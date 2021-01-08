«В движении», несмотря на пандемию!

Мы уже рассказывали о
необычном танцевальном коллективе «В движении», который базируется в Рейзинском
сельском клубе. В октябре 2020 года коллективу исполнилось семь лет. Сегодня в
нем занимаются восемь грациозных участниц, самой младшей из них 45 лет, самой
мудрой – 81 год. Необычными танцовщицами руководит хореограф Яна Бесецкая.
Коллектив «В движении»
принимает активное участие в танцевальных конкурсах и местных праздниках.
Участницы коллектива очень переживали, когда массовые мероприятия начали
отменять по известным всем причинам. Так было и с фестивалем-конкурсом «Танец –
поэзия души» – женщины ждали возможности надеть красивые костюмы, выступить на
сцене, почувствовать энергетику зрительного зала. Но, к сожалению, фестиваль-конкурс
перенесли в режим онлайн, и всем конкурсантам предложили прислать свои
выступления в записи.
- Артистки расстроились,
так как соскучились по приятным и волнующим моментам выступлений вживую, но они
смогли внутренне собраться и подготовиться к предстоящей записи своего
выступления. Были репетиции с полной самоотдачей, примерки костюмов, грим –
все, как на полноценном конкурсе, - рассказала Яна Бесецкая.
Во время подготовки к
конкурсу одна из участниц заболела коронавирусом. Ее коллеги выдержали строгий карантин
на протяжении двух недель и только после этого вернулись к репетициям. Это
произошло как раз за неделю до конкурса, поэтому подготовку возобновили с
удвоенной силой.
В день проведения
конкурса члены коллектива собрались в Рейзинском клубе, чтобы записать танцы
для участия в конкурсной категории «сеньоры». Коллектив «В движении» представил
два танца в номинации «Эстрадный танец»: полюбившаяся коллективу «Цыганочка» и
новый премьерный танец «Обворожительный фокстрот», который успели выучить за
месяц.
- Скрывать не буду:
сделали несколько дублей, чтобы выступление получилось идеальным. Было даже
забавно, что можно остановить запись и станцевать еще лучше. В целом, сложно
принять сам факт проведения танцевальных конкурсов в режиме онлайн, но для
соблюдения всех мер безопасности мы можем с этим только смириться и
подстроиться под современные реалии жизни, - призналась Яна Бесецкая, которая
также является судьей танцевальных конкурсов от Санкт-Петербургской Федерации
современных и эстрадных танцев.
В результате,
танцевальный коллектив «В движении» Гатчинского района завоевал диплом 2-ой
степени.
К сожалению, минувший год
не прошел для коллектива без потерь: в феврале после продолжительной болезни
скончалась одна из участниц Ольга Селезнева. Ее костюмы были переданы
коллективу как память и дань уважения. Премьерный танец – «Обворожительный
фокстрот» участницы коллектива «В движении» посвятили именно Ольге.
Зажигательный, яркий – это всё о ней.
- Несмотря на возраст и
трудности пандемии, похвально, что участницы коллектива полностью отдаются
занятиям, никогда не пропускают их, выступают всегда с улыбкой и с отличным
настроением. Они будут танцевать всегда, они – пример для подражания. Они
действительно считают, что жизнь – в движении, и это залог успеха, бодрости и
настроения, - рассказала Яна Бесецкая.
Фото Яны Бесецкой