Футбольная баталия двух правительств

Игра закончилась со счетом 3:1 в пользу команды Северной столицы. По словам депутата Законодательного собрания Ленинградской области Александра Русских, матч прошел в теплой и дружеской атмосфере. Каждая команда продемонстрировала невероятный спортивный азарт.

- В конце матча нам немного не повезло, когда за полторы минуты до окончания игры мы попали в штангу и тут же на ответной контратаке пропустили третий гол, - рассказал Александр Русских.

Команда правительства региона выражает благодарность организаторам матча за возможность сыграть на лучшем стадионе страны и пообщаться с коллегами из правительства Санкт-Петербурга.



