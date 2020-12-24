Футбольная баталия двух правительств

Футбольная баталия двух правительств

Во вторник, 22 декабря, на Газпром-Арене состоялся товарищеский матч между командами правительства Ленинградской области и правительства Санкт-Петербурга.

Рубрики : Спорт     24 Dec 2020

Игра закончилась со счетом 3:1 в пользу команды Северной столицы. По словам депутата Законодательного собрания Ленинградской области Александра Русских, матч прошел в теплой и дружеской атмосфере. Каждая команда продемонстрировала невероятный спортивный азарт.

- В конце матча нам немного не повезло, когда за полторы минуты до окончания игры мы попали в штангу и тут же на ответной контратаке пропустили третий гол, - рассказал Александр Русских.

Команда правительства региона выражает благодарность организаторам матча за возможность сыграть на лучшем стадионе страны и пообщаться с коллегами из правительства Санкт-Петербурга.


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