В Гатчинском районе 22 новых covid-пациента

Роспотребнадзор по Ленинградской области сообщает, что коронавирусная инфекция за минувшие сутки подтвердилась у 22 жителей Гатчинского района:

- г. Гатчина (+6)

- п. Тайцы (+1)

- п. Высокоключевой (+1)

- п. Сиверский (+1)

- п. Вырица (+4)

- д. Малое Верево (+1)

- п. Елизаветино (+1)

- д. Старосиверская (+1)

- д. Новосиверская (+1)

- п. Лукаши (+1)

- д. Мины (+2)

- п. Пригородный (+1)

- п. Пудость (+1)

В итоге в Гатчинском районе с начала наблюдения коронавирусная инфекция была подтверждена у 3938 человек, 3520 из их числа – 89,4 % - выздоровели. Скончались 54 человека.

В Ленинградской области по данным Роспотребнадзора на 7 января коронавирусная инфекция диагностирована у 25 361 человека, 22 080 человек поправились, 280 скончались. Таким образом, поправились из числа заболевших ленинградцев 87,1 %.

По данным Роспотребнадзора по Ленинградской области за весь период наблюдения подтвержденные случаи заболевания коронавирусом выявлены у жителей следующих населенных пунктов Гатчинского района:

- г. Гатчина – 1605 человека (выздоровели 1424),

- г. Коммунар – 260 человека (выздоровели 241),

- п. Сиверский – 222 человека (выздоровели 212),

- п. Вырица – 204 человека (выздоровели 189),

- п. Тайцы – 126 человек (выздоровели 118),

- п. Новый Свет – 113 человек (выздоровели 107),

- «Больница № 1 им. Кащенко», с. Никольское – 104 человека (все выздоровели)

- д. Малое Верево – 73 человека (выздоровели 61),

- д. Большие Колпаны – 69 человек (выздоровели 61),

- с. Никольское – 66 человек (выздоровели 62),

- п. Пудость – 65 человек (выздоровели 61),

- п. Дружная Горка – 60 человек (выздоровели 59),

- п. Войсковицы – 46 человек (выздоровели 39),

- д. Новый Учхоз – 40 человек (выздоровели 34),

- д. Лампово – 38 человек (выздоровели 34),

- д. Малые Колпаны – 37 человек (выздоровели 35),

- п. Терволово – 36 человек (выздоровели 33),

- д. Сяськелево – 35 человека (выздоровели 31),

- п. Елизаветино – 29 человек (выздоровели 26),

- п. Семрино – 28 человек (выздоровели 23),

- д. Батово – 23 человека (выздоровели 21),

- д. Пудомяги – 22 человека (выздоровели 20),

- д. Белогорка – 22 человека (выздоровели 18),

- п. Лукаши – 22 человека (выздоровели 16),

- п. Мыза-Ивановка – 21 человек (выздоровели 19),

- д. Большое Рейзино – 21 человек (выздоровели 19),

- п. Кобралово – 21 человек (выздоровели 18),

- с. Рождествено – 19 человек (все выздоровели),

- д. Старосиверская – 17 человек (выздоровели 12),

- п. Высокоключевой – 17 человек (выздоровели 14),

- п. Суйда – 15 человек (выздоровели 14),

- п. Сусанино – 15 человек (выздоровели 14),

- д. Мины – 14 человек (выздоровели 11),

- д. Покровская – 13 человек (выздоровели 11),

- п. Торфяное – 12 человек (выздоровели 10),

- д. Жабино – 12 человек (выздоровели 9),

- п. Дружноселье – 11 человек (выздоровели 9),

- д. Монделево – 10 человек (все выздоровели),

- д. Шпаньково – 10 человек (выздоровели 9),

- д. Пустошка – 10 человек (выздоровели 9),

- д. Куровицы - 10 человек (выздоровели 8),

- д. Нижняя – 9 человек (выздоровели 6),

- д. Сокколово – 9 человек (выздоровели 7),

- д. Вайялово – 9 человек (выздоровели 6),

- д. Меньково – 8 человек (все выздоровели),

- д. Большое Верево – 8 человек (выздоровели 7),

- д. Вайя – 8 человек (выздоровели 6),

- д. Парицы – 8 человек (выздоровели 6),

- д. Выра – 8 человек (выздоровели 7),

- д. Корпиково, д. Даймище, д. Ивановка (Веревское СП), Большие Борницы, д. Александровка, д. Романовка, д. Вяхтелево, д. Черново, д. Тойворово, д. Новосиверская – по 7 человек,

- д. Ивановка (Пудостьское), д. Старицы, д. Ляды, д. Покровка, д. Химози, д. Горки (Веревское СП), п. Пригородный – по 6 человек,

- д. Тихковицы, д. Луйсковицы, п. Борницкий Лес, д. Большево, с. Орлино – по 5 человек,

- д. Тяглино, п. Торфопредприятие, д. Межно, д. Антелево, д. Руссолово, д. Чаща– по 4 человека,

- п. Строганово, д. Остров, д. Холоповицы, п. Карташевская, д. Никольское, п. Новинка, п. Дивенский, д. Петрово, д. Новые Черницы – по 3 человека,

- д. Изора, Малые Борницы, Большое Сергелево, д. Реболово, д. Алексеевка, д. Крокшево, с. Слудицы, д. Виркино, д. Котельниково, д. Вопша, массив Красницы, д. Ковшово, д. Зайцево, п. Кобринское, д. Мыза, д. Большие Тайцы, д. Истинка, д. Кобрино, д. Малые Тайцы, д. Старые Низковицы, д. Смольково, д. Старое Хинколово, д. Тихвинка, с. Воскресенское, д. Вохоново – по 2 человека,

- д. Саванкюля, д. Карстолово, д. Новые Низковицы, д. Березнево, п. Кезево, д. Бугры, д. Руново, д. Пегелево, п. Санаторий им.Свердлова, д. Борисово, д. Кургино, д. Пижма, д. Замостье, д. Алапурская, д. Вярлево, д. Покизен-Пурская, СНТ ВНИИСТРОММАШ, д. Питкелево, д. Ронилово, д. Ротково, д. Лядино, м. Новинка СНТ «Корвет – Витязь», коттеджный поселок «Голубые озера», д. Коргузи, массив Вопша, СНТ «Лесное», д. Хиндикалово, д. Большое Ондрово, д. Репполово, д. Раболово, д. Корпикюля, д. Антропшино, д. Большая Ивановка, массив «Ухта», д. Сабры, д. Воцко, д. Нестерково - по 1 человеку.