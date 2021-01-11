Тени на дорогах и нетрезвые водители

- Где чаще сбивают людей? Вне зоны пешеходных переходов?

- Сейчас в основном происходят наезды вне зоны пешеходных переходов, но в зоне их видимости. В декабре было ДТП с летальным исходом: пешеход в состоянии алкогольного опьянения переходил проезжую часть в 10 метрах от перехода. Водитель в темноте его не заметил.

Нетрезвая женщина, поругавшись с племянницей, поехала в темноте на велосипеде по шоссе Пустошка – Вырица: поскользнулась, не справилась с велосипедом, и ее сбила фура – «Тонар». Ведется административное расследование. Водители, сбившие людей, были трезвые.

- В конце года проходила операция «Пешеход. Пешеходный переход». Каковы результаты? Пешеходов-нарушителей привлекаете?

- Каждый день составляется по 15-16 административных материалов. С учетом того, что у нас такой большой рост наездов на пешеходов, мы предпочитаем наказывать рублем. Сколько можно говорить и предупреждать? Штраф для пешехода – 500 рублей. Тому, кто заплатит в течение первых двух недель, скидка 50%. Но когда человека наказывают деньгами, он начинает по-другому реагировать и в следующий раз постарается избежать нарушения, чтобы не платить.

Всего за 11 месяцев по статье 12.29 КоАП РФ – нарушение правил дорожного движения пешеходами – составлено более 1920 административных протоколов.

- А в отношении водителей, не пропускающих пешеходов?

- По статье 12.18 КоАП РФ – непредоставление преимущества в движении пешеходам – привлечено 687 водителей. Эта работа ведется – и в отношении водителей, и в отношении пешеходов. Подключилась патрульно-постовая служба, участковые.

Водителей привлекаем, наказываем, но пешеходам надо помнить главное: безопасность на дороге – в ваших собственных руках. Подошел к переходу – убедись, что тебя пропускают. Легче будет потом на больничной койке от сознания того, что ты был прав, а виноват водитель?

В декабре на бетонке, не доезжая Сяськелево, произошло ДТП: был сбит насмерть пешеход. Молодой человек, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности по тяжкой статье, в нетрезвом состоянии переходил проезжую часть. В темноте. Его сбил молодой водитель. Теперь следствие выясняет, кто был неправ.

- Много аварий по вине пьяных водителей?

- За 11 месяцев из-за нарушения правил нетрезвыми водителями произошло 27 ДТП, в которых два человека погибли и 37 получили травмы.

В конце декабря произошла авария на дороге Выра – Волосово: нетрезвый водитель ехал ночью, не справился с управлением и улетел в кювет. В результате пассажир погиб, пассажирка в больнице, сам водитель …ушел с места ДТП. Мы его нашли по месту жительства, теперь он – фигурант уголовного дела.

Протоколов по статье 12.26 КоАП РФ – отказ водителя от медицинского освидетельствования на состояние опьянения – сейчас составляется меньше, но меньше пить не стали. Два раза в месяц у нас проходит операция «Нетрезвый водитель», в ходе которой задерживаются пьяные за рулем. И каждые выходные – с пятницы по воскресенье – оформляется 4-5 нетрезвых водителей. Очень много граждан задерживается за пьянство за рулем повторно.

- Какова ситуация с детским дорожно-транспортным травматизмом?

- Уже второй год подряд у нас, к счастью, нет ни одного погибшего ребенка. За 11 месяцев в ДТП травмировано 38 детей – это на 10 меньше, чем в 2019-м. Половина пострадавших детей были пассажирами, десять – пешеходами, четверо – велосипедистами и двое управляли мототранспортом. Шестеро детей-пассажиров из числа пострадавших не были пристегнуты ремнями безопасности, и специальные удерживающие устройства не использовались. Девять пострадавших детей-пешеходов были «невидимками» на дороге – без световозвращающих элементов.

Больше всего пострадавших – в возрасте до 15 лет. Участников ДТП моложе семилетнего возраста – 10. 27 пострадавших – школьники, девять – детсадовцы. Шесть аварий с участием детей произошло на трассе Петербург – Псков.

В восьми ДТП вина лежит на самих несовершеннолетних: правила нарушили четыре пешехода, три велосипедиста и один водитель мопеда. По вине водителей травмы получили 30 детей.

Но в декабре произошли новые дорожно-транспортные происшествия, в которых пострадали дети. В конце месяца случилась страшная авария на бетонке: гражданин Узбекистана выехал на встречную полосу и совершил лобовое столкновение с машиной, в которой ехала семья из Сяськелево. Водитель – отец семейства – погиб. Две девочки – 11 и 5 лет – были госпитализированы в состоянии средней тяжести.

На шоссе Гатчина – Ополье под Войсковицами под машину на пешеходном переходе попал 17-летний студент. Парня забрала «скорая», но серьезных травм он, к счастью, не получил. Притом, что на китайском автомобиле, сбившем его, большие повреждения.

- Валентин Михайлович, что, кроме ужесточения наказания, может повлиять на оздоровление дорожной обстановки?

- Во-первых, состояние дорог: наличие тротуара или пешеходной дорожки, пешеходное ограждение, освещение. Во-вторых, предупреждающие знаки, привлекающие внимание водителей. Технические средства на пешеходных переходах играют значительную роль: светофоры Т7, дополнительные знаки на Г-образных опорах. В-третьих, видеокамеры, фиксирующие происходящее на дороге.

Конечно, водитель должен руководствоваться состоянием проезжей части и погодными условиями и выбирать соответствующую скоростью. Но когда на дороге темно и грязно, освещения нет, возникает аварийно-опасная ситуация. Особенно для пешеходов. Нередки наезды на нетрезвых граждан, которые, почувствовав слабость в ногах, прилегли возле проезжей части – там, где стояли. В декабре, ночью, в Пригородном водитель наехал на тело, лежащее на дороге. Посетитель местного питейного заведения был сбит раньше идущей впереди машиной, но какой – неизвестно. Есть запись видеокамеры, но разрешение очень низкое, даже марку автомобиля не определить. И такие случаи – сплошь и рядом, и это только в Гатчине. А в районе? Петербург в данном случае является положительным примером: ДТП произошло – через 10 минут уже все известно, везде хорошие камеры, освещение.

И, кроме всего прочего, большую роль играет профилактика. К сожалению, у нас на дорогах очень низкая плотность нарядов: штатная численность не позволяет увеличить число патрулей, плюс коронавирусная инфекция – сотрудники ГИБДД тоже болеют. Поэтому стараемся держать ситуацию под контролем теми силами, которые есть. Каждый день задерживаем либо пьяного водителя, либо отказывающегося от медицинского освидетельствования. А это равносильно признанию в нетрезвом вождении…



