Дед Мороз вам в помощь!

Дед Мороз вам в помощь!

Впервые накануне Нового года в Гатчине собрались Деды Морозы со всех поселений Гатчинского района. Зимние волшебники не просто так гуляли по городу, а выполняли сказочную миссию – оглашали «новогодние наказы», предложенные жителями.

Рубрики : Общество     29 Dec 2020

Суть масштабного театрализованного представления заключалась в том, что накануне наступления нового года жители муниципальных образований рассказали местному Деду Морозу о проблемах в своем поселении, которые необходимо решить в наступающем 2021 году. Формат действа менялся несколько раз. От шествия Морозов по улице Соборной и публичной презентации «новогодних наказов» пришлось отказаться из-за пандемии. Поэтому решили провести в Гатчине большой праздничное собрание Дедов Морозов, снять телевизионную передачу «Новогодние наказы» и показать всем в новогодний вечер.

Собрание Дедов Морозов состоялось 27 декабря в зале киноконцертного зала «Победа». Приехало по одному Деду Морозу из каждого поселения Гатчинского района. Их встречала барабанная шоу-группа, вместе с которой волшебную и праздничную обстановку создавала веселая кавалькада сказочных персонажей.

Презентация «Новогодних наказов» проходила на экране в большом зрительном зале. Деды Морозы со сцены представляли свое поселение, передавали пожелания жителей главному волшебнику и посох с символикой этого поселения.

В одном поселении ждут благоустройство торговой площади, в другом – приобретение трактора, где-то строительство детской площадки, а где-то строительство музыкальной школы. А дальше, как в песне: мы рождены, чтоб сказку сделать былью. И здесь без волшебства никак! Раз в Новый год решили – нужно сделать. Поэтому волшебные посохи Дедов Морозов из всех поселений установлены в фойе кинотеатра «Победа». И как только какой-нибудь из них исчезнет – значит, волшебство произошло и желание жителей исполнилось.

Чтобы увидеть собственными глазами, как Деды Морозы наказы передавали, смотрите программу «Новогодние наказы-2021» на телеканале «ОРЕОЛ47» 31 декабря в 20.00.

Фото "Ореол47"


 

 

 

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