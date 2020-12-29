Посвящение в «ипполитовцы»

Посвящение в «ипполитовцы»

В прошлом году в Гатчинской музыкальной школе имени М.М. Ипполитова-Иванова родилась новая традиция – посвящение первоклассников в «ипполитовцы».

Рубрики : Культура     29 Dec 2020

В конце 2020 года новое поколение первоклассников прошло обряд посвящения. Директор музыкальной школы Андрей Иванович Церр приветствовал ребят и рассказал им об Ипполитове-Иванове – русском, советском композиторе, дирижере и педагоге, родившемся в Гатчине в 1859 году. С 1939 года Гатчинская музыкальная школа носит его имя.

Участникам праздника показали редкие кадры кинохроники из фильма «М.М. Ипполитов-Иванов». Выступили хоровые коллективы первоклассников: хорового отдела (руководитель Э.В. Матвеева), отдела русской традиционной певческой культуры (руководитель М.С. Хитрова) и инструментальных отделов школы (руководитель Л.В. Кудрякова). 

Каждый первоклассник получил значок «ипполитовца» и флажок с портретом М.М. Ипполитова-Иванова. В завершение мероприятия сводный хор Гатчинской музыкальной школы исполнил гимн «ипполитовцев».


На фото: В исполнении хорового коллектива инструментального отдела прозвучала песня «Музыка» И. Помазкина (руководитель Л.В. Кудрякова, концертмейстер  Н.И. Санникова).

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