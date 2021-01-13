Налоговый вычет — быстро и без бумаг

Инициатива была разработана региональным МФЦ совместно с Управлением Федеральной налоговой службы России по Ленинградской области в рамках программы по внедрению бережливых технологий в деятельность многофункциональных центров.

Идея заключается в замене пакета документов одним заявлением на предоставление налогового вычета. Поскольку практически вся необходимая информация имеется в ведомственных информационных системах, заявителю будет достаточно подать заявление на вычет в электронном или бумажном виде, а инспекция проверит информацию, и перечислит средства на счет заявителя в течение 5 дней вместо четырех месяцев. Таким образом, желающим получить налоговый вычет, не придется заполнять налоговую декларацию, а также собирать подтверждающие документы.

Предлагаемый механизм был разработан при содействии экспертов-тренеров Госкорпорации «Росатом» и специалистов Минэкономразвития РФ и уже получил поддержку Федеральной налоговой службой России. В настоящее время ФНС РФ по предложению Ленинградской области прорабатывает новый формат предоставления социальных налоговых вычетов по медицинским и образовательным услугам, а на территории Ленинградской области планируется реализовать пилотный проект по упрощенному порядку предоставления имущественного налогового вычета.

Успешная реализация пилотного проекта в Ленинградской области позволит в дальнейшем распространить этот опыт на другие регионы РФ.