«В движении», несмотря на пандемию!

Мы уже рассказывали о необычном танцевальном коллективе «В движении», который базируется в Рейзинском сельском клубе. В октябре 2020 года коллективу исполнилось семь лет. Сегодня в нем занимаются восемь грациозных участниц, самой младшей из них 45 лет, самой мудрой – 81 год. Необычными танцовщицами руководит хореограф Яна Бесецкая.

Коллектив «В движении» принимает активное участие в танцевальных конкурсах и местных праздниках. Участницы коллектива очень переживали, когда массовые мероприятия начали отменять по известным всем причинам. Так было и с фестивалем-конкурсом «Танец – поэзия души» – женщины ждали возможности надеть красивые костюмы, выступить на сцене, почувствовать энергетику зрительного зала. Но, к сожалению, фестиваль-конкурс перенесли в режим онлайн, и всем конкурсантам предложили прислать свои выступления в записи.

- Артистки расстроились, так как соскучились по приятным и волнующим моментам выступлений вживую, но они смогли внутренне собраться и подготовиться к предстоящей записи своего выступления. Были репетиции с полной самоотдачей, примерки костюмов, грим – все, как на полноценном конкурсе, - рассказала Яна Бесецкая.

Во время подготовки к конкурсу одна из участниц заболела коронавирусом. Ее коллеги выдержали строгий карантин на протяжении двух недель и только после этого вернулись к репетициям. Это произошло как раз за неделю до конкурса, поэтому подготовку возобновили с удвоенной силой.

В день проведения конкурса члены коллектива собрались в Рейзинском клубе, чтобы записать танцы для участия в конкурсной категории «сеньоры». Коллектив «В движении» представил два танца в номинации «Эстрадный танец»: полюбившаяся коллективу «Цыганочка» и новый премьерный танец «Обворожительный фокстрот», который успели выучить за месяц.

- Скрывать не буду: сделали несколько дублей, чтобы выступление получилось идеальным. Было даже забавно, что можно остановить запись и станцевать еще лучше. В целом, сложно принять сам факт проведения танцевальных конкурсов в режиме онлайн, но для соблюдения всех мер безопасности мы можем с этим только смириться и подстроиться под современные реалии жизни, - призналась Яна Бесецкая, которая также является судьей танцевальных конкурсов от Санкт-Петербургской Федерации современных и эстрадных танцев.

В результате, танцевальный коллектив «В движении» Гатчинского района завоевал диплом 2-ой степени.

К сожалению, минувший год не прошел для коллектива без потерь: в феврале после продолжительной болезни скончалась одна из участниц Ольга Селезнева. Ее костюмы были переданы коллективу как память и дань уважения. Премьерный танец – «Обворожительный фокстрот» участницы коллектива «В движении» посвятили именно Ольге. Зажигательный, яркий – это всё о ней.

- Несмотря на возраст и трудности пандемии, похвально, что участницы коллектива полностью отдаются занятиям, никогда не пропускают их, выступают всегда с улыбкой и с отличным настроением. Они будут танцевать всегда, они – пример для подражания. Они действительно считают, что жизнь – в движении, и это залог успеха, бодрости и настроения, - рассказала Яна Бесецкая.





Фото Яны Бесецкой