«Гатчинские пробежки» не отступают от традиции

«Гатчинские пробежки» не отступают от традиции

Каждый год первого января участники общественного бегового движения «Гатчинские пробежки», а также их друзья, близкие и все приверженцы здорового образа жизни собираются утром, чтобы вместе пробежаться по спящему городу.

Рубрики : Спорт     12 Jan 2021

Не стал исключением и год наступивший. На этот раз маршрут пробега RUN ONE ONE, начавшегося в 11.30, пролегал не через центр города, как обычно, а по улице Рощинской – до ПИЯФа и обратно.

После пробега участники спортивного праздника устроили соревнования по приседаниям «на вылет», далее были упражнения на отжимания, потом бегуны устроили небольшое дымовое представление, окутав себя цветными облаками, организовали чаепитие и поздравляли друг друга и первых прохожих с наступившим Новым годом. Друзья «Гатчинских пробежек» со всей России поддержали коллег и устроили свои забеги в Сочи, Новочеркасске и других городах.

Фото Mikka и Albina Hallakas

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