Футбольная баталия двух правительств

Игра закончилась со счетом 3:1 в пользу команды Северной столицы. По
словам депутата Законодательного собрания Ленинградской области Александра
Русских, матч прошел в теплой и дружеской атмосфере. Каждая команда
продемонстрировала невероятный спортивный азарт.
- В конце матча нам немного не
повезло, когда за полторы минуты до окончания игры мы попали в штангу и тут же
на ответной контратаке пропустили третий гол, - рассказал Александр Русских.
Команда правительства региона выражает
благодарность организаторам матча за возможность сыграть на лучшем стадионе
страны и пообщаться с коллегами из правительства Санкт-Петербурга.