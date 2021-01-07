В Войсковицах построен новый храм

Более семи лет в п. Войсковицы существует православная община. Шесть лет назад для ее окормления Преосвященнейшим епископом Гатчинским и Лужским Митрофаном был рукоположен иерей Сергий Федоров. В течении этого периода общине удалось получить во временное пользование и оборудовать под храм небольшое помещение в здании поселковой администрации. Теперь же, попечением меценатов, приход получил полноценное здание храма. На праздник Светлого Христова Рождества здесь будут совершены первые богослужения.

По информации с официального сайта Гатчинской Епархии