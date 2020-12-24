Работы гатчинского юного художника победили в областном конкурсе

Вячеславу Климову - воспитаннику детской
художественной школы города Гатчины 12 лет. Также призовое место в
конкурсе завоевал еще один воспитанник гатчинской детской художественной школы Александр
Фарулин.
В этом году участниками конкурса стали 292 юных
художника от 6 до 17 лет практически из всех муниципальных районов Ленинградской
области. В состав жюри вошли специалисты петербургских художественных ВУЗов,
средних специальных учебных заведений, члены Союза художников России.
С работами победителей можно будет познакомиться на
сайте Дома народного творчества Ленинградской области в январе 2021 года.
Открытый областной конкурс детского
изобразительного творчества «Зимушка-зима» проводился с целью выявление и
поддержки одаренных учащихся детских школ искусств. Конкурс проводится в двух
номинациях ─ «Живопись» и «Графика».
Поздравляем наших ребят и преподавателей городской
ДХШ Марину Альбертовну Фазанову и Дарью Владимировну Рубцову!