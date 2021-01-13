Новый год и Рождество – ярких красок торжество!

В конкурсе приняли участие более 50
ребят из Гатчины, Луги, Сиверской, Дружной Горки, Вырицы. Работы выполнены в
разной технике, разнообразные сюжеты отражают ощущение приближающегося
праздника, ожидания чуда и сказки. Все ребята потрудились на славу!
7 января после Рождественского богослужения в Храме
Преображения Господня дер. Старосиверская участники выставки вместе с
родителями и настоятелем пришли в концертно-выставочный зал, чтобы посмотреть
выставку своих работ.
Настоятель храма, иерей Константин Лебедев рассказал детям об
истории возникновения чудесного и светлого праздника Рождества Христова, поблагодарил
участников выставки за то, что они проявили свой талант, старание и
художественное дарование.
Необычным подарком для детей стало выступление церковного
хора, исполнившим новогодние песни и народные рождественские колядки. И,
конечно же, был Дед Мороз со своим волшебным мешком и Снегурочка…
Награждение участников прошло весело, в доброй, по-семейному
теплой атмосфере – все получили яркие эмоции, хорошее настроение, радость, любовь,
тепло, сладкие подарки и грамоты.
Благодарим юных
художников за искренность, фантазию, радующие душу и сердце краски, за
сказочное настроение, которое появляется, глядя на их картины! Каждый рисунок
украсил наш Концертно-выставочный зал!
Выставка работает
до 24 января 2021 года. Её можно посетить в часы работы музея.
Лидия Лата,
методист Мемориального дома-музея Исаака Шварца