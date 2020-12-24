Ушёл из жизни Почетный гражданин города Гатчины Владимир Иванович Николаев

Владимир Иванович родился 26 февраля 1940 года в селе Комсомольское Чувашской республики в многодетной семье. Окончил исторический факультет Ленинградского государственного университета. С 1972 года жил и работал в Гатчине. Почти 30 лет трудился в редакции газеты «Гатчинская правда», а увлечением всей его жизни стали исторические и краеведческие исследования. Большой интерес для него представляла авиация. Он был членом бюро Ленинградского отделения Советского национального объединения историков авиации и космонавтики при Институте истории, естествознания, философии и техники.

Владимир Иванович Николаев внес огромный вклад в сохранение исторического наследия Гатчины и Гатчинского района. Из-под его пера вышло пять книг и три брошюры, сотни статей и очерков в книгах, журналах и альманахах. Все его творческие работы отличаются скрупулезностью, фундаментальностью, основаны на выверенных архивных данных. По его книгам изучают историю Гатчины и района в школах, он немало сделал для развития музеев Гатчины, активно сотрудничал с библиотеками, учреждениями культуры.

За значительный вклад в изучение истории города Гатчины, развитие культуры, патриотическое и нравственное воспитание молодого поколения в 2013 году В.И. Николаеву было присвоено звание «Почетный гражданин города Гатчины».

Владимир Иванович был мудрым, надежным товарищем, человеком слова и дела, настоящим патриотом родного края и своей страны.

Коллектив редакции «Гатчинская правда» выражает соболезнования родным и близким нашего коллеги. Его имя навсегда сохранится в наших сердцах.