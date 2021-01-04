Коронавирус в Гатчинском районе: где заболели?

Роспотребнадзор по Ленинградской области сообщает, что коронавирусная инфекция за минувшие сутки подтвердилась у 21 жителя Гатчинского района:

- г. Гатчина (+6)

- п. Тайцы (+1)

- п. Войсковицы (+1)

- п. Сиверский (+1)

- п. Вырица (+1)

- д. Малое Верево (+2)

- п. Новый Учхоз (+2)

- п. Новый Свет (+3)

- д. Вохоново (+1)

- п. Старое Хинколово (+2)

- д. Горки (Веревское поселение) (+1)

В итоге в Гатчинском районе с начала наблюдения коронавирусная инфекция была подтверждена у 3872 человек, 3471 из их числа – 89,6 % - выздоровел. Скончались 54 человека.

В Ленинградской области по данным Роспотребнадзора на 4 января коронавирусная инфекция диагностирована у 24 717 человек, 21 613 человек поправились, 271 скончался. Таким образом, поправились из числа заболевших ленинградцев 87,4 %.

По данным Роспотребнадзора по Ленинградской области за весь период наблюдения подтвержденные случаи заболевания коронавирусом выявлены у жителей следующих населенных пунктов Гатчинского района:

- г. Гатчина – 1583 человека (выздоровели 1402),

- г. Коммунар – 258 человека (выздоровели 239),

- п. Сиверский – 217 человек (выздоровели 210),

- п. Вырица – 196 человек (выздоровели 187),

- п. Тайцы – 125 человек (выздоровели 115),

- п. Новый Свет – 112 человек (выздоровели 104),

- «Больница № 1 им. Кащенко», с. Никольское – 104 человека (все выздоровели)

- д. Малое Верево – 72 человека (выздоровели 59),

- д. Большие Колпаны – 68 человек (выздоровели 61),

- с. Никольское – 66 человек (выздоровели 60),

- п. Пудость – 63 человека (выздоровели 60),

- п. Дружная Горка – 60 человек (выздоровели 59),

- п. Войсковицы – 42 человека (выздоровели 38),

- д. Новый Учхоз – 39 человек (выздоровели 32),

- д. Лампово – 38 человек (выздоровели 33),

- д. Малые Колпаны – 37 человек (выздоровели 35),

- п. Терволово – 36 человек (выздоровели 32),

- д. Сяськелево – 34 человека (выздоровели 30),

- п. Елизаветино – 28 человек (выздоровели 26),

- п. Семрино – 27 человек (выздоровели 23),

- д. Батово – 23 человека (выздоровели 21),

- д. Пудомяги – 22 человека (выздоровели 20),

- д. Белогорка – 22 человека (выздоровели 17),

- п. Мыза-Ивановка – 21 человек (выздоровели 19),

- д. Большое Рейзино – 21 человек (выздоровели 19),

- п. Кобралово – 21 человек (выздоровели 18),

- с. Рождествено – 19 человек (все выздоровели),

- п. Лукаши – 18 человек (выздоровели 16),

- д. Старосиверская – 16 человек (выздоровели 11),

- п. Высокоключевой – 16 человек (выздоровели 14),

- п. Суйда – 15 человек (выздоровели 14),

- п. Сусанино – 15 человек (выздоровели 14),

- д. Покровская – 13 человек (выздоровели 11),

- д. Мины – 12 человек (выздоровели 11),

- п. Торфяное – 12 человек (выздоровели 9),

- п. Дружноселье – 11 человек (выздоровели 9),

- д. Жабино – 11 человек (выздоровели 9),

- д. Монделево – 10 человек (все выздоровели),

- д. Шпаньково – 10 человек (выздоровели 9),

- д. Пустошка – 10 человек (выздоровели 9),

- д. Куровицы - 10 человек (выздоровели 7),

- д. Нижняя – 9 человек (выздоровели 6),

- д. Сокколово – 9 человек (выздоровели 7),

- д. Меньково – 8 человек (все выздоровели),

- д. Большое Верево – 8 человек (выздоровели 7),

- д. Вайя – 8 человек (выздоровели 6),

- д. Парицы – 8 человек (выздоровели 6),

- д. Вайялово – 8 человек (выздоровели 6),

- д. Выра – 8 человек (выздоровели 7),

- д. Корпиково, д. Даймище, д. Ивановка (Веревское СП), Большие Борницы, д. Александровка, д. Романовка, д. Вяхтелево, д. Черново, д. Тойворово – по 7 человек,

- д. Ивановка (Пудостьское), д. Старицы, д. Ляды, д. Покровка, д. Химози, д. Новосиверская, д. Горки (Веревское СП) – по 6 человек,

- д. Тихковицы, д. Луйсковицы, п. Борницкий Лес, п. Пригородный, д. Большево, с. Орлино – по 5 человек,

- д. Тяглино, п. Торфопредприятие, д. Межно, д. Антелево, д. Руссолово, д. Чаща– по 4 человека,

- п. Строганово, д. Остров, д. Холоповицы, п. Карташевская, д. Никольское, п. Новинка, п. Дивенский, д. Петрово, д. Новые Черницы – по 3 человека,

- д. Изора, Малые Борницы, Большое Сергелево, д. Реболово, д. Алексеевка, д. Крокшево, с. Слудицы, д. Виркино, д. Котельниково, д. Вопша, массив Красницы, д. Ковшово, д. Зайцево, п. Кобринское, д. Мыза, д. Большие Тайцы, д. Истинка, д. Кобрино, д. Малые Тайцы, д. Старые Низковицы, д. Смольково, д. Старое Хинколово, д. Тихвинка, с. Воскресенское – по 2 человека,

- д. Саванкюля, д. Карстолово, д. Новые Низковицы, д. Березнево, п. Кезево, д. Бугры, д. Руново, д. Пегелево, п. Санаторий им.Свердлова, д. Борисово, д. Кургино, д. Пижма, д. Замостье, д. Алапурская, д. Вярлево, д. Покизен-Пурская, СНТ ВНИИСТРОММАШ, д. Питкелево, д. Ронилово, д. Ротково, д. Лядино, м. Новинка СНТ «Корвет – Витязь», коттеджный поселок «Голубые озера», д. Коргузи, массив Вопша, СНТ «Лесное», д. Хиндикалово, д. Большое Ондрово, д. Репполово, д. Раболово, д. Корпикюля, д. Антропшино, д. Большая Ивановка, массив «Ухта», д. Сабры, д. Воцко, д. Вохоново - по 1 человеку.