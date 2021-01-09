Светлана Бесецкая: «Нужно относиться ко всему с юмором»

Светлана Анатольевна окончила Войсковицкую школу и Ленинградское педагогическое училище № 7. Вышла замуж и переехала с мужем в микрорайон Аэродром города Гатчины. В 1987 году она привела старшую дочку Диану в детский сад № 8 и заодно спросила у методиста, требуются ли в дошкольное учреждение воспитатели. Оказалось, что вакантные места есть. Следующие три года Светлана Анатольевна отработала воспитателем в ясельной группе.

- Мне очень нравится работать с малышами. Они – открытые, честные прямые, их легко увлечь любыми играми и занятиями, - делится она.

После появления в семье еще одной дочери, Яны, Светлана Анатольевна вновь вернулась на работу в детский сад, но решила параллельно продолжить свое обучение и поступила в 1996 году на заочное отделение кафедры психологии ЛГУ им. А.С. Пушкина. Специалисты этой профессии как раз стали востребованными в образовательных учреждениях. Получив диплом о высшем образовании в 2001 году, Светлана Анатольевна до сих пор работает педагогом-психологом в детском саду № 8.

- Работа мне нравится. Много занимаюсь с детками, осваиваю новые технологии. В детскому саду для этого есть все возможности: интерактивная доска, разнообразные игровые панели и многое другое, - рассказывает Светлана Анатольевна.

По ее словам, основная задача детского (да и взрослого) психолога заключается в снятии напряжения и тревоги, выравнивании психоэмоционального состояния. Психолог в детском саду не учит ребенка, а раскрывает его способности, подсказывает родителям, как лучше выстраивать общение, на что стоит обратить внимание. Светлана Анатольевна помогает детям жить без тревог и страхов, в хорошем и позитивном настроении.

- Приятно осознавать, что я умею чувствовать детей, а они тянутся ко мне. Вижу, что малыши любят приходить ко мне в кабинет и радуются, когда я сама прихожу в их группу, потому что мы просто дружим, играем, учимся расслабляться, - рассказывает она.

Родители чаще всего обращаются к психологу с конкретными проблемами детей: не слушается, дерется, обижает других.

- Совместными усилиями мы решаем проблему – обсуждаем методы воспитания. Я советую, на что стоит обратить внимание родителям в собственном поведении. Отрадно, когда родители прислушиваются и получается выстроить диалог. Благодаря этому поведение ребенка становится спокойнее, что хорошо как для окружающих, так и для него самого, - делится С.А. Бесецкая.

На вопрос, насколько изменились дети за время ее работы в детском саду, Светлана Анатольевна обратила внимание, что у современных детей врачи и ученые отмечают несколько особенностей.

Во-первых, дети позже начинают разговаривать. Если раньше нормой считался возраст в 1,5 года, то сегодня он сместился к трем годам. Причина – в гаджетах, которыми перенасыщены наши дома и квартиры. У родителей порой так много забот и хлопот, что проще дать ребенку в руки телефон или планшет.

- Я не призываю полностью отказаться от гаджетов, но родителям стоит проводить время перед экраном вместе с детьми. Посмотрели мультики вместе, далее можно обсудить, кто главный герой мультика, где он живет, что делает и так далее… 10-15 минут каждый день такой практики – и речь ребенка будет развиваться намного быстрее. Кроме того, он почувствует, что родители интересуются им, разделяют его интересы, - рассказывает Светлана Анатольевна.

Еще одна проблема детей сегодня – расфокусировка внимания, при которой они не могут усидеть на одном месте дольше 5 минут, часто бывают гиперактивными. Эту проблему стараются решить своими силами в детском саду, либо рекомендуют обратиться к неврологу.

- В целом, дети остались прежними, никакой озлобленности в них нет, им так же, как и во все времена, нужны любовь, тепло и забота. Взрослые изменились – стали меньше прислушиваться к педагогам и воспитателям. Это раньше наши наставления воспринимались как руководство к действию. Сейчас мы пока только начинаем разворачивать родителей в свою сторону, - говорит Светлана Анатольевна.

Она часто встречает на улице своих выпускников. Кстати, выпускники самой первой ясельной группы, в которой работала Светлана Анатольевна, уже привели в детский сад своих детей.

Несмотря на игровую форму работы, в конце рабочего дня порой бывает по-настоящему тяжело.

- Чтобы вызвать эмоции у детей, нужно отдать свои. В такие дни хочется помолчать вечером или пройтись по пути домой. Некоторые дети легко идут на контакт, другим нужно время, чтобы раскрыться. Когда у таких деток виден прогресс, всегда искренне радуюсь совместным успехам, - рассказывает она.

Как профессиональный психолог воспитывала собственных детей? По наитию, отвечает Светлана Анатольевна. Диана пошла по стопам мамы и, получив после рождения первого ребенка, педагогическое образование, устроилась на работу в детский сад. Яна получила специальность социального психолога. Кстати, Яна переняла еще одну черту своей мамы – устраивать не просто семейные застолья, а настоящие праздники с конкурсами, выступлениями, стихами и необычными поздравлениями.

- Девочек по книгам не воспитывала – делала все по интуиции, - рассказывает Светлана Анатольевна.

Своим внучкам Алёне и Полине она часто играет на гитаре и в процесс их воспитания не вмешивается. Говорит, что в данном случае она – бабушка, а не психолог. На гитаре Светлана Анатольевна научилась играть во дворе у соседских мальчишек. Пять классов музыкальной школы на отделении фортепиано тому отлично способствовали.

- Аккорды мне показали, слух – хороший, так и научилась. Зато теперь часто играю внучкам песню про ежиков, которую они очень любят. Младшую внучку уже отвела на музыкальное прослушивание, думаю, у нее есть предрасположенность к музыке, - сказала Светлана Анатольевна.

Вместе они любят собираться на даче, проводить отпуск на море. Кстати, на даче они провели самоизоляцию, благо условия позволяли. Супруг – Валерий Николаевич следит за тем, чтобы в доме все исправно работало. Дача для семьи Бесецких – это возможность отдохнуть, сменить обстановку и собраться всем вместе.

В 2019 году супруги отметили красивую дату – 35 лет совместной жизни или коралловую свадьбу. Светлана Анатольевна говорит, что их секрет семейного долголетия – в противоположности. Она – активная, муж – спокойный, но во всем поддерживает свою энергичную супругу. Они начали встречаться в 1983 году, затем Светлана Анатольевна два года ждала Валерия Николаевича из армии, а уже потом они отпраздновали веселую свадьбу.

- Нужно заботиться о муже, вкусно готовить и относиться ко всему с юмором. Когда даешь тепло и заботу, всегда получаешь отдачу. Этому же учу своих дочерей, - рассказывает она.

Светлана Анатольевна всегда была и остается очень деятельным человеком. Своим друзьям она часто дарит видео коллажи из фотографий на праздники. На протяжении десяти лет она возглавляла профсоюзную организацию в детском саду, принимала участие в первом муниципальном конкурсе «Воспитатель года» в 1998 году, имеет большое количество наград от руководителей Гатчины, Гатчинского района, районного и областного комитетов образования, Законодательного собрания и правительства региона, сегодня получает образование дефектолога.

- В свой день рождения желаю самой себе сил и терпения. Я люблю свою семью, свою работу, детский сад № 8, а также желаю всем родным и близким счастья и здоровья, - говорит Светлана Анатольевна.

Мы присоединяемся к поздравлениям и желаем Светлане Анатольевне и всей ее семье крепкого здоровья, оптимизма и всего самого доброго!





Фото из личного архива семьи Бесецких