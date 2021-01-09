Светлана Бесецкая: «Нужно относиться ко всему с юмором»

Светлана Анатольевна окончила Войсковицкую
школу и Ленинградское педагогическое училище № 7. Вышла замуж и переехала с
мужем в микрорайон Аэродром города Гатчины. В 1987 году она привела старшую
дочку Диану в детский сад № 8 и заодно спросила у методиста, требуются ли в
дошкольное учреждение воспитатели. Оказалось, что вакантные места есть.
Следующие три года Светлана Анатольевна отработала воспитателем в ясельной
группе.
- Мне очень нравится работать с малышами.
Они – открытые, честные прямые, их легко увлечь любыми играми и занятиями, -
делится она.
После появления в семье еще одной дочери,
Яны, Светлана Анатольевна вновь вернулась на работу в детский сад, но решила
параллельно продолжить свое обучение и поступила в 1996 году на заочное
отделение кафедры психологии ЛГУ им. А.С. Пушкина. Специалисты этой профессии
как раз стали востребованными в образовательных учреждениях. Получив диплом о
высшем образовании в 2001 году, Светлана Анатольевна до сих пор работает
педагогом-психологом в детском саду № 8.
- Работа мне нравится. Много занимаюсь с
детками, осваиваю новые технологии. В детскому саду для этого есть все
возможности: интерактивная доска, разнообразные игровые панели и многое другое,
- рассказывает Светлана Анатольевна.
По ее словам, основная задача детского (да
и взрослого) психолога заключается в снятии напряжения и тревоги, выравнивании
психоэмоционального состояния. Психолог в детском саду не учит ребенка, а
раскрывает его способности, подсказывает родителям, как лучше выстраивать
общение, на что стоит обратить внимание. Светлана Анатольевна помогает детям
жить без тревог и страхов, в хорошем и позитивном настроении.
- Приятно осознавать, что я умею
чувствовать детей, а они тянутся ко мне. Вижу, что малыши любят приходить ко
мне в кабинет и радуются, когда я сама прихожу в их группу, потому что мы
просто дружим, играем, учимся расслабляться, - рассказывает она.
Родители чаще всего обращаются к психологу
с конкретными проблемами детей: не слушается, дерется, обижает других.
- Совместными усилиями мы решаем проблему
– обсуждаем методы воспитания. Я советую, на что стоит обратить внимание
родителям в собственном поведении. Отрадно, когда родители прислушиваются и
получается выстроить диалог. Благодаря этому поведение ребенка становится
спокойнее, что хорошо как для окружающих, так и для него самого, - делится С.А.
Бесецкая.
На вопрос, насколько изменились дети за
время ее работы в детском саду, Светлана Анатольевна обратила внимание, что у
современных детей врачи и ученые отмечают несколько особенностей.
Во-первых, дети позже начинают
разговаривать. Если раньше нормой считался возраст в 1,5 года, то сегодня он
сместился к трем годам. Причина – в гаджетах, которыми перенасыщены наши дома и
квартиры. У родителей порой так много забот и хлопот, что проще дать ребенку в
руки телефон или планшет.
- Я не призываю полностью отказаться от
гаджетов, но родителям стоит проводить время перед экраном вместе с детьми.
Посмотрели мультики вместе, далее можно обсудить, кто главный герой мультика,
где он живет, что делает и так далее… 10-15 минут каждый день такой практики –
и речь ребенка будет развиваться намного быстрее. Кроме того, он почувствует,
что родители интересуются им, разделяют его интересы, - рассказывает Светлана
Анатольевна.
Еще одна проблема детей сегодня –
расфокусировка внимания, при которой они не могут усидеть на одном месте дольше
5 минут, часто бывают гиперактивными. Эту проблему стараются решить своими
силами в детском саду, либо рекомендуют обратиться к неврологу.
