Ушёл из жизни Почетный гражданин города Гатчины Владимир Иванович Николаев

Ушёл из жизни Почетный гражданин города Гатчины Владимир Иванович Николаев

24 декабря ушел из жизни Почетный гражданин города Гатчины Владимир Иванович Николаев.

Рубрики : Общество     24 Dec 2020

Владимир Иванович родился 26 февраля 1940 года в селе Комсомольское Чувашской республики в многодетной семье. Окончил исторический факультет Ленинградского государственного университета. С 1972 года жил и работал в Гатчине. Почти 30 лет трудился в редакции газеты «Гатчинская правда», а увлечением всей его жизни стали исторические и краеведческие исследования. Большой интерес для него представляла авиация. Он был членом бюро Ленинградского отделения Советского национального объединения историков авиации и космонавтики при Институте истории, естествознания, философии и техники.

Владимир Иванович Николаев внес огромный вклад в сохранение исторического наследия Гатчины и Гатчинского района. Из-под его пера вышло пять книг и три брошюры, сотни статей и очерков в книгах, журналах и альманахах. Все его творческие работы отличаются скрупулезностью, фундаментальностью, основаны на выверенных архивных данных. По его книгам изучают историю Гатчины и района в школах, он немало сделал для развития музеев Гатчины, активно сотрудничал с библиотеками, учреждениями культуры.

За значительный вклад в изучение истории города Гатчины, развитие культуры, патриотическое и нравственное воспитание молодого поколения в 2013 году В.И. Николаеву было присвоено звание «Почетный гражданин города Гатчины».

Владимир Иванович был мудрым, надежным товарищем, человеком слова и дела, настоящим патриотом родного края и своей страны.

Коллектив редакции «Гатчинская правда» выражает соболезнования родным и близким нашего коллеги. Его имя навсегда сохранится в наших сердцах.

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