Колокольный звон над Малым Верево

Шесть кампанов прибыли из Ярославля почти месяц назад. Их доставил настоятель — иерей Андрей Федотов, сообщается на странице в социальной сети гатчинской Епархии.

К Рождеству удалось соорудить звонницу на прихрамовой территории. В светлый праздник прихожане получили чудесный подарок - концерт колокольного звона в исполнении виртуоза Алексея Киселева.

До этого у храма был лишь один колокол, который передал приходу Павловский кафедральный собор Гатчины. Есть предположение, что этот раритет, судя по особым отметинам то ли от пуль, то ли от осколков, был свидетелем боевых действий в годы Великой Отечественной войны.

Источник информации и фото: https://vk.com/gatchinaeparhia