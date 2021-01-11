Тени на дорогах и нетрезвые водители

- Где чаще сбивают людей? Вне зоны
пешеходных переходов?
- Сейчас в основном происходят наезды вне зоны
пешеходных переходов, но в зоне их видимости. В декабре было ДТП с летальным
исходом: пешеход в состоянии алкогольного опьянения переходил проезжую часть в
10 метрах от перехода. Водитель в темноте его не заметил.
Нетрезвая женщина, поругавшись с племянницей, поехала
в темноте на велосипеде по шоссе Пустошка – Вырица: поскользнулась, не
справилась с велосипедом, и ее сбила фура – «Тонар». Ведется административное
расследование. Водители, сбившие людей, были трезвые.
- В конце года проходила операция
«Пешеход. Пешеходный переход». Каковы результаты? Пешеходов-нарушителей
привлекаете?
- Каждый день составляется по 15-16 административных
материалов. С учетом того, что у нас такой большой рост наездов на пешеходов,
мы предпочитаем наказывать рублем. Сколько можно говорить и предупреждать?
Штраф для пешехода – 500 рублей. Тому, кто заплатит в течение первых двух
недель, скидка 50%. Но когда человека наказывают деньгами, он начинает
по-другому реагировать и в следующий раз постарается избежать нарушения, чтобы
не платить.
Всего за 11 месяцев по статье 12.29 КоАП РФ –
нарушение правил дорожного движения пешеходами – составлено более 1920
административных протоколов.
- А в отношении водителей, не пропускающих
пешеходов?
- По статье 12.18 КоАП РФ – непредоставление
преимущества в движении пешеходам – привлечено 687 водителей. Эта работа
ведется – и в отношении водителей, и в отношении пешеходов. Подключилась
патрульно-постовая служба, участковые.
Водителей привлекаем, наказываем, но пешеходам надо
помнить главное: безопасность на дороге – в ваших собственных руках. Подошел к
переходу – убедись, что тебя пропускают. Легче будет потом на больничной койке
от сознания того, что ты был прав, а виноват водитель?
В декабре на бетонке, не доезжая Сяськелево, произошло
ДТП: был сбит насмерть пешеход. Молодой человек, ранее привлекавшийся к
уголовной ответственности по тяжкой статье, в нетрезвом состоянии переходил
проезжую часть. В темноте. Его сбил молодой водитель. Теперь следствие
выясняет, кто был неправ.
- Много аварий по вине пьяных водителей?
- За 11 месяцев из-за нарушения правил нетрезвыми
водителями произошло 27 ДТП, в которых два человека погибли и 37 получили
травмы.
В конце декабря произошла авария на дороге Выра –
Волосово: нетрезвый водитель ехал ночью, не справился с управлением и улетел в
кювет. В результате пассажир погиб, пассажирка в больнице, сам водитель …ушел с
места ДТП. Мы его нашли по месту жительства, теперь он – фигурант уголовного
дела.
Протоколов по статье 12.26 КоАП РФ – отказ водителя от
медицинского освидетельствования на состояние опьянения – сейчас составляется
меньше, но меньше пить не стали. Два раза в месяц у нас проходит операция
«Нетрезвый водитель», в ходе которой задерживаются пьяные за рулем. И каждые
выходные – с пятницы по воскресенье – оформляется 4-5 нетрезвых водителей.
Очень много граждан задерживается за пьянство за рулем повторно.
- Какова ситуация с детским
дорожно-транспортным травматизмом?
- Уже второй год подряд у нас, к счастью, нет ни
одного погибшего ребенка. За 11 месяцев в ДТП травмировано 38 детей – это на 10
меньше, чем в 2019-м. Половина пострадавших детей были пассажирами, десять –
пешеходами, четверо – велосипедистами и двое управляли мототранспортом. Шестеро
детей-пассажиров из числа пострадавших не были пристегнуты ремнями
безопасности, и специальные удерживающие устройства не использовались. Девять
пострадавших детей-пешеходов были «невидимками» на дороге – без
световозвращающих элементов.
Больше всего пострадавших – в возрасте до 15 лет.
Участников ДТП моложе семилетнего возраста – 10. 27 пострадавших – школьники,
девять – детсадовцы. Шесть аварий с участием детей произошло на трассе
Петербург – Псков.
В восьми ДТП вина лежит на самих несовершеннолетних:
правила нарушили четыре пешехода, три велосипедиста и один водитель мопеда. По
вине водителей травмы получили 30 детей.
Но в декабре произошли новые дорожно-транспортные
происшествия, в которых пострадали дети. В конце месяца случилась страшная
авария на бетонке: гражданин Узбекистана выехал на встречную полосу и совершил
лобовое столкновение с машиной, в которой ехала семья из Сяськелево. Водитель –
отец семейства – погиб. Две девочки – 11 и 5 лет – были госпитализированы в
состоянии средней тяжести.
На шоссе Гатчина – Ополье под Войсковицами под машину
на пешеходном переходе попал 17-летний студент. Парня забрала «скорая», но
серьезных травм он, к счастью, не получил. Притом, что на китайском автомобиле,
сбившем его, большие повреждения.
- Валентин Михайлович, что, кроме
ужесточения наказания, может повлиять на оздоровление дорожной обстановки?
- Во-первых, состояние дорог: наличие тротуара или
пешеходной дорожки, пешеходное ограждение, освещение. Во-вторых,
предупреждающие знаки, привлекающие внимание водителей. Технические средства на
пешеходных переходах играют значительную роль: светофоры Т7, дополнительные
знаки на Г-образных опорах. В-третьих, видеокамеры, фиксирующие происходящее на
дороге.
Конечно, водитель должен руководствоваться состоянием
проезжей части и погодными условиями и выбирать соответствующую скоростью. Но
когда на дороге темно и грязно, освещения нет, возникает аварийно-опасная
ситуация. Особенно для пешеходов. Нередки наезды на нетрезвых граждан, которые,
почувствовав слабость в ногах, прилегли возле проезжей части – там, где стояли.
В декабре, ночью, в Пригородном водитель наехал на тело, лежащее на дороге.
Посетитель местного питейного заведения был сбит раньше идущей впереди машиной,
но какой – неизвестно. Есть запись видеокамеры, но разрешение очень низкое,
даже марку автомобиля не определить. И такие случаи – сплошь и рядом, и это
только в Гатчине. А в районе? Петербург в данном случае является положительным
примером: ДТП произошло – через 10 минут уже все известно, везде хорошие
камеры, освещение.
И, кроме всего прочего, большую роль играет
профилактика. К сожалению, у нас на дорогах очень низкая плотность нарядов:
штатная численность не позволяет увеличить число патрулей, плюс коронавирусная
инфекция – сотрудники ГИБДД тоже болеют. Поэтому стараемся держать ситуацию под
контролем теми силами, которые есть. Каждый день задерживаем либо пьяного
водителя, либо отказывающегося от медицинского освидетельствования. А это
равносильно признанию в нетрезвом вождении…