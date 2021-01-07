В Войсковицах построен новый храм

В Войсковицах построен новый храм

Уходящий 2020 год ознаменован окончанием строительства еще одного храма на территории Гатчинской Епархии. 30 декабря завершилось строительство храма в честь святителя Николая Чудотворца в п. Войсковицы Гатчинского района.

Рубрики : Религия     07 Jan 2021

Более семи лет в п. Войсковицы существует православная община. Шесть лет назад для ее окормления Преосвященнейшим епископом Гатчинским и Лужским Митрофаном был рукоположен иерей Сергий Федоров. В течении этого периода общине удалось получить во временное пользование и оборудовать под храм небольшое помещение в здании поселковой администрации. Теперь же, попечением меценатов, приход получил полноценное здание храма. На праздник Светлого Христова Рождества здесь будут совершены первые богослужения. 

По информации с официального сайта Гатчинской Епархии

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