Праздники закончились, уборка продолжается

Как рассказал директор коммунального предприятия Владимир Рящин, план ежедневной уборки снега формируется на основании погодных условий, ежедневного объезда специалистов и с учетом установленных знаков ПДД: «Стоянка запрещена» и «Остановка запрещена» по четным и нечетным числам и в определенное время.

В понедельник, 11 января, для механизированной уборки дорог в Гатчине задействованы три комбинированные дорожные машины (день/ночь); для механизированной уборки тротуаров, общественных пространств, дворовых территорий задействовано восемь тракторов с плужно-щеточным оборудованием (ночью – четыре единицы техники), четыре трактора с пескоразбрасывателем, три легких погрузчика, два тяжелых погрузчика, пять автомобилей марки «Газель», а также 91 специалист для ручной уборки снега.

Сегодня снег вывозили с улиц Володарского (от улицы Радищева до улицы 7 Армии), Урицкого, Академика Константинова, Григорина, Жемчужина, аллеи Павла I.

Вывозом снега занимаются 10 самосвалов, один лаповый снегопогрузчик, один грейдер, один погрузчик-экскаватор.

Всего за зимний период 2020 года и новогодние праздники 2021 года сотрудники УБДХ г. Гатчины собрали и вывезли 8957 куб. м снега.

Вывозом твердых коммунальных отходов и крупногабаритных отходов занимаются четыре единицы техники.

Ямочный ремонт холодной асфальтобетонной смесью проходит на проспекте 25 Октября, улицах Лейтенанта Шмидта, Новоселов.

Также специалисты УБДХ г. Гатчины проводят регулярный осмотр катальных горок, детских и спортивных площадок.

Ирина ХРУСТАЛЁВА