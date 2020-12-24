Актер театра и кино Сергей Селин поздравил гатчинских медиков

«Я сам пациент. И я люблю лечиться. Наверное, вы все знаете таких людей, которые любят лечиться. И я знаю, какую тяжелую и нужную работу вы выполняете каждый день. Особенно сейчас, когда находитесь на передовой. Поэтому спасибо вам за труд!» – отметил актер.

Как сообщает пресс-служба Гатчинской КМБ, Сергей Селин поблагодарил коллектив и руководство больницы, рассказал о новом проекте, в котором сам связан с медициной – сейчас он играет доктора команды в многосерийном телесериале «Регби».

После встречи актер раздал автографы всем желающим и пожелал успехов в работе.

Фото пресс-службы Гатчинской КМБ