Актер театра и кино Сергей Селин поздравил гатчинских медиков

Актер театра и кино Сергей Селин поздравил гатчинских медиков

Коллектив поликлиники «Аэродром» в Гатчине с наступающим Новым годом поздравил актер театра и кино Сергей Селин

Рубрики : Общество     24 Dec 2020

«Я сам пациент. И я люблю лечиться. Наверное, вы все знаете таких людей, которые любят лечиться. И я знаю, какую тяжелую и нужную работу вы выполняете каждый день. Особенно сейчас, когда находитесь на передовой. Поэтому спасибо вам за труд!» – отметил актер.

Как сообщает пресс-служба Гатчинской КМБ, Сергей Селин поблагодарил коллектив и руководство больницы, рассказал о новом проекте, в котором сам связан с медициной – сейчас он играет доктора команды в многосерийном телесериале «Регби».

После встречи актер раздал автографы всем желающим и пожелал успехов в работе.       

Фото пресс-службы Гатчинской КМБ                       

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