Работы гатчинского юного художника победили в областном конкурсе

Вячеславу Климову - воспитаннику детской художественной школы города Гатчины 12 лет. Также призовое место в конкурсе завоевал еще один воспитанник гатчинской детской художественной школы Александр Фарулин.

В этом году участниками конкурса стали 292 юных художника от 6 до 17 лет практически из всех муниципальных районов Ленинградской области. В состав жюри вошли специалисты петербургских художественных ВУЗов, средних специальных учебных заведений, члены Союза художников России.

С работами победителей можно будет познакомиться на сайте Дома народного творчества Ленинградской области в январе 2021 года.

Открытый областной конкурс детского изобразительного творчества «Зимушка-зима» проводился с целью выявление и поддержки одаренных учащихся детских школ искусств. Конкурс проводится в двух номинациях ─ «Живопись» и «Графика».

Поздравляем наших ребят и преподавателей городской ДХШ Марину Альбертовну Фазанову и Дарью Владимировну Рубцову!