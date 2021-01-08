«Династия защитников» Александра Ерохина

Александр
Ерохин занял второе место в областном конкурсе творческих работ учащихся «Мое
семейное древо - 2020» в номинации «Династия защитников». Этот традиционный
конкурс проводит Общественная палата Ленинградской области, а промежуточные
этапы – районные палаты.
С
блестящим результатом Александра Ерохина поздравил председатель Общественной
палаты Гатчинского района Марк Кравчук. Он вручил Александру диплом призера
конкурса за подписью председателя Общественной палаты Ленинградской области
Юрия Трусова, билеты в музей-панораму «Прорыв» и другие подарки от Общественных
палат Ленобласти и Гатчинского района.
На
вопрос, почему он принял решение участвовать в конкурсе, Александр ответил
очень серьезно.
- Я
хотел таким образом отдать честь своим предкам – прадедушке, дедушке за то, что
они выиграли для нас войну, и мы сейчас стоим на этой земле, - сказал
Александр.
В
юбилейный год в процессе сбора информации для участия в конкурсе Саша объединил
всю семью. Один из конкурсных критериев – рассказать о как можно большем
количестве своих предков. У Александра получилось описать историю трех
поколений. Его семья живет в Гатчинском районе с 2007 года, в настоящее время здесь
служит его папа. Сашины предки из Тверской и Ярославской областей.
Александр
работал над сбором информации самостоятельно, помогала мама Светлана Сергеевна
и сестренка (в семье четверо детей, он - старший). В основном пользовался
воспоминаниями родных. Обобщил все, что знала мама. Звонил бабушке, общался с
ней по видеосвязи. Разговаривал с дедушкой и другими родственниками.
Проанализировал фотографии, которые хранятся в семье. Что-то прислали бабушки и
дедушки по электронной почте.
-
Вы достойно представили Гатчинский район на областном конкурсе. У вас
получилась большая серьезная работа, которой мы все гордимся, - сказал Марк
Кравчук и пригласил Александра и всех гатчинских школьников принять участие в
новом творческом конкурсе, который объявляет Общественная палата Гатчинского
района. В 2021 году он будет посвящен 90-летию газеты «Гатчинская правда».
Татьяна
Можаева