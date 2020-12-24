Актер театра и кино Сергей Селин поздравил гатчинских медиков

«Я сам пациент. И
я люблю лечиться. Наверное, вы все знаете таких людей, которые любят лечиться.
И я знаю, какую тяжелую и нужную работу вы выполняете каждый день. Особенно
сейчас, когда находитесь на передовой. Поэтому спасибо вам за труд!» – отметил
актер.
Как сообщает
пресс-служба Гатчинской КМБ, Сергей Селин поблагодарил коллектив и руководство
больницы, рассказал о новом проекте, в котором сам связан с медициной – сейчас
он играет доктора команды в многосерийном телесериале «Регби».
После встречи
актер раздал автографы всем желающим и пожелал успехов в работе.
Фото пресс-службы
Гатчинской КМБ