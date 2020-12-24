Ушёл из жизни Почетный гражданин города Гатчины Владимир Иванович Николаев

Владимир Иванович родился
26 февраля 1940 года в селе Комсомольское Чувашской республики в многодетной
семье. Окончил исторический факультет Ленинградского государственного университета.
С 1972 года жил и работал в Гатчине. Почти 30 лет трудился в редакции газеты «Гатчинская правда», а увлечением
всей его жизни стали исторические и краеведческие исследования. Большой интерес
для него представляла авиация. Он был членом бюро Ленинградского отделения Советского
национального объединения историков авиации и космонавтики при Институте истории,
естествознания, философии и техники.
Владимир Иванович
Николаев внес огромный вклад в сохранение исторического наследия Гатчины и
Гатчинского района. Из-под его пера вышло пять книг и три брошюры, сотни статей
и очерков в книгах, журналах и альманахах. Все его творческие работы отличаются
скрупулезностью, фундаментальностью, основаны на выверенных архивных данных. По
его книгам изучают историю Гатчины и района в школах, он немало сделал для развития
музеев Гатчины, активно сотрудничал с библиотеками, учреждениями культуры.
За значительный вклад
в изучение истории города Гатчины, развитие культуры, патриотическое и нравственное
воспитание молодого поколения в 2013 году В.И. Николаеву было присвоено звание «Почетный
гражданин города Гатчины».
Владимир Иванович был
мудрым, надежным товарищем, человеком слова и дела, настоящим патриотом родного
края и своей страны.
Коллектив редакции «Гатчинская
правда» выражает соболезнования родным и близким нашего коллеги. Его имя навсегда
сохранится в наших сердцах.