Дед Мороз вам в помощь!

Суть
масштабного театрализованного представления заключалась в том, что накануне наступления
нового года жители муниципальных образований рассказали местному Деду Морозу о
проблемах в своем поселении, которые необходимо решить в наступающем 2021 году.
Формат действа менялся несколько раз. От шествия Морозов по улице Соборной и
публичной презентации «новогодних наказов» пришлось отказаться из-за пандемии. Поэтому
решили провести в Гатчине большой праздничное собрание Дедов Морозов, снять
телевизионную передачу «Новогодние наказы» и показать всем в новогодний вечер.
Собрание
Дедов Морозов состоялось 27 декабря в зале киноконцертного зала «Победа».
Приехало по одному Деду Морозу из каждого поселения Гатчинского района. Их
встречала барабанная шоу-группа, вместе с которой волшебную и праздничную
обстановку создавала веселая кавалькада сказочных персонажей.
Презентация
«Новогодних наказов» проходила на экране в большом зрительном зале. Деды Морозы
со сцены представляли свое поселение, передавали пожелания жителей главному
волшебнику и посох с символикой этого поселения.
В
одном поселении ждут благоустройство торговой площади, в другом – приобретение
трактора, где-то строительство детской площадки, а где-то строительство
музыкальной школы. А дальше, как в песне: мы рождены, чтоб сказку сделать
былью. И здесь без волшебства никак! Раз в Новый год решили – нужно сделать.
Поэтому волшебные посохи Дедов Морозов из всех поселений установлены в фойе
кинотеатра «Победа». И как только какой-нибудь из них исчезнет – значит,
волшебство произошло и желание жителей исполнилось.
Чтобы увидеть собственными глазами, как Деды Морозы наказы
передавали, смотрите программу «Новогодние наказы-2021» на телеканале «ОРЕОЛ47»
31 декабря в 20.00.
Фото "Ореол47"