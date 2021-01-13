Налоговый вычет — быстро и без бумаг

Инициатива была
разработана региональным МФЦ совместно с Управлением Федеральной налоговой
службы России по Ленинградской области в рамках программы по внедрению
бережливых технологий в деятельность многофункциональных центров.
Идея заключается в замене
пакета документов одним заявлением на предоставление налогового вычета.
Поскольку практически вся необходимая информация имеется в ведомственных
информационных системах, заявителю будет достаточно подать заявление на вычет в
электронном или бумажном виде, а инспекция проверит информацию, и перечислит
средства на счет заявителя в течение 5 дней вместо четырех месяцев. Таким
образом, желающим получить налоговый вычет, не придется заполнять налоговую
декларацию, а также собирать подтверждающие документы.
Предлагаемый механизм был
разработан при содействии экспертов-тренеров Госкорпорации «Росатом» и
специалистов Минэкономразвития РФ и уже получил поддержку Федеральной налоговой
службой России. В настоящее время ФНС РФ по предложению Ленинградской области
прорабатывает новый формат предоставления социальных налоговых вычетов по
медицинским и образовательным услугам, а на территории Ленинградской области
планируется реализовать пилотный проект по упрощенному порядку предоставления
имущественного налогового вычета.
Успешная реализация
пилотного проекта в Ленинградской области позволит в дальнейшем распространить
этот опыт на другие регионы РФ.