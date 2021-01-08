«Династия защитников» Александра Ерохина

Александр Ерохин занял второе место в областном конкурсе творческих работ учащихся «Мое семейное древо - 2020» в номинации «Династия защитников». Этот традиционный конкурс проводит Общественная палата Ленинградской области, а промежуточные этапы – районные палаты.

С блестящим результатом Александра Ерохина поздравил председатель Общественной палаты Гатчинского района Марк Кравчук. Он вручил Александру диплом призера конкурса за подписью председателя Общественной палаты Ленинградской области Юрия Трусова, билеты в музей-панораму «Прорыв» и другие подарки от Общественных палат Ленобласти и Гатчинского района.

На вопрос, почему он принял решение участвовать в конкурсе, Александр ответил очень серьезно.

- Я хотел таким образом отдать честь своим предкам – прадедушке, дедушке за то, что они выиграли для нас войну, и мы сейчас стоим на этой земле, - сказал Александр.

В юбилейный год в процессе сбора информации для участия в конкурсе Саша объединил всю семью. Один из конкурсных критериев – рассказать о как можно большем количестве своих предков. У Александра получилось описать историю трех поколений. Его семья живет в Гатчинском районе с 2007 года, в настоящее время здесь служит его папа. Сашины предки из Тверской и Ярославской областей.

Александр работал над сбором информации самостоятельно, помогала мама Светлана Сергеевна и сестренка (в семье четверо детей, он - старший). В основном пользовался воспоминаниями родных. Обобщил все, что знала мама. Звонил бабушке, общался с ней по видеосвязи. Разговаривал с дедушкой и другими родственниками. Проанализировал фотографии, которые хранятся в семье. Что-то прислали бабушки и дедушки по электронной почте.

- Вы достойно представили Гатчинский район на областном конкурсе. У вас получилась большая серьезная работа, которой мы все гордимся, - сказал Марк Кравчук и пригласил Александра и всех гатчинских школьников принять участие в новом творческом конкурсе, который объявляет Общественная палата Гатчинского района. В 2021 году он будет посвящен 90-летию газеты «Гатчинская правда».

Татьяна Можаева