве. Так, в Гатчинском районе
бизнесом занимаются более 20 тысяч женщин.
- У нас большой
потенциал, и мы готовы к сотрудничеству по самым разным направлениям. Мы
начинаем писать новую интересную страницу в развитии женского движения
Гатчинского района и Ленинградской области, - добавила Людмила Нещадим.
Людмила Тептина
поблагодарила представительниц поселений Гатчинского района за вступление в
«Союз женщин России».
Татьяна Толстова познакомила
участников встречи со структурой новой общественной организации, членами
правления, возможностями проектной деятельности и задачами, которые стоят перед
региональным отделением «Союза женщин России». Среди них защита прав и
интересов женщин, содействие в осуществлении государственной семейной политики,
укрепление института семьи, активное вовлечение женщин в управление делами
общества и государства, продвижение женщин на уровень принятия решений и многое
другое.
Председателем женсовета Гатчинского района была выбрана директор межпоселенческой центральной районной библиотеки имени А.С. Пушкина Елена Бабий.