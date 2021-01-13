Новый год и Рождество – ярких красок торжество!

В конкурсе приняли участие более 50 ребят из Гатчины, Луги, Сиверской, Дружной Горки, Вырицы. Работы выполнены в разной технике, разнообразные сюжеты отражают ощущение приближающегося праздника, ожидания чуда и сказки. Все ребята потрудились на славу!

7 января после Рождественского богослужения в Храме Преображения Господня дер. Старосиверская участники выставки вместе с родителями и настоятелем пришли в концертно-выставочный зал, чтобы посмотреть выставку своих работ.

Настоятель храма, иерей Константин Лебедев рассказал детям об истории возникновения чудесного и светлого праздника Рождества Христова, поблагодарил участников выставки за то, что они проявили свой талант, старание и художественное дарование.

Необычным подарком для детей стало выступление церковного хора, исполнившим новогодние песни и народные рождественские колядки. И, конечно же, был Дед Мороз со своим волшебным мешком и Снегурочка…

Награждение участников прошло весело, в доброй, по-семейному теплой атмосфере – все получили яркие эмоции, хорошее настроение, радость, любовь, тепло, сладкие подарки и грамоты.

Благодарим юных художников за искренность, фантазию, радующие душу и сердце краски, за сказочное настроение, которое появляется, глядя на их картины! Каждый рисунок украсил наш Концертно-выставочный зал!

Выставка работает до 24 января 2021 года. Её можно посетить в часы работы музея.

Лидия Лата,

методист Мемориального дома-музея Исаака Шварца