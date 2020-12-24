Алексей Садов и Артемий Горшков – победители премии «Бизнес-Успех»

Впервые в
Ленинградской области в онлайн-формате прошли Всероссийский форум «Территория
бизнеса – территория жизни» и 116-й региональный этап Национальной премии
«Бизнес-Успех». Эксперты определили самых перспективных предпринимателей, а
также лучшие муниципальные практики поддержки предпринимательства в регионе.
На открытии форума
«Территория бизнеса – территория жизни» первый вице-президент «Опоры России»
Азат Газизов сказал, что за 10 лет в конкурсе приняли участие более 80 тысяч
предпринимателей.
- «Бизнес-Успех»
показывает, что предприниматель – это, прежде всего, социальная единица –
человек, который заботится о том, чтобы хорошо было не только ему, но и тем,
кто находится рядом. Благодаря премии многие предприниматели стали известными,
нашли новых партнеров, научились представлять себя, и главное – обрели веру в
себя, - подчеркнул он.
Председатель
комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка
Ленинградской области Светлана Нерушай особо отметила предпринимательскую
активность в регионе, несмотря на пандемию.
- В Ленинградской
области с большим уважением относятся к предпринимателям, которых у нас более
60 тысяч. Хочу поблагодарить их за активность – на участие в премии
«Бизнес-Успех» было подано около 200 заявок, - сказала она.
В число
победителей 116-го регионального этапа премии «Бизнес-Успех» в Ленинградской
области вошли предприниматели из Гатчинского района.
Глава
крестьянско-фермерского хозяйства Алексей Садов из Пудомягского поселения
победил в номинации «Лучший сельскохозяйственный проект». Алексей представляет
проект «Жили – растили» – сервис доставки наборов зелени и овощей на заказ. По
словам Алексея, в основе компании лежит идея повышения доступности качественной
свежей зелени и салатов, выращенных местными фермерами.
Специальный приз
от оргкомитета премии «Бизнес-Успех» получил глава крестьянско-фермерского
хозяйства Артемий Горшков из поселка Вырица. На 25 гектарах земли он выращивает
картофель, лук, желтую и красную свеклу, морковь, капусту. В планах проекта –
развитие агротуристического направления: маршрутов вдоль реки Оредеж в Вырице.
Победители
получили подарки, книги, бесплатное обучение в Университете «Синергия»,
подписку на тематические сервисы, медиапродвижение от оргкомитета премии,
сертификат на бесплатное расчетно-кассовое обслуживание счета на полгода от
Россельхозбанка, стратегическую сессию по созданию франшизы, на публикацию в
СМИ и многое другое.
В рамках
подведения итогов премии «Бизнес-Успех» прошли тематические сессии,
мастер-классы и круглые столы.
Фото: личные
страницы Алексея Садова и Артемия Горшкова в ВКонтакте