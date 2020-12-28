Гатчинская школа №11 отметила 60-летие

Первым
делом все вместе совершили виртуальную экскурсию по школе и окунулись в ее
историю. В 2020 году 1 октября, в день открытия Гатчинских морских кадетских
классов, школа №11, преемница Гатчинской школы-интерната, отметила 60-летие, а
морские кадетские классы - 21 год со дня основания. Новая история в стенах
старейшего учебного заведения Гатчины началась в конце 1950-х годов, когда
городские власти приняли решение восстановить комплекс зданий Сиротского
института и разместить в них школу-интернат. Первого октября 1960 года
Гатчинская школа-интернат открыла свои двери. Шли годы, школа крепко вставала
на ноги. И все это - благодаря дружному коллективу.
Участников
церемонии награждения приветствовала директор школы Раиса Фоковна Василиу.
Первыми чествовали ветеранов педагогического труда. Татьяна Ивановна Иванова 29
лет назад пришла в эту школу старшей вожатой. Затем окончила институт, и теперь
она строгий, но справедливый учитель с большой буквы. Татьяна Николаевна
Филиппова отдала служению школе 32 года. Елена Николаевна Пажильцова – 31-й год
бессменный воспитатель интерната, а также учитель технологии. Стаж работы в
школе Людмилы Николаевны Евстигнеевой – 40 лет. Сейчас в школе учатся и
проживают в интернате уже внуки ее первых воспитанников.
Особо
отметили учителей и воспитателей, которые в этот юбилейный год выпустили своих
детей в дальнейшее плавание по морям знаний. Это учителя начальных классов Л.Е.
Линчевская, Н.С. Ягудина, Ю.С. Чешева, классные руководители 9-х классов А.В.
Кудрявцева, В.С. Емельянова, Р.В. Кондрюк, М.В. Павлова, воспитатели интерната
Е.И. Дорня и С.А. Подчезерцева. В праздничный день слов благодарности был
удостоен музыкальный режиссер и композитор Михаил Абрамович Шиловский и все,
чей труд для учащихся бывает незаметен, но очень важен – завучи, завхоз,
секретарь, логопед…
На
протяжении многих лет школа поддерживает связь с Морским собранием
Санкт-Петербурга и Гатчины. Офицерами было проведено много мероприятий по
военно-патриотическому воспитанию школьников. Почетный гражданин города
Гатчины, заместитель председателя Гатчинского Морского собрания Юрий Иванович
Назаров поздравил коллектив школы и вручил грамоты и памятные сувениры за
активное участие в жизни города наиболее отличившимся в этом году морским
кадетам. Также были удостоены благодарности активные участники юнармейского и
волонтерских движений.
В
честь юбилея школы были подведены итоги творческого фестиваля «Моя любимая школа».
Ребята делали школе творческие подношения – посвящали стихи и рассказы. А
фотографии и рисунки украсили стены школьного коридора. В конкурсе школьных
проектов на первом месте 11-й кадетский класс – Алексей Гладких, Екатерина
Майорова, Дарья Никитина. В конкурсе рисунка «Моя школа самая любимая!» победил
Руслан Байков и его мама Замира (1б класс), Екатерина Жукова и Кира Архипова
(5К1 класс). Дарья Попкова (8 К2 класс), Елизавета Скиридова (9К2 класс). В
фотоконкурсе «Школа в объективе» победил Владислав Доронин (9К2 класс). В конкурсе сочинений «Маленькие радости
большой школы» победу одержала Анастасия Степанова (5К1 класс). Всем победителям и призерам были вручены
грамоты.