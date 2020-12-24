Алексей Садов и Артемий Горшков – победители премии «Бизнес-Успех»

Впервые в Ленинградской области в онлайн-формате прошли Всероссийский форум «Территория бизнеса – территория жизни» и 116-й региональный этап Национальной премии «Бизнес-Успех». Эксперты определили самых перспективных предпринимателей, а также лучшие муниципальные практики поддержки предпринимательства в регионе.

На открытии форума «Территория бизнеса – территория жизни» первый вице-президент «Опоры России» Азат Газизов сказал, что за 10 лет в конкурсе приняли участие более 80 тысяч предпринимателей.

- «Бизнес-Успех» показывает, что предприниматель – это, прежде всего, социальная единица – человек, который заботится о том, чтобы хорошо было не только ему, но и тем, кто находится рядом. Благодаря премии многие предприниматели стали известными, нашли новых партнеров, научились представлять себя, и главное – обрели веру в себя, - подчеркнул он.

Председатель комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области Светлана Нерушай особо отметила предпринимательскую активность в регионе, несмотря на пандемию.

- В Ленинградской области с большим уважением относятся к предпринимателям, которых у нас более 60 тысяч. Хочу поблагодарить их за активность – на участие в премии «Бизнес-Успех» было подано около 200 заявок, - сказала она.

В число победителей 116-го регионального этапа премии «Бизнес-Успех» в Ленинградской области вошли предприниматели из Гатчинского района.

Глава крестьянско-фермерского хозяйства Алексей Садов из Пудомягского поселения победил в номинации «Лучший сельскохозяйственный проект». Алексей представляет проект «Жили – растили» – сервис доставки наборов зелени и овощей на заказ. По словам Алексея, в основе компании лежит идея повышения доступности качественной свежей зелени и салатов, выращенных местными фермерами.

Специальный приз от оргкомитета премии «Бизнес-Успех» получил глава крестьянско-фермерского хозяйства Артемий Горшков из поселка Вырица. На 25 гектарах земли он выращивает картофель, лук, желтую и красную свеклу, морковь, капусту. В планах проекта – развитие агротуристического направления: маршрутов вдоль реки Оредеж в Вырице.

Победители получили подарки, книги, бесплатное обучение в Университете «Синергия», подписку на тематические сервисы, медиапродвижение от оргкомитета премии, сертификат на бесплатное расчетно-кассовое обслуживание счета на полгода от Россельхозбанка, стратегическую сессию по созданию франшизы, на публикацию в СМИ и многое другое.

В рамках подведения итогов премии «Бизнес-Успех» прошли тематические сессии, мастер-классы и круглые столы.





Фото: личные страницы Алексея Садова и Артемия Горшкова в ВКонтакте