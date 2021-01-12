«Гатчинские пробежки» не отступают от традиции

Не стал исключением и год
наступивший. На этот раз маршрут пробега RUN ONE ONE, начавшегося в 11.30,
пролегал не через центр города, как обычно, а по улице Рощинской – до ПИЯФа и
обратно.
После пробега участники
спортивного праздника устроили соревнования по приседаниям «на вылет», далее
были упражнения на отжимания, потом бегуны устроили небольшое дымовое
представление, окутав себя цветными облаками, организовали чаепитие и
поздравляли друг друга и первых прохожих с наступившим Новым годом. Друзья
«Гатчинских пробежек» со всей России поддержали коллег и устроили свои забеги в
Сочи, Новочеркасске и других городах.
Фото Mikka и Albina
Hallakas