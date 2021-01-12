Колокольный звон над Малым Верево

Колокольный звон над Малым Верево

В праздник Рождества Христова в храме святого мученика Иоанна Воина деревни Малое Верево Гатчинского района освятили колокола.

Рубрики : Религия     12 Jan 2021

Шесть кампанов прибыли из Ярославля почти месяц назад. Их доставил настоятель — иерей Андрей Федотов, сообщается на странице в социальной сети гатчинской Епархии.

К Рождеству удалось соорудить звонницу на прихрамовой территории. В светлый праздник прихожане получили чудесный подарок - концерт колокольного звона в исполнении виртуоза Алексея Киселева.

До этого у храма был лишь один колокол, который передал приходу Павловский кафедральный собор Гатчины. Есть предположение, что этот раритет, судя по особым отметинам то ли от пуль, то ли от осколков, был свидетелем боевых действий в годы Великой Отечественной войны.

Источник информации и фото: https://vk.com/gatchinaeparhia

Автор :

Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.

Лента новостей

Самые читаемые

Фоторепортаж

Видеорепортаж

© 1931-2021 Гатчинская правда.ру
  • Яндекс.Метрика
  • 16+