- В целом, дети остались прежними, никакой
озлобленности в них нет, им так же, как и во все времена, нужны любовь, тепло и
забота. Взрослые изменились – стали меньше прислушиваться к педагогам и
воспитателям. Это раньше наши наставления воспринимались как руководство к
действию. Сейчас мы пока только начинаем разворачивать родителей в свою
сторону, - говорит Светлана Анатольевна.
Она часто встречает на улице своих
выпускников. Кстати, выпускники самой первой ясельной группы, в которой
работала Светлана Анатольевна, уже привели в детский сад своих детей.
Несмотря на игровую форму работы, в конце
рабочего дня порой бывает по-настоящему тяжело.
- Чтобы вызвать эмоции у детей, нужно
отдать свои. В такие дни хочется помолчать вечером или пройтись по пути домой.
Некоторые дети легко идут на контакт, другим нужно время, чтобы раскрыться.
Когда у таких деток виден прогресс, всегда искренне радуюсь совместным успехам,
- рассказывает она.
Как профессиональный психолог воспитывала
собственных детей? По наитию, отвечает Светлана Анатольевна. Диана пошла по
стопам мамы и, получив после рождения первого ребенка, педагогическое
образование, устроилась на работу в детский сад. Яна получила специальность
социального психолога. Кстати, Яна переняла еще одну черту своей мамы –
устраивать не просто семейные застолья, а настоящие праздники с конкурсами,
выступлениями, стихами и необычными поздравлениями.
- Девочек по книгам не воспитывала –
делала все по интуиции, - рассказывает Светлана Анатольевна.
Своим внучкам Алёне и Полине она часто
играет на гитаре и в процесс их воспитания не вмешивается. Говорит, что в
данном случае она – бабушка, а не психолог. На гитаре Светлана Анатольевна
научилась играть во дворе у соседских мальчишек. Пять классов музыкальной школы
на отделении фортепиано тому отлично способствовали.
- Аккорды мне показали, слух – хороший,
так и научилась. Зато теперь часто играю внучкам песню про ежиков, которую они
очень любят. Младшую внучку уже отвела на музыкальное прослушивание, думаю, у
нее есть предрасположенность к музыке, - сказала Светлана Анатольевна.
Вместе они любят собираться на даче,
проводить отпуск на море. Кстати, на даче они провели самоизоляцию, благо
условия позволяли. Супруг – Валерий Николаевич следит за тем, чтобы в доме все
исправно работало. Дача для семьи Бесецких – это возможность отдохнуть, сменить
обстановку и собраться всем вместе.
В 2019 году супруги отметили красивую дату
– 35 лет совместной жизни или коралловую свадьбу. Светлана Анатольевна говорит,
что их секрет семейного долголетия – в противоположности. Она – активная, муж –
спокойный, но во всем поддерживает свою энергичную супругу. Они начали
встречаться в 1983 году, затем Светлана Анатольевна два года ждала Валерия
Николаевича из армии, а уже потом они отпраздновали веселую свадьбу.
- Нужно заботиться о муже, вкусно готовить
и относиться ко всему с юмором. Когда даешь тепло и заботу, всегда получаешь
отдачу. Этому же учу своих дочерей, - рассказывает она.
Светлана Анатольевна всегда была и остается
очень деятельным человеком. Своим друзьям она часто дарит видео коллажи из
фотографий на праздники. На протяжении десяти лет она возглавляла профсоюзную
организацию в детском саду, принимала участие в первом муниципальном конкурсе
«Воспитатель года» в 1998 году, имеет большое количество наград от
руководителей Гатчины, Гатчинского района, районного и областного комитетов
образования, Законодательного собрания и правительства региона, сегодня
получает образование дефектолога.
- В свой день рождения желаю самой себе
сил и терпения. Я люблю свою семью, свою работу, детский сад № 8, а также желаю
всем родным и близким счастья и здоровья, - говорит Светлана Анатольевна.
Мы присоединяемся к поздравлениям и желаем
Светлане Анатольевне и всей ее семье крепкого здоровья, оптимизма и всего
самого доброго!
Фото из личного архива семьи Бесецких